Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones

Firmas contra el impuesto de sucesiones y donaciones recopiladas por el PP andaluz

Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abord una seora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidi amablemente que firmara para "acabar" con el impuesto de sucesiones en Andaluca y cuando le dije que era imposible que se acabara con l solo en Andaluca, por la razn que sealar ms abajo, me sigui dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo ms educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limit a decirme que haba que suprimirlo porque "Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces".

Ante semejante "argumento" decid que era mejor no seguir y me alej de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andaluca una campaa magnficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.

Digo que ha sido una campaa muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases y medias y trabajadoras y, para colmo, que Andaluca es el nico territorio en donde se utiliza "para robar" a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos aos en los pases ms avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos ms efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean ms equitativas y las economas ms eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayora absoluta y, a pesar de que podra haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.

Nadie puede censurar que un partido critique la poltica fiscal de un Gobierno y yo no tendra nada que objetar a esta campaa del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque est plagada de mentiras que deberan hacer enrojecer y sentir vergenza de decirlas en una sociedad mnimamente culta y democrtica y en la que se pidiera rendicin de cuentas a los representantes polticos y a los personajes pblicos.

Voy a sealar a continuacin las mentiras ms importantes y las que he podido comprobar que han servido para engaar a muchas personas de buena fe que no estn al da de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras econmicas, dejando a un lado las mucho ms burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redaccin de la convocatoria de una manifestacin que muestro en el recuadro de abajo y en el que, adems de las mentiras econmicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de ms alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que estn personas que se sabe tienen menor nivel econmico).

Convocatorias de la campaa anti impuesto de sucesiones

Las mentiras del PP

- "El impuesto sobre sucesiones que hay en Andaluca es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares".

Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 pases ms ricos del mundo (OCDE).

- "El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaracin de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andaluca.

- "El impuesto sobre sucesiones "confisca como los impuestos de la Edad Media" la riqueza de los andaluces".

Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaracin solo pag el 7,5%. Y sern muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mnimo exento. Hay que tener, por tanto, muy poca vergenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinacin Poltica del PP-A, Toni Martn, que "Susana Daz, a travs de este impuesto, se est incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces" (aqu).

- " El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres".

Es falso. En 2016, slo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pag algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).

- "El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andaluca las clases medias y trabajadoras".

Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho ms numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lgicamente, puede haber personas de esa condicin que tuvieran que pagarlo (en funcin de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. Qu familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un milln de euros que es ms o menos el lmite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andaluca?

- "Andaluca tiene un tipo 1.000 veces ms alto que la Comunidad de Madrid".

Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sera de 100 veces. Lo que pagan los herederos ms alejados no es ms alto en Andaluca, pues se paga prcticamente igual en todas las comunidades autnomas.

- "Con herencias de ms de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres".

Es falso. Con la reforma andaluza que entr en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en rgimen de gananciales y dos hijos, stos dos no tendran que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.

- "El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andaluca y debe eliminarlo".

Es falso. El impuesto es estatal y est cedido a las comunidades autnomas. Andaluca no podra eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podra haberlo hecho el PP en todos los aos en que ha tenido mayora absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autnomas: al revs, legisl de forma que se pudieran dar. Afirmar, como hace el PP en su pgina web, que "aboga por la eliminacin del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias" ( aqu) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andaluca no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he sealado.

- "Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al ao) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones".

Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP ( aqu) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Segn el Instituto Nacional de Estadstica, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lgicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andaluca.

- "Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares".

Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que est ocurriendo a menudo que es difcil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.

- "El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andaluca es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres".

Es una media verdad. Es cierto que en Andaluca hay ms renuncias que en otros lugares en trminos proporcionales y eso es lgico si se paga ms. Pero es completamente falso y contradice el sentido comn que todas las renuncias se deban al tipo ms alto: entonces en Madrid no habra renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo all 4.120.

Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompaadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y tambin, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andaluca (6.829) si se comparan con la poblacin total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileos y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y adems es en cierta medida lgico que se produzcan ms renuncias en Andaluca si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho ms baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).

- Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andaluca o "lo roba Susana".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qu sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autnomas financien la sanidad, la educacin y otros servicios pblicos y a eso se dedica lo que se ingresa con l en Andaluca. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiacin o son ms ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andaluca) han de forzar mucho ms sus figuras tributarias propias.

