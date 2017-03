Un Estado ecuatoriano soberano y regulador o un Estado ecuatoriano financiarizado?

Un triunfo del banquero Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales ecuatorianas el prximo 2 de abril significara la financiarizacin del Estado ecuatoriano. Qu quiere decir eso?Quiere decir la captura del Estado ecuatoriano por el capital financiero, tanto nacional como internacional, sobre todo en su versin depredadora y explotadora: los bancos y banqueros, los especuladores, y las corporaciones de seguros.Quiere decir que las principales ganancias acumuladas en Ecuador sern las ganancias financieras, y no las ganancias industriales, ni las ganancias agrcolas, ni las ganancias comerciales.Tambin quiere decir que los salarios de los trabajadores se vern seriamente disminudos; los subsidios para los ms vulnerables van a desaparecer; los gastos pblicos en educacin (incluyendo las becas para estudiar en el exterior), salud, infraestructura, y cultura se irn a pique; y que el poder de consumo del pueblo, el dinero disponible para el consumo, va a desvanecerse, porque el pueblo tendr que pagar una porcin cada vez ms grande de sus ingresos a los bancos y especuladores en forma de servicio de sus deudas (intereses) y alquileres. As se debilitar la economa real (la deuda-deflacin).Es decir que la economa real: o sea, la gente trabajando, produciendo y distribuyendo bienes y servicios, y consumiendo los productos de su trabajo, va a verse drsticamente subordinada a la economa financiarizada: a los bancos y banqueros, al capital financiero, especulativo, no productivo.La nica manera de evitar este nefasto y anti-democrtico proceso de financiarizacin es tener un fuerte Estado Regulador, que controle al mundo financiero, que gue los prstamos y las inversines en direcciones productivas (en la formacin de capital industrial y social, y no en especulacines y burbujas), a la vez que fortalezca y complemente esta inversin productiva con el gasto pblico: en infraestructura (carreteras, transporte, puertos, electricidad, agua, telefona, etc.); en educacin (escuelas, colegios, universidades, becas, talleres, guarderas, etc.); en salud (hospitales, clnicas, medicamentos de bajo costo, formacin de mdicos y enfermeras, etc.).Un triunfo de Guillermo Lasso significara la captura del Estado Regulador justamente por el mximo representante de los que deben ser regulados. Para evitar este infeliz desenlace, y poder seguir adelante con un Estado ecuatoriano regulador del mundo financiero, en las elecciones del 2 de abril ser imperativo derrotar a la candidatura del banquero Guillermo Lasso.