Conversacin con el realizador cubano Pavel Giroud

Hoy el videoclip es ms comercial, ms mimtico

La primera vez que Pavel Giroud lleg a los Lucas fue junto a Lester Hamlet. Ambos realizadores codirigan un videoclip para Bismusic, donde los entonces timberos de moda interpretaban un tema del Brbaro del Ritmo: Benny Mor. El clip, rodado ntegramente en el Triann, pas sin penas ni glorias.

Ms tarde el cineasta director de La Edad de la peseta, largometraje que fuese nominado al Premio Goya por la Academia de Cine espaola hara su primer videoclip en solitario: Arrncame la vida, de la Orquesta Sensacin, pasara a ser su trabajo ms preciado. Luego llegaran otros y Pavel se convertira en un realizador fuera de serie, el gur detrs de la cmara que todo artista quisiera tener si de traducir la msica en imgenes se trata.

A la lista de clips rodados por Pavel se sumaran unos cuantos conocidos por el pblico y la crtica especializada: el video Caf, de Interactivo, y Maracuj, de Aldo Lpez Gaviln, entre otros. Cuentan que antes de rodar este ltimo, Pavel haba decidido abandonar la realizacin de videos, haba fijado rumbo al cine; sin embargo, la msica de Aldo lo sedujo y solo un impulso as era capaz de devolverme al ruedo. Ciertamente Pavel haba acertado en tomar la propuesta bajo su tutela: Maracuj se alzara ese ao con el premio a Mejor Video Artista Novel en los Premios Lucas, y el galardn lo catapultara en ese circuito audiovisual.

De todos estos rodajes Pavel tomara ms tarde para su obra como cineasta. Hacer videoclips fue para el cineasta lo mismo que para un pelotero hacer swings en una jaula de bateo. Fue un terreno de entrenamiento, pero tambin de exploracin, de testeo.

Mi primer videoclip termina con un plano que luego us en mi primer corto, por ejemplo. Yo siempre apost por los clips narrativos, porque a fin de cuenta mi inters era el cine, de modo que cuando haca videoclips ejercitaba la sntesis: en apenas tres minutos deba contar una historia en tres actos. Esto traera problemas porque muchas veces ese poder de sntesis me dominaba. En ocasiones me preguntan por qu La Edad de la peseta es una pelcula tan reposada y siempre digo que estaba harto del ritmo que me impona el videoclip.

As, las huellas del videoclip en la cinematografa de Pavel son visibles. Segn ha comentado el cineasta, el montaje y la cmara en mano en Omerta cinta que obtuviera el Premio Coral en la categora de Mejor Guin Indito en el XXVII Festival Internacional de Cine de La Habana son deudores del clip; en su corto 3 veces 2 la presencia del gnero es perceptible sobre todo en las secuencias del fotgrafo por las calles. Pero aun as, para Pavel, reducir hoy la contaminacin mutua solo a cine y televisin es alejarse de estos tiempos.

Las fronteras se pierden. Cuando yo haca videos era fcil notar cuando un cineasta vena de hacer publicidad o videoclips y viceversa, porque eran lenguajes bastante definidos. Hoy da, en que cualquiera puede crear desde su telfono o se puede convertir en una estrella meditica con su propio canal de Youtube, la promiscuidad visual y sonora es tal que todo influye y deja marcas. Vivimos frente a una pantalla de la que nos alimentamos y, a su vez, alimentamos.

Para el realizador de El Acompaante filme multilaureado y reconocido en el mundo por su buen uso del cine como herramienta social, la democratizacin del video y de los medios para crear ha existido siempre: Hay algo ms domstico que un trozo de papel y una pluma? No tuvimos nosotros y nuestros antepasados la opcin y el derecho de escribir versos, poemas e historias con esa pluma y ese papel?, se cuestiona Pavel, para quien este concepto democrtico en las maneras de hacer videoclip no es la causa de su deterioro.

El problema actual no es solo en el audiovisual, es cultural y a nivel global. Antes llegabas a la cmara con una idea, ahora se busca la idea con la cmara. Se ha invertido el proceso creativo. Pasa lo mismo en la msica. Hoy te ganas el Grammy sin tocar una tecla de piano y todo eso ocurre porque quien se ha banalizado es el mercado, dgase el receptor. Ello provoca que para un realizador de hoy sea ms importante tener la computadora llena de plugins de efectos, que el mueble atestado de libros.

De esta manera, al abrirse el mercado musical en Cuba, sus plataformas promocionales, entre las que se encuentra el videoclip que de acuerdo con Pavel ha sobrevivido ms de lo que se pensaba, han de ajustarse a ello.

Hoy el videoclip es ms comercial, ms mimtico (se imitan unos a otros), con menos personalidades autorales definidas (que las hay) y se ha vulgarizado, tanto como la msica y la sociedad en general. Hace poco escrib un clip, que a la postre no pude dirigir, inspirado en una pelcula de Goddard de los 60, y cuando lo vi terminado en la TV not que estaba bien facturado, pero ni remotamente remita a Goddard. Eso, que para m es tan importante, quizs no lo sea para el realizador, el msico o la disquera, porque no es un reclamo de la audiencia. La propuesta esttica de los videos de los 80 era fiel reflejo de aquella sociedad, la de hoy, tambin. Eso que ves, es lo que somos.

Pero pese a este mimetismo en el clip cubano actual, a casi 20 aos del Proyecto Lucas, al cual Pavel Giroud lleg bien joven, el cineasta reconoce que ha sido una cantera de realizadores, productores, fotgrafos, editores. Reconoce, adems, que el proyecto creado por Orlando Cruzata gener una audiencia o un mercado de consumo a la vez que pretenda renovar el panorama audiovisual cubano con una actitud insolente y renovadora.

Estoy seguro de que es el nico caso en el mundo donde el videoclip ha potenciado la industria musical de un territorio, cuando la lgica es lo inverso. Al crear ese mercado gener trabajo para muchos profesionales, entre los que me incluyo. Viv muchos aos de mis videoclips y orgulloso de ello. Pero Lucas ha transitado por varias etapas y siempre se ha visto entre la espada y la pared. O sea, entre cultivar la apreciacin audiovisual de los espectadores y potenciar lo artstico sobre lo comercial, lidiando con lentejuelas y ceremonias llenas de humo y coreografas a la americana, que es lo que ha terminado imponindose. Aunque lo que comenz como una alternativa para expandir la audiencia, ha terminado siendo la esencia del proyecto y lo que ms me interesa de l.

