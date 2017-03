Un caramelo envenenado

En cuanto se ha empezado a airear en los foros, que la viabilidad econmica y homologacin por parte de la UE de la planta de valorizacin energtica de Zubieta depende de su rendimiento energtico y este a su vez depende de disponer en la misma explanada de Zubieta de un gran centro receptor del agua caliente (ACS) que produce la planta, han abierto de manera sincronizada la espita meditica (EITB y prensa afn) para hacernos saber que el Gobierno Vasco pelea de manera desaforada con el gobierno central el traspaso de Prisiones sin que medie demanda social, ni por cuestiones humanitarias, si de claro negocio como mnimo privado.

A otro perro con ese hueso... contestaron a un artculo mo, (daba a conocer las bonanzas para el medioambiente y economa de recursos del sistema de recogida Pap) quien entenda que mi defensa a favor de ese sistema de recogida en realidad era una defensa a favor del partido que lo promova.

Al partido que perteneca la persona aludida, hoy le digo: a otro perro con ese hueso, a no ser que el PNV en respuesta parlamentaria, desmenuce razones de peso que justifiquen reivindicar con ese celo inusitado la transferencia de Prisiones. Muy sospechoso cuando hay otras 34 pendientes y muchas de ellas de mayor calado social y humano, como el derecho a decidir cuestiones de mayor rango de soberana comunitaria aunque sean para andar por casa: desanexiones de barrios, toros, basuras y todas las que ha recurrido el gobierno central y cualquiera entiende que deberan ser la primera de la lista.

Segn se desprende de la carta que en agosto de 2016 envi el comisario europeo Walter Deffaa al embajador de Espaa en la UE, antes del 31 de diciembre de 2016 los nuevos proyectos de plantas de valorizacin energtica deben estar visados por su departamento para acreditar su homologacin como planta de valorizacin o de eliminacin, en funcin de que supere o no el umbral del coeficiente R1:0,65, recogido en el Anexo II de la Directiva Marco de residuos 2008/98/CE y por transposicin la Ley 22/2011 de Residuos... lo que equivale a que se alcance un rendimiento energtico del 65% en Zubieta.

Aqu est el quid de toda esa imperiosa urgencia del PNV en asegurar a la UE la eficiencia de la planta, acordando con el PP la construccin de la crcel o en su defecto el traspaso de la transferencia de Prisiones para que la construya el Gobierno Vasco. No poda ser de otra manera, pues sin crcel, la valorizacin energtica pasara a ser de todo electricidad y el coeficiente R1 quedara lejos del 0,65, siendo homologada por la UE como planta de eliminacin sin derecho a cobrar de los fondos europeos que la hara econmicamente insostenible a pesar de ser la obra pblica ms grande del estado en los ltimos aos.

Hay ciertamente muchas materias sobre la mesa, entre ellas el cumplimiento del Estatuto de Gernika, y singularmente la transferencia de la poltica penitenciaria y del rgimen econmico de la Seguridad Social... que ya no caben excusas, pretextos y objeciones en funcin del contexto... declaraba a finales de febrero el lehendakari Urkullu en referencia a las negociaciones con el gobierno del estado.

Reclama el traspaso pleno de transferencias que se acord en el Estatuto de Autonoma el ao 1979... hace casi 40 aos! Pero por qu Prisiones si por no tener no tenemos ni Fiscal Anticorrupcin? Sr Urkullu al Fiscal Anticorrupcin de Murcia sabe porqu lo han sustituido?, pues porque en Murcia tienen desde hace aos ese funcionario pblico y en la CAPV no. Porqu no muestra el mismo celo para tambin los asuntos turbios del PNV sean revisados por ese cargo pblico que por construir una nueva crcel? y la ley de Iniciativas Legislativas Populares, transporte ferroviario intraterritorial, Salvamento Martimo, pago de Paro (INEM y Caja nica) y Pensiones (Hucha nica), Fondo de Garanta Salarial (Fogasa)?.... mxime sabiendo que, aunque la tuviese, la situacin de los presos vascos no cambiara en nada, tambin que en la actual prisin de Martutene no se falta a los derechos humanos, ni se dan condiciones inhumanas por maltrato, alejamiento, insalubridad ni hacinamiento.

El ao 2010 el ayuntamiento de Usurbil quiso consultar a los ciudadanos para que eligieran continuar con el nuevo sistema de recogida de basuras o volver al anterior. Ni el propio ayuntamiento, ni la Diputacin Foral, ni el Gobierno Vasco, tena competencias para autorizar la consulta. El ao 2017 el de Legorreta ha impulsado la misma iniciativa y lo vuelve a decidir el gobierno central... siete aos despus! Esta trasferencia porqu no consta como prioritaria en la agenda del PNV? cuando con Prisiones solo podra decidir crear infraestructura, obra civil, equipamientos, funcionarios?... pero no destinos.

Una vez ms nos vienen con seuelos para la ciudadana y cambio de cromos por el apoyo (pago al contado) del PNV a los presupuestos del PP, con la promesa (pago en diferido) del Sr. Rajoy. En diferido seguro, lo de pagar quedar por ver una vez ms y esta vez en que nos han vendido la piel del oso sin haberlo cazado an, ya que a pesar de que la construccin de la crcel como el traspaso de Prisiones depende del presidente Rajoy, en Gipuzkoa el PNV ya ha puesto ese carro, sin saber an si vamos tener bueyes que tiren de l, ni si con su Plan B an a escote, vamos a poderlos pagar a precio razonable.

Qu dice el resto?... los ciudadanos no saben, no contestan para Podemos parece que esta fiesta no va con ellos. Si EH-Bildu ha dado un giro de 90 en este tema para ponerse de perfil, tras abandonar el trapo y el palo que le sirvi de bandera para zurrar en aos a su rival poltico con quien hoy trata de coabanderar un proceso soberanista para encarrilarse juntos en la va catalanista que nos queda a quienes en aos hemos confiado en su sensibilidad a favor de la Economa Circular? quin va a presentar las preguntas en el Parlamento Vasco, sin miedo a molestar a sus pretendidos y virtuales compaeros. en ese viaje circular?

