Qu signific el paro internacional de mujeres para vos? Qu importancia tiene que fuera a nivel mundial y de todas las mujeres?



Creo que respondi a una necesidad colectiva, territorial desde los cuerpos de parar. Es muy simblico el hecho de parar, de congelarse, de hacer un stop, un basta. Esto ha llegado a un punto culmine de violencia que requiere este paro mundial, y responde a esta lgica de violencia que se ha ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y a mi cuerpo obviamente tambin lo interpela, no solamente en trminos sociales, sino en trminos personales, ntimos e nfimos, de lo ms pequeo a lo ms grande. Por eso es tan importante este paro, de todas las mujeres.



Cmo pensar el 8 de marzo, un da que tiene mucha ambigedad, ya que a veces suele ser un parntesis o recordatorio meramente simblico? Crees que hay un vnculo entre neoliberalismo y patriarcado?



Es claro lo que tu dices. Hay una ambigedad y una contradiccin extremadamente fuerte y compleja ac. Porque hay una forma en la cual el feminismo ha ido apareciendo en el mercado, a travs de poleras de multi-tienda, como tambin el mercado ha ido usando esta palabra, quitndole la identidad, la esencia, el ADN y su columna vertebral. El da de la mujer termina siendo un tema simblico, como el da de los enamorados. Por eso es tan importante pensar un feminismo, un antipatriarcado con otras luchas que son totalmente paralelas y alineadas en esta. No podemos pensar un feminismo sin un anticapitalismo, sin un antiracismo, sin un antifacismo y sin una lucha de clases.



-En el territorio chileno siempre ha habido un protagonismo descollante de las mujeres: desde las machis de las comunidades mapuches, pasando por las obreras, las pobladoras o las lideres estudiantiles, secundaristas y universitarias. Tanto en trminos estrictamente polticos, con figuras como Gladys Marin, como con emblemas de la cultura y el arte comprometido, como Gabriela Mistral o Violeta Parra. Cmo ves y sents este protagonismo constante?



Estamos viviendo en un momento en el cual hay muchas mujeres que han sido ms visibles que otras, pero hay una alineacin general de muchas compas que estn desde distintos lugares de la msica, campesinas, secundarias, la compaera Macarena Valdes que fue encontrada colgada y estaba peleando contra una central hidroelctrica. Hay muchas mujeres de distintos lugares que estn empoderndose. Yo creo que siempre nos toca a nosotras volver a empoderarnos de nuestras mujeres. Las mujeres de todas, desde nuestras lecturas, porque este pensamiento sobre feminismo se esta profundizando. Hablo por m tambin, a m siempre me toca corregirme en la palabra, porque lo tenemos tan asimilado en la piel y en la epidermis social, que nos toca volver a cambiar de piel para volver a repensar nuestros cuerpos, quitar nuestra culpa catlica. Y esa tarea es bastante infinita, y nos toca multiplicarlo con nuestros hijos y nuestras hijas.



-Y en el caso de Violeta Parra, por qu resulta una referencia para vos?



Porque Violeta tambin era una mujer extremadamente adelantada a sus tiempos, una mujer que rompa con el cuadro plstico de la mujer sexy, atractiva, callada, de pocas palabras. Al contrario Violeta era de muchas palabras, de mucha profundizacin, de mucho malestar, que representaba un malestar social. Rompa con esa postal de la duea de casa, rompa con la postal de lo que se esperaba como mam, siendo mam de igual manera. Es una referente para muchas de nosotras, ac se hizo una postal digna respecto del amor burgus hasta la consigna, o lo que tenemos que perpetuar las mujeres, como esta dictadura del cuerpo a la cual tenemos que caber. Desde el ropaje que no nos cabe, desde estas tallas completamente diminutas con la cual con el paso del tiempo una va cambiando y mutando el cuerpo. Una va cambiando. Entonces es muy enriquecedor, es muy oxigenante siempre revisar la obra de una mujer que fue rompiendo todos esos moldes, que nunca estuvo cmoda, y creo que una persona que no esta cmoda en un modelo completamente violento da muy buena espina. Muy mala espina la gente que siempre esta cmoda.





