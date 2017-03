Entrevista a Pablo Fajardo, abogado ambientalista

Chevron chantajea a gobiernos para obtener impunidad

Contaminacin dejada por Texaco/Chevron en la Amazona ecuatoriana. Foto: Agencia Andes.



Si hay una lucha que representa el coraje y la resistencia de los humildes frente a los abusos de las multinacionales esa es, sin duda, la del caso Chevron/Texaco en la Amazona, uno de los desastres ambientales ms terribles del planeta. Todo comenz cuando la multinacional estadounidense obtuvo en 1964 una concesin de ms de un milln de hectreas en la Amazona norte de Ecuador para explorar y extraer petrleo. Al llevar a cabo su actividad, Chevron/Texaco realiz una serie de operaciones, vinculadas a una reduccin de costes en la explotacin, que provoc derrames de crudo de enormes magnitudes, que causaron la destruccin de ms de 450.000 hectreas de bosque tropical amaznico y dej 30.000 vctimas.Tras 23 aos de litigio, el juicio contra Chevron se ha convertido en el caso de justicia ambiental ms documentado y debatido en foros internacionales y en facultades de Derecho de diversos pases. Es, adems, el emblema de luchas locales, regionales y mundiales, un referente de las vas de acceso de los pueblos a la justicia frente a las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales.El abogado de esta lucha, Pablo Fajardo (Manab, 1973), ha conseguido poner contra las cuerdas a los directivos de Chevron, exigiendo incluso una investigacin sobre stos ante la Corte Penal Internacional de la Haya.Encontrarse con Fajardo no es sencillo. Pasa sus das en la Amazona trabajando con los afectados mientras contina con la batalla jurdica en distintos pases, las conferencias, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la participacin en el grupo de trabajo intergubernamental para un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en las Naciones Unidas. En medio de esta intensa actividad, conseguimos cuadrar un encuentro en la sede de la Unin de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDATP) en Quito, pocos das antes de que Fajardo iniciara una gira por diversas ciudades espaolas para difundir el caso y recabar apoyos de entidades y organizaciones.Fajardo sabe que tiene en sus manos una enorme responsabilidad y que, aunque no quiera, se ha convertido en el smbolo de la lucha de David contra Goliat, de los pueblos del Sur Global frente a las atrocidades cometidas impunemente por las multinacionales. Pero nada de eso le roba la serenidad, la humildad y la sonrisa. Y as, con un par de cafs, comenzamos el recorrido por el desastre y hacia la esperanza."SE VERTIERON DE MANERA INTENCIONAL A LOS ROS DE LA AMAZONA MS DE 16.000 MILLONES DE GALONES DE AGUA TXICA"Las prcticas de la empresa fueron voluntariamente orientadas a conseguir una reduccin de costes, sin tomar las precauciones necesarias (por ejemplo, las piscinas para los residuos, que medan como mnimo ms de 300 metros cuadrados, se construyeron en las inmediaciones de las fuentes de agua superficial) y se vertieron de manera intencional a los ros de la Amazona ms de 16.000 millones de galones de agua txica (agua mezclada con txicos producto de la extraccin). Los vertidos cubrieron de petrleo ms de 1.500 kilmetros de vas o carreteras y destruyeron ms de 450.000 hectreas de bosque tropical amaznico donde habitaban pueblos indgenas ancestrales como los siekopai, sionas, cofanes, waorani, tetetes y sansahuari.Varios estudios de salud, entre ellos, los contenidos en los libros, de Carlos Beristain, y, de Miguel San Sebastin, realizados en la zona, determinan la existencia de cientos de casos de cncer plenamente atribuibles a la constante exposicin a los txicos arrojados por la petrolera.Y, evidentemente, todo esto vulneraba las clusulas de la concesin y la normativa ecuatoriana e internacionalS, sin duda. De acuerdo con la ley ecuatoriana, el contrato de concesin y las prcticas operacionales de esa poca, la compaa estaba obligada a utilizar la mejor tcnica posible para evitar el impacto ambiental y as no afectar la vida de las personas ni del ecosistema; pero la actitud irresponsable adoptada por Chevron gener uno de los peores desastres ambientales de la historia de la humanidad causado por una transnacional. Frente a Chevron, y con el sueo de lograr una reparacin del dao causado, ms de 30.000 indgenas y campesinos de la Amazona ecuatoriana plantearon en 1993 una demanda contra la petrolera en el Estado de Nueva York; es decir, ante el sistema judicial norteamericano.Aunque las afectadas se cuenten por miles se trata de una lucha de David contra Goliat. No luchamos slo contra una multinacional y su ejrcito de abogados, sino contra una arquitectura de la impunidad, un entramado de normas internacionales y de prcticas