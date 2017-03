La liberacin de las hijas del sol y el fuego

Sobre la resistencia de las mujeres kurdas

En Kurdistn, la lucha por la liberacin de las mujeres es eje de la lucha por la liberacin social y nacional kurda. Desde entonces los actos de herosmo, el dolor por las mujeres cadas y la lucha por la liberacin se han combinado de una forma nica. Las luchas de las mujeres adquiere doble valor: como esencia y como ejemplo. Amrica Latina es tambin hija del sol y hermana de los pueblos de Oriente Medio.

La leyenda de Kawa

La noche era oscura, las primeras estrellas se entremezclaban con las montaas. Kawa haba tomado una decisin, e impaciente, esperaba al amanecer.

Zohak orden al diablo le suministre dos jvenes a quienes extraera los sesos para alimentarse. Desde haca mil aos el monarca despojaba a las familias kurdas de su descendencia para nutrir dos protuberancias (similares a serpientes) que asomaban de sus hombros y con ello sobrevivir eternamente.

El sol comenz a salir, el herrero tom el mazo que yaca sobre el banco de madera y se dirigi a las puertas del imperio asirio. El rey Zohak haba realizado los rituales sagrados antes de devorar a las ltimas dos hijas de Kawa.

El rumor se expandi por las montaas, gilmente miles de jvenes (sobrevivientes del martirio) acudieron a la torre donde Zohak reposaba. Kawa intercambi a sus hijas por los sesos de dos corderos.

Al ingerirlos Zohak se deshizo en llamas y la rebelin estall. Se dice que esto sucedi un 21 de marzo del ao 612 a.c. y desde entonces los kurdos renuevan sus esperanzas bajo el Newroz.

Encendiendo el fuego de la vida en el da de la libertad.

Las kurdas

La nuestra es una lucha contra el colonialismo tnico y sexista sostiene Pikara Nursel Kilic.

Cuando quieran acordarse de la charla sobre aquel pueblo que escucharon piensen en las hijas del sol y del fuego, y no nos olvidaran, explica Melike Yasar.

En nuestros tiempos, donde el poder todo lo corroe y los silenciados todo lo soportan, las mujeres kurdas construyeron el ejrcito de mujeres que todo lo quiere: la liberacin.

La emancipacin de una mujer pasa por la liberacin de todas las mujeres, afirma Fidan Dogan.

Ser la anti-tesis de la tesis del patriarcado, as es que se libera la vida.



No podrn detener la primavera

1991 es un cambio de poca.

Gracias a Layla Zana las palabras del kurdo tomaron forma en el parlamento turco, y como generacionalmente sucede en las etnias milenarias, las madres educan en la lengua materna a sus hijas.

De all que lengua materna no haya sido apropiada por lengua paterna. Los padres no educan a sus descendencias, ms bien las forman (es decir, las deforman al ser formadas todas por igual).

El pueblo de Diyarbakir eligi a Leyla para que les ensee las palabras del Kurmanji, que son las palabras del kurdo y de las mujeres. Jin es en kurdo mujer, y el kurmanji el dialecto ancestral de esta etnia.

Leyla esgrimi la lengua materna en la casa turca intentando abordar el problema de la hermandad entre los descendientes de los medos y los descendientes de los otomanos.

Ello le vali 10 aos de prisin.

En dnde se ha visto que una madre sea condenada por ensear la lengua a sus hijos?



Agir fuego

En el ao 1990, Zeki, una estudiante de medicina de la Universidad de Tigris (Amed) supo que era libre en el Kurdistn ocupado.

En vsperas del Newroz (ao nuevo kurdo) coloc sobre su cama la lata de gasolina, tres fsforos y su propio corazn. La tnia kurda, cada 21 de marzo, aviva las llamas de su lucha y rebelin (en los montes donde habitan) con inmensos fogones. Zekiye Alkan es hija del fuego, quiz de una manera muy distintiva a las dems.

Despert imbuida de una slida apariencia. En sus ojos todava afloraba la represin hacia las mujeres en Nusaybin, las violaciones masivas por parte del ejrcito turco, los bombardeos qumicos al poblado de Halabja, la testaruda arrogancia de los descredos en la vida.

