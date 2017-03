Entrevista a Joseph Ros, uno de los ms talentosos realizadores de videoclips en Cuba

En Cuba los realizadores podemos darnos el lujo de ser selectivos

Joseph Ros tiene fama de no ser puntual. Viste de negro casi invariablemente y lleva el pelo largo. En muy pocas ocasiones se quita las gafas. No toma ninguna bebida que contenga alcohol y su timbre de telfono es uno de los temas de la banda sonora de Star Wars. Podramos decir que Joseph Ros es un freak, pero uno que, con menos de treinta aos, est considerado entre los ms talentosos realizadores de videoclips en Cuba.Basta decir que en los ms recientes premios Lucas (2016) se alz con cuatro estatuillas en las categoras de Mejor video de msica fusin, Mejor video de msica popular bailable, Mejor director y Video del ao. De manera que, quien fuera el nio prodigio del videoclip cubano, se ha convertido en un director maduro, exitoso y solicitadsimo.

Nos citamos en un bar a la orilla de la playita de 16, en el reparto Miramar. Todava no se haban dado a conocer pblicamente los resultados de la competicin, pero se le notaba muy seguro. Yo ped un caf; l, un jugo de guayaba. Cuando terminamos de conversar, una hora despus, el vaso de jugo segua lleno.

Joseph, cmo empezaste en el videoclip?

Realmente no empec en el videoclip, sino en la televisin. De nio siempre me gust ilustrar, de hecho me dediqu mucho tiempo a ilustrar para medios de prensa, para libros. Mi sueo era hacer dibujos animados.

Y qu pas?

Conoc a Orlando Cruzata. l trabajaba con un editor digital en uno de los primeros Avid que haba en Cuba. As que empezamos a coincidir mucho cuando, en mi afn de aprendizaje, me pona a hacer ejercicios de animacin, cosas ms bien informales, pero que, segn su apreciacin, quizs podran funcionar para el programa.

En aquella poca creo que esto hay que explicarlo hacer el programa era muy duro, sobre todo porque Cruzata es una persona muy exigente, y en aquel tiempo las condiciones de trabajo eran otras. Lucas es un proyecto muy ambicioso que siempre se ha ido expandiendo: empez como programa y luego se ampli a los premios y las publicaciones.

Tambin sucede que Cruzata siempre ha sido una persona que ha llevado las cosas solo, y aunque el proyecto inclua a otras personas, creo que yo, con mis deseos de hacer cosas, llenaba un espacio ah de alguien que pudiera estar a tiempo completo con el proyecto. Me enfoqu completamente y eso fue lo que quizs me ayud a desarrollarme como asistente de direccin. Tambin, a la par, hice trabajos de ilustracin y as fue funcionando el dilogo.

Cundo te dej correr solo?

Eso fue un proceso. Fui llevando las cosas en paralelo. Empec a publicar en Pionero; despus en Zunzn, Somos Jvenes, Alma Mter y El Caimn Barbudo. Luego llegu tambin a Juventud Rebelde. As, en el ao 2007 dirig mi primer video. Fue un video de un grupo de rap que empezaba en aquel momento y despus no continu. Se llamaban La Unin.

Cmo llegaste a ellos?

A travs de Lucas conoc muchos msicos. Ahora mismo un gran nmero de mis amistades son msicos de diferentes gneros; pero con el mundo del rap en aquel momento tena una afinidad bastante cercana y tambin me interesaba que si yo haca mi primer trabajo fuese con presupuestos modestos, de menores posibilidades.

Era ms interesante para m esmerarme y hacer un trabajo para alguien que necesitara mostrarse tanto como yo al mundo, y sentir que estbamos al mismo nivel de riesgo. El video funcion porque tuvo varias nominaciones y algunos premios, entre los que estuvo el mejor clip de pera Prima, categora en la que competa como realizador novel. Ya despus segu haciendo cosas con regularidad, aunque a un ritmo mucho ms lento que el de hoy, y este proceso dur unos cinco aos. De esa poca data un trabajo para Ernesto Blanco que se llam Reinas de la noche, que fue bastante significativo en ese momento porque tambin tuvo varias nominaciones y premios.

Por qu no hiciste ms cosas? Qu pasaba?