empresariales que han construido un espacio de impunidad donde las transnacionales pueden permitirse la comisin de estas atrocidades sin que se les responsabilice por las consecuencias.En concreto Chevron activ dos argumentos para su defensa. En primer lugar, y a efectos de lograr que los jueces norteamericanos desestimaran la demanda, la petrolera consigui que, en 1998, el gobierno de Jamil Mahuad firmara un Acta de Finiquito que liber a Chevron de cualquier demanda del Estado Ecuatoriano a cambio de una remediacin ambiental operada por la empresa que slo remedi una pequea parte del dao causado. En segundo lugar, la empresa utiliz el argumento jurdico del foro no conveniente, al afirmar que el sistema norteamericano, no era el foro adecuado y que si, en todo caso, se deba tramitar un juicio, ste deba ser ante el sistema judicial ecuatoriano, que en aquel momento pareca ser el ms proclive a proteger los intereses de la multinacional. Finalmente, depus de nueve aos de litigios ante el sistema norteamericano, Chevron gan esa batalla y el caso se radic en Ecuador. La petrolera argument, de nuevo, que el sistema judicial ecuatoriano no era competente."WIKILEAKS REVEL AL MENOS NUEVE CABLES QUE EVIDENCIABAN LAS PRESIONES DE LA EMBAJADA NORTEAMERICANA EN QUITO SOBRE EL GOBIERNO Y EL SISTEMA JUDICIAL PARA AYUDAR A CHEVRON"Tras una batalla jurdica agotadora, en 2011, la Unin de Afectados/as por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) logr que Chevron fuera condenada a pagar ms de 9.500 millones de dlares para reparar el dao causado. Pero ya era tarde, durante todos esos aos de proceso Chevron retir todos sus bienes y activos en Ecuador. Esto gener la imposibilidad de ejecutar la sentencia en el pas donde se produjo el dao. Inasequible al desaliento, con miles de vctimas a las que defender, la UDAPT y su equipo de abogados continan hoy litigando en las cortes de Estados Unidos, Canad, Ecuador, Brasil, Argentina e incluso ante la Corte Penal Internacional. Han llegado a obtener el respaldo de varias relatoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero hasta hoy no han logrado algo tan fundamental como la posibilidad de ver ejecutada la sentencia. En realidad, no solo se nos est negando la compensacin por los innumerables daos, sino que este caso demuestra, adems, cmo las grandes multinacionales consiguen vulnerar el derecho de las personas y los pueblos al pleno acceso a la justicia.Existe sin duda un entramado jurdico procesal que se erige como una sucesin de murallas destinadas a impedir o desincentivar la accin de las vctimas en defensa de sus derechos y la determinacin de la responsabilidad de las multinacionales. El primero de los obstculos es, sin duda, el econmico, es decir, el coste de los procesos. Segn los datos, algunos pblicos y otros extrados del anlisis de costo, Chevron ha gastado ms de 2.000 millones de dlares en su defensa. Ha contratado ms de 60 bufetes de abogados en distintos pases, decenas de empresas de comunicacin o de lobbies. Adicionalmente, Chevron usa mucho de su dinero para chantajear a distintos gobiernos del mundo con el fin de comprar impunidad. Por ejemplo, cuando la UDAPT logr activar el embargo en la Repblica de Argentina, Chevron ofreci realizar millonarias inversiones en el yacimiento Vaca Muerta a cambio de que los jueces levantasen ese embargo. Finalmente, el chantaje les funcion: la Corte Suprema de Argentina, el 4 de junio del 2013, levant el embargo y el 16 de julio se suscribi el contrato de inversin entre Chevron y el gobierno argentino.Por aadidura, la superioridad econmica de la empresa se traduce en la contratacin de expertos para fabricar pruebas que le descarguen de responsabilidad. Durante el proceso judicial en Ecuador, se realizaron ms de 80.000 pruebas para comprobar la contaminacin, 106 informes o reportes de expertos, 60 de los cuales pagados totalmente por Chevron. Durante la fase de investigaciones de campo, el multitudinario equipo de expertos que trabajaba para Chevron deba hacer un gran esfuerzo para no hallar residuos de txicos; y cuando daban con ellos su trabajo era ocultarlos o minimizar su impacto."EXISTE UN ENTRAMADO JURDICO PROCESAL QUE SE ERIGE COMO UNA SERIE DE MURALLAS SUCESIVAS DESTINADAS A IMPEDIR O DESINCENTIVAR LA ACCIN DE LAS VCTIMAS EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS"Como es evidente, es imposible para los pueblos indgenas y campesinos competir y hacer frente a una corporacin que utiliza todo su potencial econmico para defenderse en un sistema que, al final, no garantiza la igualdad para las partes.La segunda de las murallas la construye la propia dinmica empresarial y sus estrategias de descentralizacin productiva que le permiten ocultar la personalidad de la empresa matriz y diluir as la responsabilidad por los crmenes cometidos tras las