Ubicada en el centro de Amed nos dijo:

- Que la antocha del Newroz brille todava ms fuerte con la llama de mi cuerpo.

Al tocar el suelo los tres fsforos prendieron la primavera

Ese ao la antorcha de la liberacin ardi como nunca antes, hasta el llanto de una anciana kurda haba secado. La opresin, testimonio de cada momento, se ley en el corazn del Kurdistn.

La revolucin se multiplico, y desde entones el espritu de Alkan aviva el fuego (como lo hace el viento) de la liberacin femenina.

Madres de la paz Dayiken Asht

Al salir del vientre las madres nos arropan bajo su cuidado. La esencia ontolgica de todo ser humano es proteger a otro/a.

En las unidades de defensa femeninas prevalece esta esencia ancestral (y derecho colectivo) de poder auto-defenderse ante una agresin externa.

Las rosas tambin cuentan con naturaleza similar. Sus espinas nos producen pequeos pinchazos advirtiendo que all estn, que estn vivas y que vivas se quieren.

Cuando el Estado turco comenz el genocidio cultual hacia las minoras tnicas, tambin comenzaron las desapariciones.

En Argentina la ltima dictadura cvico-militar-eclesistica sustrajo (desaparecido) de sus familias a 30.000 personas. Desde entonces, en plaza de mayo sus madres reclaman al estado la aparicin de sus hijas e hijos, para ello realizan la ronda de la resistencia todos los jueves. Y todas sus vidas.

Durante los sbados en el Kurdistn ocupado, las madres piden al Estado turco paz y la devolucin de sus hijos e hijas. El pueblo las denomina Madres de los Sbados cariosamente.

La Rosa de Luxemburgo kurda

En 1978 Sakine, junto a un grupo de compaeros, fund el Partido de los Trabajadores del Kurdistn (PKK). Era una mujer en un partido de hombres.

La guerra y la crcel le siguieron al golpe de estado, con ello el apresamiento.

Desde entonces, presidio y estudio se cumplimentaron. Sakine entendi la magnitud del significado de ser mujer, de ser kurda, de ser revolucionaria. Las horas de tortura no resquebrajaron los cimientos libertarios de su espritu.

Para cuando la condena finaliz, frente al comit central, enarbol los fundamentos de su crtica al machismo y hacia la mentalidad patriarcal, estructura del sistema.

Hacia mediados de los 90 las altas montaas kurdas cobijaron el primer Congreso de Mujeres del Kurdistn. Desde entonces las fminas tienen su estructura partidaria autnoma. El Partido de la Liberacin de las Mujeres del Kurdistn (PAJK), las estructuras co-presidenciales, la ciencia de las mujeres (jineologi), las autodefensas femeninas, un nuevo paradigma emergi en la medida en que otro sucumba.

El 9 de enero del 2013 un mercenario turco cort el tallo de su vida. Junto a ella cayeron dos rosas ms.

Desde entonces prados, montaas y ciudades han visto florecer nuevas rosas: Sara, Fidan y Leyla se llaman todas ellas. A orillas del cauce del rio, bebiendo el elixir de la vida (fusil en mano) brillan an ms.



Azad libertad

Quizs lo comunitario y la autodeterminacin del pueblo provengan de la liberacin de las mujeres.

Quizs una economa cooperativa, un sistema educativo (e ideolgico) centrado en los principios de la Jineologi y la ecologa, la autodefensa popular, nos encaucen al trazado original/camino natural desvirtuado por la mentalidad patriarcal.

En Rojava, al Norte de Siria, millares de desarrapadas del capitalismo construyen (bajo nuevos paradigmas democrticos) una destacada confederacin de naciones intertnica. Las kurdas han levantado una ciudad slo para mujeres. Alzaron su voz esgrimiendo argumentos y principios dentro del partido, armaron otro partido, desempolvaron del tiempo las estructuras matriarcales, la autoconciencia les llev a prohibirle al sexo opuesto el propio cuerpo, se armaron tras unidades de autodefensa, libraron batallas conquistando destinos, una nueva concepcin de la vida emergi hacia las simas del monte Zagros.

Jin, Jiyan, Azadi. Mujer, vida y libertad cantan las partisanas en la noche estrellada, pasos pequeos sobre el monte, camino al combate.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.