Es que eran otros tiempos. No haba la tecnologa que hay ahora. Hacer audiovisuales en todos los sentidos es muy complicado y tampoco quera lanzarme a hacer cualquier cosa. Quera escoger muy bien los proyectos en los que me insertaba, donde pudiera desarrollarme, y fue un camino escalonado hasta que hice el clip Fro, para Ral Torres, que tuvo muchsimo xito en su momento, goz de mucha aceptacin en diferentes mbitos y mucha gente todava me recuerda por l. Este video no solo estuvo en los Lucas, sino tambin en el Festival de Cine Pobre de Gibar, cuando lo presida Lester Hamlet. Fue la nica vez que se le permiti competir all a los videoclips.

A partir de eso, tuve un mayor desarrollo en el trabajo. Fue mi primer trabajo con una disquera y empezaron a tenerme en cuenta. Tambin fue como decir que todo lo que haba pasado anteriormente no era casualidad, porque en este giro mucha gente piensa que si dominas dos o tres frmulas, te pueden salir cosas interesantes; pero cuando demuestras que puedes lograr algo de rigor con una complejidad fuera de lo comn, por decirlo de alguna manera, entonces empiezan a tenerte un poco ms de respeto. Despus vino el video de M Alfonso, que en su momento gan como Video del ao, Mejor direccin, adems del de su categora musical correspondiente. Este trabajo signific la definitiva reafirmacin de mi trabajo con este gnero audiovisual, sin dudas.

Cmo escoges los proyectos? Qu tomas en cuenta?

Siempre he tenido la misma visin, con el tiempo me he hecho mucho ms responsable porque ya no es algo experimental, es algo a lo que me dedico profesionalmente y vivo de ello. Trato de sentirme afn con los proyectos tanto musicalmente como en lo personal. Me he dado cuenta que es una ventaja que tenemos en Cuba los realizadores; podemos darnos el lujo de ser selectivos porque este un pas que aunque tiene una estructura discogrfica bastante mala, me refiero a niveles comerciales, cuenta con una produccin musical grande, diversa y de calidad en muchsimos casos. De manera que tenemos eso a favor.

T conoces el Lucas desde dentro. Crees que haya una frmula para ser premiado?

Realmente no. Creo que no hay ninguna frmula para ningn evento. Los premios son circunstanciales y eso me parece que funciona as en todos lados. No hay una frmula que se pueda establecer para adivinar lo que le interesa a un jurado o no. Eso tiene que ver mucho con los tiempos. Puede ser que un ao salga un video que rompa con lo normal, aunque no tenga la mejor realizacin, pero tiene un contenido social fuerte y el jurado lo premia. Despus, esa manera de hacerlo se convierte en tendencia y al jurado le va interesando menos.

De todas formas, creo que Lucas es un evento que se ha caracterizado por valorar mucho la realizacin del video en s. O sea, a diferencia de otros eventos de videoclips o por lo menos los ms conocidos, los MTV, que funcionan ms por sistemas de venta los Lucas solo dejan una categora para popularidad, pero las restantes responden al criterio de un jurado. Aunque es vlido aclarar que no es solamente una responsabilidad del video obtener un premio porque, en la gran mayora de los casos, la decisin de darle un premio a un video est muy influenciada por la msica que trae de base.

S, pero t has logrado obtener los suficientes Lucas como para tomarles bien la temperatura

Yo no trabajo para eso. Te lo juro. Trabajo con mucho rigor y creo que el jurado puede valorar eso; cuando eres as y tambin un poco osado y preciosista con el trabajo, entonces eso salta por algn lado. No hay que decrselo a la gente. Ellos mismos lo pueden notar. Y quizs ese puede ser un motivo por el cual el jurado haya sentido la necesidad de, en algn momento, destacar mi trabajo por encima de otros en categoras determinadas. Igual te digo que no todos mis aos han sido as de xitos rotundos ni mucho menos. Incluso ha habido aos que ni he trabajado. Me he dedicado a proyectos ms puntuales.

Cmo funciona tu proceso creativo?

Nunca es igual, cada tema y cada artista trae consigo algo que lo distingue y creo que lo interesante es saber dialogar con ese lenguaje. O sea, asumir la materia prima que trae ese artista y potenciarlo. Saber buscar la lectura ms interesante y atractiva.

