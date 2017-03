Marx y la Cuarta Revolucin Industrial

Los cambios tecnolgicos tienen un indudable impacto sobre las estructuras macroeconmicas. Durante las ltimas dos dcadas, el progreso tecnolgico se ha acelerado de manera exponencial. Las grandes innovaciones han dado lugar a cambios en los procesos productivos que llevan, coloquialmente, el nombre de revoluciones industriales.

En Enero del 2016 la fundacin World Economic Forum public un informe en el cual se afirma que se est transitando la Cuarta Revolucin Industrial. Hace ms de un siglo Karl Marx (1867) desarroll su teora precisamente a travs de la observacin de un proceso de transformacin en las estructuras productivas de similares caractersticas. De manera semejante a la actualidad, el siglo XIX se encuadra en un contexto econmico de expansin de la produccin, nuevos inventos y mtodos productivos.

En el prefacio del informe The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Schwab y Samas (2016) definen que se entiende por Cuarta Revolucin Industrial: Hoy, estamos al principio de la Cuarta Revolucin Industrial. Los avances en gentica, inteligencia artificial, robtica, nanotecnologa, impresin de 3D y biotecnologa, (solo para nombrar unos cuantos,) se completarn y se amplificarn entre ellos. Este proceso colocar en funcionamiento la revolucin ms penetrante y abarcadora que no hemos visto nunca. (Schwab K., Samas M.A., 2016, p.5) (Schwab K., Samas M.A., 2016, p.5)

Por tanto, se puede afirmar que los avances tecnolgicos en robtica, impresiones 3D y otras innovaciones, tendrn un impacto significativo en el futuro del empleo a nivel mundial. Segn Frey y Osborne (2013) la sistematizacin y computarizacin de las tareas pone en riesgo el trabajo de millones de estadounidenses: De acuerdo a nuestras estimaciones alrededor del 47 por ciento de los empleos est en riesgo (Frey C.B., Osborne M.A., 2013, p.1).

Por su parte , el informe World Economic Forum reconoce esta nueva realidad y propone: La pregunta, entonces, es cmo los negocios, el gobierno y los individuos reaccionarn a estos desarrollos. La re-educacin y el perfeccionamiento de los trabajadores ser imprescindible para evitar el peor de los escenarios : un cambio tecnolgico acompaado de la escasez de talentos, desempleo masivo y una creciente desigualdad, (Schwab K. & Samas M.A., 2016)

Este proceso no es una asunto nuevo, lo describi Karl Marx en el siglo XIX . Para Schumpeter lo hacia a partir de de frases encendidas (J., 1942, p.29), Marx explicaba de esta manera el efecto de la introduccin de nuevas maquinarias sobre los obreros: En la manufactura y en la industria manual, el obrero se sirven de las herramientas: en la fbrica el obrero sirve a la mquina. En la artesana los instrumentos de trabajo son parten de l; en la fabrica, es l quien tiene que seguir a las herramientas. En la manufactura, los obreros son miembros de un mecanismo vivo. En la fbrica, existe por encima de ellos un mecanismo muerto, al que los obreros se incorporan como apndices vivos. (Marx, K., 1863, p. 349) El obrero se vuelve esclavo de la maquinaria, queda atado a su puesto de trabajo y sus intereses se oponen a los de la comunidad. El resultado de dicho proceso: el trabajo se vuelve ajeno al individuo y se impone sobre l.

Para Marx el valor del trabajo tiene dos componentes; en primer lugar, aquel necesario para la subsistencia del obrero y, en segundo lugar, una cantidad por encima que es apropiada por el capitalista la plusvala -.

La sustitucin de trabajo por el capital tendera a reducir el primero de sus dos componentes, que Marx denomin trabajo socialmente necesario. La teora sugiere entonces que, en el contexto de la Cuarta Revolucin Industrial, la introduccin de la robtica en la produccin disminuir la proporcin del trabajo que el obrero necesita para sobrevivir.

La Cuarta Revolucin Industrial tendr como efecto directo el aumento del desempleo. Este punto es reconocido a lo largo del informe del World Economic Forum, cuando se refiere al trabajo en el hogar: El trabajo en casa podra ser automatizado, relevando la carga dual y permitiendo a las mujeres orientar sus capacidades a la economa formal (Leopold, T.A. y Ratcheva, V. y Zahidi, S., 2016, p.37).

En El Capital, Marx afirma que, como consecuencia de este proceso de sustitucin de una fuerza productiva por otra, el obrero no ser capaz de vender su fuerza de trabajo en el mercado. De esta manera, se gestar un proceso de superpoblacin de un ejrcito industrial de reserva (Marx, K., 1863, p. 420).

Segn Marx, la introduccin de abundante maquinaria en los procesos productivos trae consigo una reduccin de la tasa media de ganancia. El capitalista intentar compensar dicha tasa decreciente a partir de mtodos crueles como la contratacin de mujeres y nios y la reduccin salarial.

La maquinaria, al hacer intil la fuerza del msculo, permite emplear obreros sin fuerza muscular o sin una gran fuerza fsica, que posean, en cambio, una gran flexibilidad en sus miembros. El trabajo de la mujer y del nio fue, por tanto, es el primera periodo de la utilizacin de la maquinaria en el capitalismo del siglos XIX capitalista . (Marx K., 1863, p. 323).

Solo hay un de estos fenmenos que no est certificado hoy en da . Las tasas de trabajo infantil que publica la Organizacin Internacional del Trabajo (2015) evidencian una tendencia descendente. El informe del 2015 muestra que 168 millones de nios son vctimas de trabajo infantil, mientras que el 2000 la cifra superaba los 246 millones: 168 millones de nios en todo el mundo siguen siendo vctimas del trabajo infantil, una cifra que ronda el 11 por ciento del total de la poblacin infantil. (Programa Internacional para la Erradicacin del Trabajo Infantil, 2015, p. 15)

Para Marx este proceso tiene desenlace, el fin del capitalismo. Ante la creciente miseria del proletariado y una nueva crisis del sistema capitalista, deber emerger una fuerza de resistencia compuesta por la clase trabajadora que mediante una revolucin alcanzara una nueva sociedad el comunismo.

En sntesis , releyendo a Marx, la Cuarta Revolucin Industrial tendr un impacto inicial significativamente devastador sobre la poblacin. En primera instancia, provocar una reduccin del trabajo socialmente necesario generando mayor plusvala. En segundo lugar, como todos los capitalistas introducirn estas nuevas maquinarias, se generar una reduccin en las tasas de ganancia. En tercer lugar, habr un crecimiento del ejrcito de reserva producto del desempleo tecnolgico. De manera consecutiva, aumentar la miseria de la clase proletaria.

Despus de varias revoluciones industriales podra afirmarse, siguiendo a Marx, que la Cuarta Revolucin Industrial tendr un fin que se puede predecir. La conjuncin de todos los factores mencionados revela que la acumulacin del capital es contradictoria en si misma y, que en ltima instancia, conduce al capitalismo a su propia destruccin.

Bibliografa :

