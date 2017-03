Anlisis de la coyuntura estudiantil

Balances y perspectivas para 2017

Desde el 2011 hasta la actualidad han pasado ya 6 aos, los cuales, con altos y bajos, nos han dotado de importantes experiencias, como tambin -en determinados momentos- nos ha permitido poner algunos puntos sobre la mesa y golpear, en su esencia, a la educacin capitalista. Esta premisa es cierta, no obstante Como es que con tal trayectoria de lucha, organizacin y movilizacin, hoy nos encontramos inmersos en un profundo reflujo como movimiento estudiantil?

Creemos, que el trabajo realizado a travs de las plataformas estudiantiles, principalmente el CONFECH, no ha sido el correcto. Los altos niveles de reprobacin hacia la conduccin y el repentino reflujo del movimiento estudiantil a finales del 2016 tienen un origen, el cual consiste sustancialmente en una falta de poltica, un exceso de burocratismo y un evidente conflicto de inters por parte de distintas organizaciones; donde muchos estn ms preocupados en el querer figurar frente a las cmaras y aparecer en fotografas de la prensa, antes que realizar un trabajo poltico en la perspectiva de luchar por los intereses de las y los estudiantes.

Si bien, las distintas organizaciones que estn inmersas dentro del movimiento estudiantil identifican que las cosas no se han hecho del todo bien, no hay una superacin real de los problemas antes nombrados, sino por el contrario, la vieja y aeja frmula de la claudicacin y negociacin se mantiene, produciendo un estancamiento sobre las mismas formas y causas que nos tienen en medio del reflujo.

Durante aos anteriores, el movimiento estudiantil, moviliz cerca de 300.000 estudiantes durante las marchas y jornadas de protesta a nivel nacional, frente a esto cabe preguntarse, Es el nmero de asistentes la forma de comprobar que tan correcto estamos en nuestras posturas? Creemos que verlo de esta forma es una interpretacin demasiado mecnica, incompleta y por tanto, profundamente errada. Detrs de ese alto nmero de universitarios, secundarios y estudiantes tcnicos profesionales que se movilizaron durante el 2016, se esconda un movimiento estudiantil desorganizado, arrastrado por la coyuntura hacia la movilizacin, pero que a pesar de esto, desbordaba a sus dirigencias con ganas y conviccin de lucha.

Uno de los errores ms graves sin duda, ha sido subordinarse a las pautas y agendas del gobierno, al igual que un balancn, nos hemos subido y bajado una y otra vez de las mesas de negociacin, intentando intilmente incidir en la agenda del bloque poltico en el poder. Despus de estos 6 aos debemos preguntarnos Qu hemos conseguido?

Se ha transformado la poltica de las herramientas estudiantiles en mtodos totalmente apolticos, mientras el gobierno sigue cocinando la reforma, nos hemos limitado a entregarles bolsas de pasas a la ministra para que recordase la promesa de gratuidad o llamando a besatones por la educacin.

Por otra parte, la ofensiva que consignaron sectores ms clasistas del movimiento estudiantil no fue concisa, ni mucho menos contundente, fue derechamente ambigua y no consider las necesidades reales del movimiento estudiantil en su momento actual, fue un bloof, un invento, que aunque -probablemente- con buenas intenciones termin diluyndose rpidamente sin conseguir ningn efecto poltico importante. Es ms, incluso, muchas bases estudiantiles se distanciaron enormemente de las organizaciones polticas y de las dirigencias del movimiento estudiantil, pues esta poltica no fue construir realmente desde las bases del estudiantado. Esto, por supuesto, fue utilizado por las organizaciones del actual bloque de conduccin. Las organizaciones reformistas y socialdemcratas enfrentaron entonces el problema de legitimidad causado por esta ofensiva, a travs de un falso y escueto Mea Culpa, a travs de este dieron pasos agigantados hacia atrs en los planteamientos que en algn momento el movimiento estudiantil defendi con orgullo, se repudi la autodefensa y se trans la digna lucha de los estudiantes contra la represin institucional y policial por un poco de aprobacin de parte del bloque en el poder y de la prensa burguesa.

No obstante, por otro lado, por qu el sector clasista y revolucionario no ha sido capaz de conducir y llevar al estudiantado su propuesta transformadora? Creemos que esta franja y con l, nuestra organizacin, se ha mantenido parcialmente al margen de la poltica en general; nos hemos marginado de la elaboracin de lneas y hemos simplemente respondido de una forma voluntarista y taresta, puramente coyuntural. Y es que si bien, a las organizaciones que antes criticamos han actuado de forma incorrecta, esa es su forma de actuar, tienen otros intereses y directrices para su lnea poltica, de hecho, sera profundamente errado esperar a cambiar esa orientacin. Es nuestra tarea confiar en la organizacin de los y las estudiantes de base, de afrontar al gobierno y sus juventudes con polticas incipientes.

Por tanto, los elementos que nombraremos a continuacin constituyen un mensaje para nuestra clase, para los y las estudiantes de nuestro pueblo y para las organizaciones hermanas del sector.

II) Perspectivas para el 2017

En trminos generales, este ao estar marcado por las elecciones presidenciales, es por esto que la lucha del movimiento estudiantil debe ser clara, entregando nuestras posiciones en todos lados. Debemos mostrar el incumplimiento de las promesas por parte del gobierno saliente y su total falta de inters por cumplir las demandas del pueblo.

