Plan A de Madrid

Medidas necesarias que deben hacerse realidad

Ecologistas en Accin hace una valoracin positiva del Plan de Calidad del Aire que acaba de presentar el Gobierno municipal de Madrid. Por primera vez se identifica con nitidez al principal responsable de la mala calidad del aire y de la prdida de calidad de vida en la ciudad: el trfico rodado. Y consecuentemente tambin se disean medidas ambiciosas para reducir la circulacin de automviles, en especial de los ms contaminantes. Ahora solo falta que las medidas que ya estn claramente diseadas se ejecuten y el resto se concreten lo antes posible.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar su Plan de Calidad del Aire y Cambio Climtico de la Ciudad de Madrid, un documento que an deber ser aprobado en Consejo de Gobierno, sometido a informacin pblica y luego aprobado en pleno y puesto en prctica.

Ecologistas en Accin valora positivamente el documento. Se trata de un plan realista y ambicioso que, si se lleva a la prctica con decisin, puede paliar un grave y endmico problema de salud pblica en la capital: la mala calidad del aire. Hasta ahora los sucesivos gobiernos municipales haban eludido su responsabilidad en este asunto, elaborando planes con medidas poco o nada definidas, en muchos casos contradictorias entre s, y que en el caso de las ms necesarias y ambicosas nunca terminaban por realizarse. Basta recordar que el Plan Aire que hemos tenido vigente hasta 2015 no era sino una copia literal de la propuesta que present el consistorio de Ana Botella a la Comisin Europea para pedir una prrroga al cumplimiento de los lmites legales de dixido de nitrgeno. Aunque esta propuesta fue rechazada por la Comisin (argumentando que resultaba ineficaz para mejorar la calidad del aire), el Gobierno municipal lo convirti en su Plan Aire 2011-2015. Su fracaso es incontestable: Madrid ha seguido todos estos aos superando los mximos legales permitidos para varios contaminantes atmosfricos.

La principal virtud del documento presentado por el Ayuntamiento es que identifica con mayor claridad el origen de la contaminacin el trfico de vehculos motorizados, en particular de automviles y la mayor parte de las medidas son claras, decididas y coherentes para limitarlo. Entre las ms relevantes destacan el rea de prioridad residencial de toda la zona central de la ciudad, la limitacin de velocidad a 70 km/h en la M30 y las vas de acceso a la ciudad o el rediseo de los principales viales para evitar el trfico de paso por la ciudad. En todo caso, Ecologistas en Accin echa en falta ms concrecin en algunas de estas medidas a la hora de explicar detalladamente las actuaciones y sus plazos de ejecucin.

En todo caso, Ecologistas en Accin recuerda que la efectividad de todo plan radica en la voluntad poltica que impulsa la puesta en marcha de las medidas, lo dota de presupuesto y se preocupa por llevar a cabo un correcto proceso de evaluacin y seguimiento a medida que el plan se va ejecutando. Es aqu donde la organizacin ecologista espera que el actual ayuntamiento no caiga en los errores de anteriores gobiernos municipales, en los que la ausencia de voluntad poltica llev a que las medidas ms necesarias nunca salieran del papel.

An as, no todas las medidas son positivas. La organizacin ecologista considera contraproducente la construccin de aparcamientos en la corona metropolitana. Se trata, en definitiva, de infraestructuras pagadas con fondos pblicos municipales para aumentar el nmero de aparcamientos, lo que implica un reclamo para seguir utilizando el automvil. Mejor invertir todos esos recursos en medidas de apoyo al transporte pblico, la marcha a pie o en bicicleta.

Tambin es cierto que el psimo diseo de las pegatinas distribuidas por la DGT al 50 % del parque mvil "ms limpio" va a dificultar la efectividad de las medidas que tienen que ver con este distintivo. Efectivamente, estas pegatinas ignoran el fraude generalizado en las emisiones de los vehculos disel (que en algunas marcas supone que se multipliquen por 15 las emisiones mximas permitidas para contaminantes como el dixido de nitrgeno), por lo que la medida no ser tan efectiva como si se basara en las emisiones reales.

