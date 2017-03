La oscura historia de los Cascos Blancos

La entrega de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematogrficas de Estados Unidos - los denominados Premios Oscar - mostraron el poder de las Agencias de Relaciones Pblicas occidentales y la buena correspondencia, que suelen tener con el poder poltico.

Afirmacin que se sustenta en la entrega de la famosa estatuilla de la cultura cinematogrfica estadounidense, en la categora de mejor cortometraje documental a la historia Los Cascos Blancos Sirios The White Helmets por su ttulo en ingls mismo cortometraje que fue usado como caballito de batalla, para lograr que la mencionada entidad postulara al Premio Nobel de la Paz 2016, que finalmente fue otorgado al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos por sus esfuerzos en el proceso de paz en su nacin junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC .

Los Cascos Blancos, presentados en el mundo como una especie de organizacin de hroes annimos, que ayudan, supuestamente, a rescatar de los escombros (en las zonas controladas por Fath al Sham, la franquicia de Al Qaeda en Siria y otras organizaciones armadas consideradas por Estados Unidos y sus aliados como rebeldes moderados) a sus compatriotas sujetos a bombardeos de las Fuerzas del Ejrcito rabe Sirio y las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, tuvo as, la mejor exposicin meditica que podra tener una entidad como esta, ante 33 millones de espectadores en Estados Unidos y cerca de 300 millones en todo el mundo, que suelen conmoverse ante las lgrimas frente a este tipo de guiones fantasiosos, en esta ocasin realizado por el director britnico Orlando Von Einsiedel bajo el auspicio de Netflix.

El premiar a una organizacin como los Cascos Blancos, cuyos orgenes y actuacin han sido cuestionados por su financiamiento, su actuacin a contrapelo de la verdadera Defensa Civil Siria (que opera en todo el pas y no slo en las reas donde actan los grupos takfir) pretende, claramente, legitimar su actuar ante el pblico principalmente occidental, blindarlo frente a las crticas que se han vertido sobre su verdadero objetivo e impulsar por tanto una propaganda destinada a criticar el actuar del gobierno sirio en defensa de su pas y el apoyo ruso a esa defensa. Extendiendo esa crtica al soporte entregado por Irn y las milicias de Hezbol. Ese es el fondo del asunto, lo que subyace en el otorgamiento de este premio, que viene a significar un espaldarazo a los que efectivamente estn asesinando a la poblacin siria, como cmplices de las bandas terroristas salafistas.

Ha sido denunciado en numerosas oportunidades sin ser desmentidos por el portal Moon of Alabama, Rusia Today, Sputnik, Red Voltaire y el Centro de Investigacin Misin Verdad entre otros - que los Cascos Blancos realizan operaciones de rescate montadas ex profeso. Con puestas en escena donde incluso fabrican falsos positivos y se encuentran el mismo sitio donde las bandas takfir ejecutan sus acciones y asesinatos de soldados sirios, incluso en gestos y acciones de clara complicidad. Todo ello con el objeto de mostrar al mundo el supuesto actuar de bombardeos a diestra y siniestra del gobierno sirio, generando una matriz de opinin para que se detengan los bombardeos del Ejrcito rabe Sirio y sus aliados, de tal manera de permitir el reacomodo de las fuerzas de Fath al Sham y lograr la condena del gobierno de al Assad en los medios de comunicacin y por extensin en los organismos polticos internacionales. As, los Cascos Blancos cumplen la funcin de relaciones pblicas para limpiar la cara del terrorismo.

Origen Extranjero

Los Cascos Blancos no tienen su origen en Siria como podra suponerse. Surgen en territorio turco, especficamente en la ciudad de Estambul, en marzo del ao 2013, bajo la gua de un ex militar britnico con amplia experiencia en las guerras de agresin contra Serbia en Kosovo, Irak, El Lbano y la propia Palestina en apoyo a las fuerzas sionistas. Un militar que ha pasado por puestos de mando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaa, la Unin Europea e incluso la ONU: James Le Mesurier es su nombre, ex Oficial, que en esa fecha de marzo del ao 2013 dedicaba sus esfuerzos como consultor de una empresa de seguridad privada de los Emiratos rabes Unidos. Los miembros de esta organizacin Cascos Blancos pasaron tambin por Campos de Entrenamiento de Jordania mostrando que la misin de supuesto rescate era simplemente una tapadera frente a labores de ms alto vuelo sindicndolos como aliados del terrorismo takfir.

