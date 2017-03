Las FARC dicen que el Gobierno las enga en el caso de Simn Trinidad

REMAP

En dilogo con la mesa de trabajo de Radio Nacional, este lunes Carlos Antonio Lozada, vocero de las FARC, habl de las demoras que afronta la implementacin de la amnista para los guerrilleros que qued pactada en el Acuerdo de Paz firmado con el Gobierno colombiano.



Desafortunadamente este proceso no ha venido avanzando con la suficiente celeridad que nosotros esperbamos, manifest Lozada.



El vocero de las FARC expres que luego de aprobarse la ley de amnista en el Congreso de la Repblica, se expedi un decreto reglamentario para tratar de acelerar el proceso, sin embargo indic que por parte de la rama judicial se argumenta que no hay los suficientes funcionarios para atender las distintas solicitudes.



Para la Lozada el nmero de combatientes y milicianos a beneficiarse de la ley de amnista se aproxima a 4 mil. Pero aclara que adems beneficiara a la totalidad de prisioneros polticos que han sido vctimas de montajes judiciales y acusados falsamente de rebelin por ser opositores polticos y participar de la protesta social. Segn informes de organizaciones de Derechos Humanos, la cifra de prisioneros polticos en Colombia es cercana a los 10 mil.



Aqu esa actividad de la protesta social ha sido criminalizada, y por lo tanto hay tambin un nmero importante de colombianos que por haber bloqueado una calle o participar en disturbios estn condenados por el delito de rebelin y deben ser beneficiados tambin, dijo el lder guerrillero.



De igual manera se refiri al caso de Simn Trinidad, comandante de las FARC extraditado en 2004 a Estados Unidos donde fue condenado a 60 aos de prisin. Record que durante el proceso de paz solicitaron la presencia de Trinidad como jefe negociador, asegurando que los delegados del Gobierno afirmaron estar gestionando su liberacin, pero declaraciones posteriores del presidente Santos negaron haberlo hecho.



l (el presidente Santos) y los voceros gubernamentales en la Mesa nos manifestaron en repetidas ocasiones que se haban hecho ya las gestiones y la solicitud oficial ante el Gobierno de los Estados Unidos. De manera que por eso nosotros decimos que en ese aspecto no se nos cumpli. Se nos enga. Y esa es la realidad en el caso de Simn, afirm.



Finalmente Lozada cerr el tema sealando que con el Gobierno de Barack Obama tambin se estaba tratando el caso. Sin embargo, al igual que el presidente santos, el Departamento de Estado de Estados Unidos neg que el caso estuviera siendo considerado.



Cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el Secretario del Estado norteamericano (John Kerry) en La Habana, tambin se nos expres que era una situacin que poda ser revisada una vez se firmara el Acuerdo. Por eso hasta ltimo momento de la administracin Obama estuvimos esperanzados en que se iba a producir el perdn presidencial para Simn Trinidad.