Esta lnea debe romper con la falsa imagen de progreso que el gobierno y con l, las Juventudes Comunistas, han intentado dar; han mostrado con orgullo la gratuidad, la que si bien algo avanz, son simples migajas que contrastan con la dura realidad de miles de estudiantes endeudados, que inclusive despus de terminar sus estudios arrastran millonarios crditos, en directo menoscabo de su calidad de vida.

Sin duda las movilizaciones estarn enmarcadas en una disputa con Guillier, Piera y con todos los candidatos del Duopolio, tendremos que plantear con mucha fuerza nuestras demandas y consignas, generando un programa autnomo de nuestro movimiento estudiantil, en unidad exclusiva con el pueblo y sus movimientos sociales, no con la Derecha, ni la Nueva Mayora ni el Frente Amplio.

Nos referiremos ahora a los elementos centrales que creemos, debe impulsar el bloque clasista dentro del movimiento estudiantil, ya sea secundario, universitario o tcnico profesional

Una ofensiva de las bases: Nuevas instancias de organizacin

Para enfrentar la evidente falta de legitimidad interna del movimiento estudiantil, debemos dar un vuelco hacia la democracia y la discusin interna, al establecimiento o re-establecimiento de un programa, de volver incluso a las consignas iniciales con las cuales partimos nuestra lucha y que de a poco se han ido olvidando. Hablamos de luchar por organizar cada liceo, cada universidad e instituto, organizarlos no para ser elegidos durante las elecciones federativas o de distinto orden, sino para plantear claridades polticas y representar intereses latentes en nuestros compaeros.

Entendemos que es un desafo grande, pero creemos que teniendo un movimiento estudiantil que sea fruto de las bases organizadas, superaremos el gremialismo. Para esto es necesario levantar en conjunto nuevos espacios e instancias organizativas, tales como cordones territoriales, coordinadoras de estudiantes de liceos de la periferia o colectivos locales, por dar algunos ejemplos; estos nos dotaran de una organizacin ms amplia y transversal.

La construccin de un programa para las luchas del pueblo

Es necesario dotar de contenido poltico al movimiento estudiantil, dejar la poltica que a veces roza lo reaccionario; para esto, debemos levantar instancias de discusin programtica a nivel nacional en distintos niveles, donde pensemos a cabalidad la educacin feminista, las perspectivas del cogobierno o control comunitario, las necesidades educacionales para el Chile actual, entre tantos otros elementos. Para nosotros estas discusiones deben darse en 4 ejes:

Mercado en la educacin

Rol del Estudiante, el Conocimiento y las Escuelas

Herramientas y formas de lucha

Democracia

Este programa al cual nos referimos, es un programa para las luchas del pueblo, es aquel programa que nos entrega un movimiento estudiantil que agita las consignas de los y las trabajadoras de nuestro pas, del pueblo mapuche, del Niuna Menos, de No + AFP y de los distintos movimientos sociales, es un programa que piensa en definitiva, la educacin en su conjunto orientada hacia nuestro pueblo.

Esto, debe ir de la mano con la lucha permanente y contnua por la Educacin Gratuita y Universal a manos del Estado, por la Condonacin de la deuda, el fin al Subcontrato en la educacin, la expansin de la educacin pblica y una educacin Feminista.

La(s) coordinadora(s) de estudiantes clasistas y revolucionarios

Creemos que para impulsar nuestra lnea poltica y contrarrestar la del Frente Amplio y de la nueva mayora, necesitamos la convergencia de las organizaciones y la creacin de una Coordinadora de Estudiantes Revolucionarios, donde las distintas organizaciones polticas de la izquierda clasista y revolucionaria converjan en funcin del trabajo poltico en conjunto y coordinado. Esto, a travs de la genuina intencin y voluntad de apostar por los intereses colectivos del espacio y del movimiento estudiantil propiamente tal.

Este instrumento, debe tener un carcter nacional y tambin un carcter local, logrando organizar a las distintas orgnicas que tienen estas orientaciones, en cada ciudad y comuna. As, lograremos dotar de contenido poltico al movimiento estudiantil, pensando en trminos tcticos y estratgicos, buscando alcanzar los puntos antes nombrados y otros ms, dejando as de estar nuestras herramientas subyugadas a la coyuntura. Este programa estar sustentado en base a lneas centrales y generales que permitan la articulacin efectiva de las organizaciones que componen la coordinadora, evitando as su muerte prematura.

III) Palabras Finales

A pesar del complejo escenario de reflujo, creemos que este no es permanente, sino ms bien dinmico, por tanto tenemos la oportunidad de reactivar la organizacin estudiantil post-reforma de Bachelet, ms an en un ao de elecciones y aportas de un nuevo Presidente y Parlamento en Chile.

Despedimos este documento con palabras de aliento y conviccin a nuestros compaeros y compaeras, pues tenemos absoluta seguridad y confianza en el pueblo, creemos que la organizacin, en conjunto con la unidad honesta y desinteresada permitir construir la educacin que nuestro pueblo necesita.

Como dijo el Che:

Si furamos capaces de unirnos, qu hermoso y que cercano seria el futuro

Comisin Poltica Nacional

Juventud Guevarista de Chile