Los Cascos Blancos estn vinculados a diversas organizaciones estatales y privadas, que le han significado, desde el ao 2013 hasta la fecha, recibir la friolera de 60 millones de dlares segn datos entregados por el diario ingls Daily Telegraph situando a Londres como uno de los principales patrocinadores de esta entidad supuestamente humanitaria. Demostrando, de este modo y en forma evidente, el altsimo nivel de injerencia del gobierno del ex Primer Ministro David Cameron y de la actual premier Theresa May en las guerras de agresin contra los pueblos de Oriente Medio.

La Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID por sus siglas en ingls - y que ha estado involucrada en cuanta intentona golpista y golpes efectivos se hayan dado en el mundo e incluso en el Golpe de Estado en Ucrania que llev al poder a los ultranacionalistas, confes, igualmente, que hasta julio del ao 2015 haba aportado ms de 16 millones de dlares en subvenciones a los Cascos Blancos. Sabe el pueblo estadounidense que sus impuestos van a financiar este tipo de entidades? No, por supuesto, las agencias de relaciones pblicas y premios como el Oscar ayudan a encubrir estas operaciones.

La Oficina de Asuntos Exteriores de Gran Bretaa, adems de los fondos entregados, la labor de entrenamiento paramilitar efectuada a travs de su agencia de seguridad MI6 encargada a Le Mesurier - ha usado de tapadera a la firma InCOStrat que se encarga de elaborar todo la comunicacin y propaganda, no slo de los Cascos Blancos, sino tambin ha sido sindicado como el responsable de esa labor para los grupos terroristas takfir que operan en Siria e Irak. Sumemos a ello el aporte financiero a travs de la firma Mayday Rescue con sede en Amsterdam pero con oficinas en Jordania, Turqua y Dubai todos ellos involucrado en operaciones contra el gobierno sirio adicionamos la fundacin privada estadounidense llamada Chemonics International. La ONG turca Akut y la Agencia Analysis, Research and Knowledge que opera desde los Emiratos rabes Unidos. Junto al actuar del Mossad israel y los agentes sionistas que actan en todo el frente de Oriente Medio.

As, se aclara que estos Cascos Blancos, no slo han falseado la realidad de su labor, sino que se presentan como uno ms de los elementos de lucha empleados contra la sociedad siria. Son el Frente supuestamente humanitario, con herramientas de propaganda armada, tratando as de desvirtuar la realidad de una guerra de agresin contra Siria y su pueblo, argumentando que estamos en presencia de una guerra civil. Los Cascos Azules y sus 3 mil miembros declarados, no operan en el total del territorio sirio como s lo hace la verdadera Defensa Civil Siria, que merecera ms que un Oscar a una labor annima y heroica pero que occidente no le dedica una msera lnea. Los protegidos de occidente, los elegidos por Hollywood, los financiados por Washington, Londres y entidades vinculadas al magnate George Soros slo operan en las zonas controladas por sus socios de Fath al Sham la franquicia de Al Qaeda en Siria -.

Hace un par de meses medios de la Federacin Rusa como el canal RT denunciaba que la pgina web de los Cascos Blancos pertenece al grupo de abogados The Syria Campaing, registrada en el Reino Unido, que ha expresado en reiteradas oportunidades su activa oposicin al gobierno de Bashar al Assad y contra el EII Daesh en rabe . Este grupo de jurisconsultos seala en su pgina que cuentan con dos lneas principales de accin: la creacin de campaas por todo el mundo y la creacin de reportes, infografas y videos, muchas de ellas creaciones visuales de alto impacto meditico suelen ser despus ser desmentidas cuando se trata de acusaciones contra las Fuerzas Rusas y Sirias respecto a bombardeos a la poblacin civil, que son tomadas literalmente por medios occidentales.

