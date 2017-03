The Wall Street Journal se deja comprar para atacar a Cuba

Sin haber logrado un solo triunfo contra Cuba en 58 aos, los integrantes de la mafia terrorista de Miami intentan desvirtuar la realidad de la Isla, a base de campaas mediticas muy bien financiadas.

A la misma, se le suman los que desde Washington no se resigna con tener a 90 millas un vecino socialista mucho ms humano que ellos, al garantizarle al pueblo, salud, educacin, cultura, deportes y seguridad social de forma totalmente gratuita, ejemplo que los tiene rabiosos al no poderlo igualar, a pesar de su podero.

En un intento desesperado por distorsionar la realidad cubana, ante la afluencia de millones de turistas que comprueban sus mentiras, desde hace meses estn enfrascados en pintar una Cuba irreal, a partir de informes del Departamento de Estado, discursos en comisiones internacionales, publicaciones en la prensa y declaraciones de ciertos congresistas, hijos y nietos de testaferros del sangriento dictador Fulgencio Batista.

Faltos de creatividad repiten sus mismas acciones desde hace medio siglo y es tanta las barbaridades que afirman, que terminan en el olvido, pues si Cuba fuera tan mala como la quieren dibujar, no tendra el apoyo mayoritario de los 11 millones de cubanos que aun llenan plazas y avenidas para respaldar el sistema poltico que escogieron libremente en 1959.

No hay que ser muy avezado en poltica para comprender que mienten premeditadamente, y las imgenes captadas por la TV durante las honras fnebres al lder Fidel Castro Ruz, hablan por s solas.

Si realmente fuesen ciertas todas las barrabasadas que cuentan desde Estados Unidos, cmo es posible que hombres, mujeres y nios lo lloraran masivamente?

Por qu motivos la contrarrevolucin no crece en nmero ni en jvenes y los miembros de las organizaciones llamadas opositoras, tienen que ser financiadas con 20 millones de dlares anuales aprobados por la Casa Blanca?

Si todo lo que se divulga en Estados Unidos contra la Revolucin fuese una verdad meridiana, Cuba no fuera elegida con votos secretos para integrar decenas de comisiones en Naciones Unidas, ni tendra el apoyo de cientos de pases. Tampoco la visitaran presidentes y altos funcionarios de todo el mundo, incluidos muchos aliados de los yanquis.

Al mundo no se le puede engaar con falsedades fabricadas para desprestigiar y justificar una poltica obsoleta y fracasada. El propio Barack Obama y su familia comprobaron la tranquilidad de Cuba, nico pas en que el secretario de Estado se pase en un auto descapotable por las principales avenidas de la capital, sin necesidad de estar encerrado en uno blindado.

En ese empeo destinado nuevamente al fiasco, Estados Unido est desarrollando acciones que lejos de favorecerle le perjudican y como afirm su actual presidente Donald Trump, la prensa no hace ms que publicar noticias falsas, algo que debe cesar para ganar la credibilidad de sus lectores.

Uno de los ejemplos ms notorios de esas mentiras es la publicacin del The Wall Street Journal, el pasado 6 de marzo 2017, donde sealaron: Cuba sigue siendo el mismo infierno totalitario, en un artculo que destila odio desde principio a fin, sin una sola palabra de veracidad.

Pobres aquellos que tienen que prestarse por algunos dlares, a escribir estupideces que se evaporan al arribar a la Isla millones de visitantes, de ah que los mafiosos de origen cubano, apoderados de escaos en el Congreso de Estados Unidos, se opongan a la libertad de viajes de los estadounidenses a Cuba.

Causa pena que prestigiosos diarios y periodistas se dejen comprar para tales campaas, que al final van en su contra.

En Cuba no hay un solo desaparecido ni asesinado como ocurre en pases como Mxico, Guatemala y Honduras, para los cuales no se escriben editoriales para exigir el cese de tantas muertes, incluso la de decenas de periodistas.

Ante el asesinato de la lder ambientalista hondurea, Berta Cceres, la gran prensa de Estados Unidos no ha escrito una palabra, ni exige la captura de sus asesinos. El motivo muy sencillo, Berta luchaba a favor de los indgenas y pobres trabajadores, algo que no es de inters del gobierno de Estados Unidos.

Mxico es el pas donde ms periodistas son asesinados anualmente, pero los colegas norteamericanos no muestran solidaridad con ellos, esa noticia no les importa por ser un pas capitalista; si fuera socialista ya Estados Unidos lo hubiese invadido militarmente para salvaguardar la tranquilidad ciudadana.

The Wall Street Journal podr dejarse comprar para la publicacin de esas mentiras, pero tendr que reconocer que mientras sus trabajadores pagan altos costos por tener asegurada la salud de ellos y sus familiares, los estudios de sus hijos y la incertidumbre de ser baleados un buen da en una escuela, los cubanos no pasan por esos problemas, solo gracias a ese sistema socialista que no soporta la Casa Blanca, ni el Capitolio.

La verdad es una sola y transparente, la Revolucin lleva 58 aos de victorias y como reconoci la Casa Blanca en su comunicado del 17/12/2014, dcadas de aislamiento a Cuba por parte de EE.UU. no han conseguido su perdurable objetivo de destituir el sistema socialista.

Tuvieron que reconocer su derrota, como tambin lo hicieron con la poltica de pies secos-pies mojados, manipulada con fines subversivos y cual bumerang les golpe con miles de millones de dlares pagados a supuestos perseguidos polticos, que regresan a su patria constantemente sin problema alguno.

No habr que esperar mucho tiempo para ver similar final para el llamado programa de refugiados, del que se favoreci Rosa Mara Pay Acevedo, su madre y dos hermanos, programa que le cuesta miles de millones de dlares al presupuesto de Estados Unidos, para despus verlas viajar a la Isla e incluso disfrutar de los servicios mdicos gratuitos, como si fuesen las personas ms revolucionarias de Cuba.

La prensa yanqui debe tener presente lo que Jos Mart afirm: El que arremete unido con cuatro siglos de soberbia y experiencia, ha de encontrar unido al que le resiste.

Arthur Gonzlez especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.