-Tu cancin Antipatriarca tuvo una enorme repercusin en Latinoamrica y a nivel mundial. Qu sents que desanprediste en este ltimo tiempo como mujer, y tambin qu has repensado, desechado o reformulado a nivel personal, musical y colectivo, en el proceso de autoafirmacin identitaria como mujer, que antes quizs no problematizabas?



Escrib Antipatriarca en el ao 2013 y desde ese ao hasta ahora me han pasado muchas cosas, muchos aprendizajes, desde el feminismo muchas mujeres me han interpelado, me han enseado, me han profundizado cosas que yo no conoca. He tenido el honor y el placer de compartir con muchas compaeras: desde las compaeras y compaeros que son antroplogas/os forenses en Mxico y que trabajan con todo el tema de la desaparicin de las osamentas de las mujeres desaparecidas en Mxico, compaeras mexicanas de Guerrero cuyas hijas han sido violadas o desaparecidas, compaeras ecuatorianas como Ruth, cuya hija Valentina fue encontrada violada y muerta en el mismo colegio, hasta compaeras mapuches. Y todo eso es un aprendizaje que tiene que ver con la palabra, con la experiencia, que no se encuentra en los libros, a veces tiene que ver con el reconocer las unas a las otras, y esta reflexin es una con la que me llevo mucha informacin y sigo formndome. Creo que esto es un trabajo que va a requerir mucho tiempo, una tarea milimtrica, y extremadamente completa de la recuperacin y repensar qu tipo de feminismo y qu tipo de sociedad queremos construir.Como mujer el cuerpo es mo, yo no entiendo por qu el Estado tiene que decidir sobre mi cuerpo. Es la violacin del Estado a mi cuerpo, es la violacin del poder a mi cuerpo, es la violacin y la perpetuacin de la violencia a mi cuerpo. Y esta violencia ha sido estatizada profundizada en una situacin de sumisin con la mujer. Entonces mi opinin es que en mi cuerpo yo decido totalmente y por eso este paro hace hincapi y apunta a los que han sido responsables de esta violencia histrica.-En Argentina ha habido declaraciones profundamente repudiables de msicos como Gustavo Cordera, e incluso cantantes muy conocidos, como el de la banda El Otro Yo, que han sido denunciados por abuso y violacin de jvenes. Crees que el patriarcado cala hondo tambin en el mundo de la msica? Has sufrido por tu condicin de mujer en este tipo de ambientes y lugares?El patriarcado y el machismo repercute en todas partes y la msica no est exenta de eso. Creo que alguna vez escuch algunos comentarios pelotudos. Quizs ahora lo siento de otra forma, ms como lo que te deca antes, no en la palabra, a veces en la mirada, o quizs en mujeres que te preguntan en entrevistas: con quin dejas a tus hijos cuando te vas de gira?, y tu te preguntas: pregntele eso a los compaeros tambin, que son papas y se van de gira. Esa cosa de la culpa tan catlica, tan crucificadora. Creo que todas la vivimos en lo laboral, en una oficina, las medicas, etc., no existe lugar donde no se viva. Por eso es tan importante ir pensando y hacer de esto una educacin popular y permanente.Volvera al otro punto: creo que estamos en tiempos lgidos, de violencia mundial, en la cual estamos en una ola de fascismo mundial totalmente democratizado y naturalizado. Ves las noticias y siempre me da la impresin que las luchas,que si bien cada una tiene su peculiaridad, hay cosas que se perpetan. La violencia tiene una lgica extremadamente matemtica. Hara un llamado a todas las compaeras y compaeros que marchen a pensar este feminismo no desde la multi-tienda con la consigna, quitarle un poco ese eslogan publicitario, y profundizar en eso. No se puede pensar un feminismo sin anticapitalismo, sin un antifascismo, sin un antiracismo y sin una lucha de clases. Son luchas que van todas de la mano. Ese sera mi mensaje.Os ponemos el vdeo de la cancinque se hizo referencia como el himno de las movilizaciones y el paro mundial de mujeres del pasado 8 Marzo: