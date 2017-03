El Buen Vivir

Ecuador vota el 2 de abril

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, que recoge una visin del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.En concreto el Buen Vivir es:La satisfaccin de las necesidades, la consecucin de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armona con la naturaleza y la prolongacin indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplacin y la emancipacin, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplen y florezcan de modo que permitan lograr simultneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningn tipo de dominacin a un otro). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 2013 (http://www.buenvivir.gob.ec/inicio)Ha empezado la campaa de la 2 vuelta de las elecciones en Ecuador. La discusin en torno a las ideas de las dos partes enfrentadas, la derecha proimperial y el gobierno del Socialismo de la Revolucin Ciudadana, del que, durante los 10 aos que lleva transformando la realidad, ha venido siendo mximo representante Rafael Correa, que da paso a Lenin Moreno para dirigir el poder poltico sostenido por Alianza Pas.Alianza Pas explicaba en su programa que el Buen Vivir significa la satisfaccin de las necesidades, ... porque hasta 2007, cuando gana las elecciones, la clase trabajadora ecuatoriana slo conoca las necesidades, la satisfacin se la haban robado: los capitalistas se ponan al mando del imperio y no pagaban impuestos, dejaban a la mayora sin ninguna proteccin social, se llevaban el dinero de todos a los paraisos fiscales, ... La Revolucin Ciudadana ha hecho que la vida del pueblo ecuatoriano cambie de forma radical. A la emigracin que haba salido del pas por millones la protegi con leyes y equipos para que en cualquier lugar encontrase el amparo de su propio gobierno, el mismo gobierno que se emple en facilitar la vuelta a quien lo prefiriese. El gobierno que protegiendo la verdad acogi a Julian Assange, el que no cedi a las presiones del imperio estadounidense, el ms poderoso de la historia, ni cedi a los servidores de semejante firma.Con tanta dignidad como esa muestra de tica nos ensea en tiempos tan difciles, est formando parte del ALBA-TCP y de UNASUR, organismos creados siguiendo las palabras de Simn Bolivar, el hroe independentista que so con un continente nacin:Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nacin con un solo vnculo que ligue sus partes entre s y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religin, debera, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse..Alba-TCP y UNASUR abrazan a los pases que con sus gobiernos aspiran a independizar a Amrica Latina por 2 vez. Con la mayor dignidad el gobierno de Alianza Pas se dispuso a sostener la soberana de Ecuador, y entre las primeras decisiones rechaz el dominio estadounidense que supona el Tratado de Libre Comercio (TLC).Y tambin, ganadas las elecciones comenz el tiempo de la aplicacin del programa social. En el programa de Alianza Pas estaba aprobado el aumento de las ayudas a los sectores ms empobrecidos, la construccin de viviendas a precios bajos y con pagos faciles de acometer. Se abri la puerta con la Asamblea Constituyente en 2007, la aprobacin del Referendum en 2008 y las elecciones en 2009. Triunfo tras triunfo Asamblea Pas puso en 3 aos a Ecuador en el camino nuevo, en la direccin del cambio social de la satisfaccin de las necesidades, y en 2013 el Presidente Correa y Alianza Pas volvieron a ganar.En 2007 Alianza Pas tiene que hacer frente al 36,7% de pobreza, ese era el pas que someta el capitalismo desde el gobierno, y Alianza Pas le fue dando la vuelta: 7 aos ms tarde haba reducido la pobreza al 23%. y en el caso de la pobreza extrema, que superaba el 16,5% quedaba en el 8%, el esfuerzo titnico de un gobierno que se encontraba de un da para otro con un pas sin fondos, ha sido ejemplo de trabajo y preocupacin por la clase trabajadora. Otro ejemplo, la distancia entre lo que cobraban los ricos y los salarios de los y las trabajadoras se redujo en esos aos de 42 veces de uno a otro a 25. En la enseanza pblica el esfuerzo ha sido de dimensiones enormes, el gobierno de Alianza Pas llev a las aulas en este tiempo de gobierno a dos millones ms de estudiantes. Un dato tambin revelador sobre la enseanza, si antes de que Alianza Pas gobernase el nmero de estudiantes becados no pasaba de 237, slo de 2007 a 2015 Alianza Pas consigui 14.276 nuevas becas, e invirti ms de 1.000 millones de dlares en 4 nuevas universidades, Universidad Nueva de Educacin, Universidad Regional Amaznica, Universidad de las Artes , y, el Proyecto Yachay. El paro ha bajado ostensiblemente, en 2015 ya estaba en el 4,3%, para entonces ya era el pas con el nivel de paro ms bajo de Latino Amrica. El salario que el gobierno dependiente del imperio lo mantena en 160 dlares, Alianza Pas lo subi a 366. Si antes slo el 26% de la poblacin tena seguro social, de 2007 a 2015 alcanzaba al 67% de la poblacin. El nmero de mdicos en esos aos de gobierno de Correa sobrepas los 20.000, 21 hospirales, y 1.200 mdicos que se haba exiliado econmicamente volvieron all a trabajar. Las cifras dicen dnde ha combatido y ha vencido el gobierno transformador.Para su independencia el gobierno del Presidente Correa cerr la base militar de Manta, desde la que operaba el imperio vigilando y organizando sus intervenciones en Centro Amrica y el continente Sur.Y ah se encontr Correa con el golpe de Estado que el imperio le preparaba: en un acto pblico al que acuda para buscar una solucin sobre salarios a la polica, un sector de sta intent axfisiarle con gases lacrimgenos, y refugiado en el hospital al que acudi le secuestraron, y al no poder retenerle an tirotearon el coche en el que iba. Pero los golpistas fracasaron y el complot imperial contra el nico gobierno que haba defendido al pueblo trabajador, qued al descubierto. El odio de la clase burguesa, de quienes se enriquecan empobreciendo a la mayora, de quienes se llevaban lo de todos a los paraisos fiscales, de quienes no pagaban impuestos, el odio de esa burguesa entreguista que haba llevado a la clase trabajadora de Ecuador, al verdadero Ecuador, a la mayor crisis de su historia hasta hacer que perdiese su moneda porque dej de valer, el odio de tales indivduos proimperio estadounidense, se haba manifestado en su intento de magnicidio.La investigacin demostr cmo el gobierno estadounidense y su agencia USAID dieron el dinero al sector golpista de la polica y a ciertos dirigentes de la organizacin Pachatukit.De la misma manera no fue pequeo el enfrentamiento del gobierno de Alianza Pas para defender a Ecuador frente a la agresin ecolgica ms grande del mundo causada por la petrolera Chevrn, la segunda de EEUU, un poder inmenso al que slo vence la valenta de quien defiende al pueblo, Alianza Pas.Vienen las elecciones y el candidato de Alianza Pas, Lenn Moreno, gana la 1 vuelta y puede ganar la 2 y definitiva. Pero ya est diciendo el banquero opositor, otro banquero!, otro enriquecido con la usura!, que en caso de ganar su primera medida sera sacar a Ecuador del Alba (Alianza Bolivariana para las Amricas Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amrica). El banquero dispone de la red que los de su clase tienden para atrapar a los pueblos en todas sus dimensiones. Si usted mueve un cntimo, no digamos los millones invertidos por el gobierno de Alianza Pas, el banquero lo tiene contado y quiere cogerlo y atarlo con una cadena que mueve como si fuese rabo de perro. Cada uno de sus eslabones se coge a otro y a otro, de uno en uno, hasta el ltimo que se cierra abrazado al tirador de su caja fuerte, guardada en la caja fuerte del imperio del mundo. Le estorba la independencia, la soberana de Ecuador, la satisfaccin de las necesidades del pueblo trabajador.Tambin se propone acabar con la Ley de Comunicacin [http://derechoalacomunicacion.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2015/04/Ley-organica-de-comunicacion-ecuador.pdf], un triunfo de las clases trabajadoras como explica muy bien el comunicado Anlisis de Ley Orgnica Comunicacin de Ecuador; merece la pena leerlo para saber lo que quiere tirar el banquero. Ms informacin en: http://www.andes.info.ec/es/noticias/ley-comunicacion-ecuador-es-herramienta-defensa-sociedad.html.Y cmo no, el banquero tambin se propone terminar con la poltica de atencin que el gobierno de Alianza Pas viene aplicando a los sectores ms dbiles, por ejemplo, el banquero y los banquerosse opone a la poltica de Alianza Pas que sirve a las familias trabajadoras del pueblo, a los hijos del pueblo para que puedan acceder a la enseanza superior.Los aliados del banquero y los banqueros no se han visto beneficiados con Alianza Pas. Pensar en Amrica Latina soberana llevar a comprender el poderoso brazo del pueblo con un gobierno que tiene por principio los beneficios sociales, la satisfaccin de las necesidades que se propone el Buen Vivir, primero con el Presidente Correa, y ahora Lenin Moreno.Queda por ver lo que la satisfaccin de las necesidades que lleva a cabo el Buen Vivir, supondra en el conjunto de Amrica Latina, el significado que alcanza actuar y pensar con los pueblos latinoamericanos unidos, en Alianza como un slo Pas, y, en el caso aqu tratado, en el pueblo ecuatoriano.Para llevar a cabo ese proyecto debe alertarse, debe darse conciencia y llamar a la conciencia: cuidado tambin con quienes titulndose de izquierda, refiere su discurso a causas lmitadas y particulares!, cuidado con quien busca cambiar el todo por la parte, el conjunto por un asunto o fraccin! Cuidado con los enemigos del avance social de los 10 ltimos aos.Cuando el ruido es confuso, la cadena del enemigo se agita cerca; deberamos saber, estar advertidos, ser conscientes de que la estn agitando desde el extremo de la caja fuerte a que est sujeta, ese extremo que encontramos si retrocedemos paso a paso por ella como si siguiesemos la pista de un ladrn.La lucha ideolgica, la guerra ideolgica se decide en Ecuador entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Las victorias son siempre un referente, y la clase obrera de Ecuador y de toda Latinoamrica tiene que sostener y empujar el cambio que empez con el Presidente Correa, y eso es innegable, a pesar de los traspies, de lo que se deba corregir, porque hay que cambiar lo que deba ser cambiado, y continuar avanzando con Lenin Moreno en la Presidencia. Su victoria ser la victoria de la clase trabajadora en todas partes., ltimo libro: Palestina. Crnicas de vida y Resistencia. Presidente de AMANE, Asociacin Europea de Cooperacin Internacional y Estudios Sociales.