Cascos Blancos y su oscura conducta

Los Cascos Blancos se inscriben as en la serie de creaciones de organismos de fachada de las potencias occidentales, como ha sido el caso del observatorio Sirio de derechos Humanos, especializado en la entrega de informacin que ni siquiera las fuerzas gubernamentales del gobierno sirio u otras potencias presentes en la zona pueden dar con tanta precisin. Un Observatorio cuya nica sede se encuentra en Coventry, Reino Unido y cuyas informaciones son recogidas por todos los medios occidentales con contadas excepciones como el peridico The Guardian, que ha calificado al representante de este Observatorio como un simple vendedor de ropa, solitario, viviendo en Inglaterra y posando como parte de una organizacin con un nombre grandilocuente, con la sospecha que detrs de l se encuentran los servicios secretos de Gran Bretaa, Estados Unidos, Turqua e Israel.

Tanto el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, como los Cascos Blancos, se inscriben en los objetivos planteados por un organismos creado por el gobierno ingls, destinado a supervisar todo tipo de propaganda y acciones comunicacionales dirigidas contra Siria. Este organismo se denomina RICU Research, Information, and Communications Unit fundado el ao 2012 y que ha infiltrado, segn seala en una interesante investigacin el analista Thierry Meyssan, en todo tipo de asociaciones humanitarias, para recoger informacin, poder enviar armamento a Siria y as fabricar todo tipo de falsedades sobre lo que sucede en el terreno.

Este es el grupo de organizaciones creadas por occidente, avaladas, financiadas y elevadas a la categora de hroes, como es el caso de los Cascos Blancos, en virtud de documentales que despus reciben la estatuilla dorada en Hollywood. Organizacin cuyos miembros ms conocidos no pueden pisar territorio estadounidense por ser considerados miembros de organizaciones terroristas como es el caso de Raed Saleh y Khaled Khatib, que medios occidentales como la Agencia France Press hizo pasar como un tema de prioridades de estos hroes y no restricciones por su cercana al terrorismo. Para eso ensalz el trabajo de Khaled de quien consign las siguientes palabras: no asistir a los Oscar a causa de la intensidad del trabajo. Nuestra prioridad es ayudar a nuestro pueblo. Adems estoy trabajando sobre la produccin de otras pelculas sobre los Ccascos Blancos, declaracin que muestra a las claras, que el rio caudaloso de financiamiento para estos grupos no va a cesar.

Con sorna la portavoz de la cancillera Rusa, Mara Zajrova sostuvo, que ya en noviembre del ao 2016 dicha reparticin predijo que el documental sobre los Cascos Blancos que estaba siendo postulado al Premio Nobel de la Paz - obtendra un Oscar: estas personas nos aseguran que salvan miles de vidas pero al mismo tiempo hacen videos falsos e incluso no se avergenzan de publicar sus obras en Internet. Qu es esto: estupidez, rutina diaria, o ambiciones enfermizas estas grabaciones son una muestra de cmo pueden imitar la tragedia. Y, con ese talento deben ser nominados al Oscar y no al premio Nobel.

La profeca se cumpli y tal como sostiene el centro de Investigacin Misin Verdad, en Estados Unidos, en la gala de los Oscar, la organizacin terrorista Al Qaeda gan su primera estatuilla. Mostrando de esa manera la absoluta demencia que anima la poltica exterior de Washington que crea, avala y dirige a organizaciones terroristas o vinculadas a ella y luego impide el ingreso de parte de sus miembros, para recibir un premio concedido por su industria cinematogrfica.

Una conducta que merecera un Oscar a la actuacin enajenada y desequilibrada del ao, si no fuese por el enorme dao que esas acciones generan en nuestras sociedades y en especial en el pueblo sirio que tras 6 aos de agresiones ha tenido que lamentar la muerte de 400 mil de sus hijos, millones de heridos, 9 millones de desplazados, cinco millones de refugiados. Y la destruccin y saqueo de gran parte del pas a manos de las bandas terroristas takfir, que suelen contar con el lavado de imagen de organizaciones como la premiada Cascos Blancos. Fin del Cortometraje.





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.