empresas subsidiarias. Segn el informe publicado en 2011, PipingProfits, de la delegacin noruega de la coalicin mundial PublishWhatyouPay, Chevron es una de las corporaciones ms opacas del mundo. Mantiene ms de 77 empresas subsidiarias, la mayora de ellos en parasos fiscales. Uno de los casos que nos aclara mejor esta telaraa es la ingeniera que construyeron en Argentina para ocultarse de nuestro juicio. La UDAPT, que gan el caso de forma legtima ante las Cortes del Ecuador, hoy est abocada a realizar distintas acciones de exequatur [homologacin de sentencia] en jurisdicciones extranjeras, como Canad, Brasil y Argentina. En todas ellas, Chevron procura ocultarse tras el velo societario, tras las subsidiarias. El pasado 20 de enero, un juez de Toronto nos dio la razn en muchos aspectos en nuestro litigio por tratar de homologar la sentencia ecuatoriana. Sin embargo, el mismo juez afirm que Chevron Corporation es una empresa distinta a Chevron Canad. En otras palabras, hasta este momento a Chevron le ha dado resultado el ocultarse detrs del velo societario, de las corporaciones creadas principalmente en parasos fiscales. Est claro que no usan esos pases solo como un mecanismo para evadir impuestos, sino que tambin lo hacen para ocultarse de la justicia.S. El tercero de ellos se deriva, evidentemente, de la connivencia que existe entre los intereses de las multinacionales y los de algunos gobiernos como el de Estados Unidos. En este caso, tanto el sistema judicial como la administracin pblica de ese pas han protegido y siguen protegiendo ferozmente a la corporacin. Por ejemplo, en su momento Wikileaks revel al menos nueve cables que evidenciaban las presiones que ejerca la embajada norteamericana en Quito sobre el gobierno y el sistema judicial ecuatoriano para ayudar a Chevron. Adicionalmente, en los ltimos aos, el sistema de justicia estadounidense, asentado en Nueva York, ha emitido resoluciones que prohben que se pueda ejecutar nuestra sentencia en Estados Unidos por un supuesto fraude. Durante el proceso judicial, prohibieron a los ecuatorianos y a sus defensores hablar de la contaminacin ambiental generada por Chevron. Los jueces que fallaron en favor de Chevron no conocen Ecuador, no conocen el dao causado por Chevron, no han ledo la prueba que se gener para que exista la sentencia en Ecuador, y al menos uno de esos jueces tiene inversiones econmicas en Chevron mediante fondos de inversin. Igualmente existen diversos documentos que revelan las reuniones de Chevron con altos funcionarios del gobierno norteamericano para incidir en el gobierno de Ecuador."EL SISTEMA EXCLUYE A LOS PUEBLOS DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y GARANTIZA COMPLETA IMPUNIDAD A LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES"El cuarto obstculo lo constituyen los tratados bilaterales de proteccin de inversiones y los tribunales de resolucin de controversias inversor-Estado que cierran el crculo para garantizar la impunidad a las corporaciones. Chevron ha planteado tres arbitrajes internacionales en contra del Estado ecuatoriano, procesos a los cuales los afectados no tenemos acceso. Sin embargo, pese a la ptima y valiente defensa que hace el Estado ecuatoriano, el sistema de arbitraje siempre favorece a las corporaciones.Los 23 aos de lucha de la UDAPT contra Chevron son el ms claro ejemplo de cmo las corporaciones transnacionales han creado una verdadera arquitectura que les garantice impunidad, lo que nos muestra que el problema es sistmico. El sistema excluye a los pueblos del acceso a la justicia y garantiza completa impunidad a las corporaciones transnacionales. En pleno siglo XXI cmo se explica que cuando una persona quiere demandar a un Estado ante el sistema regional o internacional de Derechos Humanos, ste primero debe agotar todos los recursos internos de su pas; sin embargo, las corporaciones transnacionales pueden demandar a los Estados directamente? Por qu este trato diferenciado? Por qu los instrumentos jurdicos internacionales de Derechos Humanos, ambiente, pueblos indgenas, son declaraciones, no vinculantes mientras que los instrumentos jurdicos para proteger las inversiones son vinculantes?Sin duda, desde hace aos y desde diferentes foros se estn impulsando alternativas para hacer frente a esta arquitectura de la impunidad. El Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales o el proceso que se est siguiendo en Naciones Unidas para la elaboracin de un instrumento vinculante para regular, dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las compaas transnacionales y otras empresas son una buena prueba de ello. La Campaa Global para desmantelar el poder corporativo es uno de los lugares de encuentro para la construccin de alternativas donde todas y todos podemos unirnos para frenar la impunidad de las multinacionales.