- "El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas".

Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura econmica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideologa que simplemente tratan de evitar la concentracin de la riqueza en porcentajes cada vez ms pequeos de la poblacin y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias han sido siempre una de las fuentes ms importantes de la desigualdad de oportunidades. En los muchos pases del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes polticas.

En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros ms hicieron pblica una carta en la que decan: "Eliminar el impuesto sobre sucesiones sera negativo para nuestra democracia, nuestra economa y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitir a sus descendientes el control sobre los recursos de la nacin... y daar a las familias que a duras penas llegan a fin de mes" ( la noticia aqu).

- "El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pag a lo largo de su vida por lo que deja".

Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepcin de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lgicamente, nunca antes haban pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).

Esta afirmacin es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).

- (La Junta de Andaluca) "valora un inmueble muy encima del valor de mercado".

Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle ( en un vdeo que puede verse aqu) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisin deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoracin que se pueden utilizar. En Andaluca, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor tcnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algn caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garanta bastante riguroso. Es fcil comprobar con nmeros que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.

- "El impuesto lleva a la ruina".

Esta es una frase tambin de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageracin. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendr a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).

- Segn el impuesto "a un hijo nico de padres divorciados y de 15 aos le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros".

Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo vdeo para criticar el impuesto. Habra que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido segn las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos, el patrimonio tendra que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son minsculos es que en 2016 solo hubo en Andaluca 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.

- "La Junta de Andaluca se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto".

Esta nueva afirmacin de Daniel Lacalle en el mismo vdeo es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al Gobierno central y no a la Junta de Andaluca.

- El impuesto sobre sucesiones "no tiene ningn efecto redistributivo ni de igualdad".

Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el vdeo) para legitimar las polticas del Partido Popular engaando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageracin deshonesta porque est desmentida por docenas de estudios empricos que pueden consultarse en cualquier publicacin mnimamente especializada.

Un conocido informe sobre la reforma de la imposicin directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, deca "el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposicin tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos econmicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearn un obstculo menor al esfuerzo y el trabajo". Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseo actual, la Comisin de expertos para la reforma del sistema tributario espaol nombrada en su da por el Partido Popular concluy proponiendo "mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema".

- "La sociedad actual es ms igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones".

Es falso. En Francia, por ejemplo, se est demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolucin de 1789. Y en ese pas, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias ms ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y tambin est ocurriendo que las personas de ms edad acumulan cada vez ms patrimonio (en Francia, las personas que estn en los treinta aos tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenan en 1986, y eso en parte se debe a que se hereda mucho ms tarde que antes ( Alternatives Economiques, n 366, p. 27 ).

Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaa poltica basada en mentiras y en engaar a la poblacin con un propsito que no puede ser otro que el de dinamitar a un Gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habra eliminado al gobernar con mayora absoluta. A qu viene, entonces, mentir ahora de esta manera?

Incluso la crtica que se hace a Andaluca no es justa. No es verdad que la Junta de Andaluca haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho ms rica como la de Madrid lo bonific, como he dicho, casi al 100% en su territorio.

Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones? Como he explicado en mi libro Economa para no dejarse engaar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y autntica democracia para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.

Pero, con independencia de ello y de sealar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideologa ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los ltimos aos para legitimar sus polticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en Espaa tiene algunas deficiencias importantes que habra que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se disee adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.

La ms evidente, sin duda, es su falta de armonizacin en las diferentes comunidades autnomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podra evitar muy fcilmente.

En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.

En tercer lugar, una consideracin ms cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que est ocurriendo en gran parte por culpa de las polticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).

En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el "salto" cuando se superan los lmites establecidos.

Por ltimo, algunas deficiencias relativas a la transmisin de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.

Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaa a base de mentiras y claramente demaggica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engaarse: lo que hay detrs de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educacin, pensiones pblicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.

Las derechas econmicas saben perfectamente que esos servicios pblicos son muy queridos y necesitados por la poblacin e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitucin por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejndolos poco a poco sin financiacin (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa... no por culpa de sus propias decisiones sino de quienes los defienden!