Cul es el que ms te gusta de todos los videos en que estuviste nominado?

Te puedo decir que el ms personal es el que le hice a Joaqun Clerch: Final obligado.

Fue muy difcil concebirlo?

Tuve una libertad extrema. Y eso no lo puedo hacer con todos los videos. Hay una historia interesante con ese proceso porque yo hice dos videos para el disco al cual pertenece ese tema. Final obligado forma parte de un integral que realiz Colibr de la obra de Carlos Farias, un compositor y guitarrista cubano, y Joaqun Clerch, que fue su alumno, decidi hacer el disco con obras de su maestro e incluy varios temas.

Colibr en ese momento (2012) me dio el lbum y me dijeron: escoge un tema para hacerle un videoclip. Ni siquiera fue el artista, fue la propia disquera la que me dio la posibilidad de hacerlo. Yo tena dos opciones, Final obligado y Cancin triste, y la disquera me dijo: Bueno, vamos a hacer los dos.

Agradezco mucho que la disquera haya tenido esa postura porque se le da muy poco chance en los medios de comunicacin a la msica clsica o a la msica de otro tipo que no sea comercial. Y que haya una disquera que se preocupe porque esos materiales tengan un soporte con el que difundirse, ya es muy importante.

En ese momento hicimos Cancin triste porque Joaqun, coincidentemente, estaba aqu en Cuba, y aunque el proceso fue bastante atropellado, se logr. Final obligado qued pospuesto para cuando pudiera volver a estar y participar. El asunto es que Joaqun es una persona completamente alejada de lo comercial, muy concentrado en su msica, viene por muy poco tiempo y para asuntos puntuales. Era muy difcil coordinar con l para filmar el video. Su mundo no gira alrededor de eso. Hubo un momento que decidimos prescindir de su presencia y lo hicimos. Lo hicimos con mucha paciencia. Fue un proyecto que me interes mucho porque signific una posibilidad y un privilegio poder trabajar con ese tipo de msica. Pasaron cuatro aos entre un video y otro.

Crees que se pueda hablar de un videoclip de autor ahora mismo en Cuba?

Creo que s. En Cuba es muy fcil ser autor porque no tienes la presin que hay en otros mercados. No voy a mencionar personas para no etiquetar a nadie, pero te puedo decir que hay algunos que han impuesto un sello en lo que hacen. Intento que mis videos sean diferentes entre s. En una realizacin siempre parto en blanco, de cero, y despus desarrollo la idea. Incluso trato de ser variado en cuanto a estilos musicales, pero puede ser que sin proponrmelo quede determinado detalle o forma de hacer muy marcada en los videos.

Cmo te relacionas con las redes informales de distribucin? Yo he visto tus videos en El Paquete Semanal.

No tengo ninguna relacin con ellos. Los msicos deben tener mejor acceso quizs. Yo soy un bicho raro en mi gremio porque mi responsabilidad con los videos termina cuando lo entrego al artista o a la disquera. A partir de ah no es algo de lo que participo. Y no tengo ningn inters tampoco, honestamente.

Este ao estuviste particularmente productivo

Tiene que ver con las fechas de terminacin de los videos y el cierre de las convocatorias. Este prximo ao de competicin creo que me volver a pasar porque voy por seis o siete videoclips. Estoy contento porque hice trabajos de todo tipo.

A qu artista le haras un videoclip sin dudarlo un segundo?

Eso puede pasar con muchos artistas. No es un problema de capricho. No es tan complicado. Hacer un videoclip es como tener un hijo. La madre no debe decirle al padre: Hay que tener un hijo porque s! Debe haber un romance, un ambiente propicio para que suceda. Hay que desearlo desde ambos lados. As mismo sucede con un videoclip.

Tienes mayores aspiraciones en el audiovisual?

Claro que s, pero es un proceso que lleva paciencia. Estoy buscando historias. Quiero valorar bien con quin trabajo. Evalo ideas para un guin porque es algo que no quiero hacer solo. No es el mismo trabajo que he estado realizando hasta ahora. No es lo mismo un pie forzado que el lienzo en blanco.



Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/en-cuba-los-realizadores-podemos-darnos-el-lujo-de-ser-selectivos