Los nuevos fascistas del siglo XXI

El nuevo fascismo es una confluencia entre la evolucin del capitalismo y la propia ideologa fascista del siglo pasado, adaptndose y ajustndose al racismo inherente al actual sistema y a las crisis que han golpeado el mundo a comienzos del siglo XXI, desde el 11 de septiembre de 2001, pasando por la crisis econmica y social de 2008, hasta la crisis de los refugiados de 2015.

A excepcin de grupos claramente neonazis como Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungra y Svoboda y Sector Derecho en Ucrania, por ahora los nuevos fascistas no han usado la violencia ni han apostado claramente por el totalitarismo. Se nos han presentado disfrazados de demcratas, apelando a la libertad de expresin para legitimar su discurso, sustituyendo el antisemitismo por la islamofobia y hablando de incompatibilidad de culturas, etnias y religiones en lugar de supremaca racial biolgica. Se desmarcan del fascismo clsico de Hitler, Mussolini y Franco, que tena debilidad por los golpes de estado como herramienta revolucionaria y salvadora para instaurar el orden totalitario, y participan del espectro poltico-electoral como un partido ms, haciendo uso de los mismos derechos que cualquier otro a expresar sus ideales y a participar de la Democracia y del Estado de Derecho.

El fascismo clsico del siglo pasado creci en Europa, entre otras razones, por la inaccin de los grupos poblacionales que en un principio no estaban siendo oprimidos. En la Europa actual ocurre algo parecido. Poniendo como ejemplo Francia, el Front National no se ha topado con una oposicin lo suficientemente unitaria y contundente como para no continuar con su crecimiento. Lejos de esto, los nuevos fascistas han encontrado el incondicional apoyo de los grandes partidos, que en un principio rehusaron criticarlos abierta y categricamente con la excusa de no darles publicidad, se evitaba por todos los medios mencionar al Front National, hacan como si no existiera, y cuando se vean obligados a hablar de ellos lo describan cono partido nacional-populista. Con ello propiciaron, sin quererlo, que la extrema derecha se fortaleciera en un espacio poltico desocupado.

Ms tarde, al permitirles participar del entramado poltico-electoral, comprobaron que los intentos por invisibilizar al FN no dieron el resultado que pretendan. Al contrario, fueron modificando su discurso a la medida que les convena, diciendo de s mismos que no eran ni de izquierdas ni de derechas -como lo haca el fascismo clsico- y ganando simpatas entre la clase trabajadora al presentarse como oposicin a la Unin Europea y a las personas migrantes -sobre todo musulmanas-, a quienes culpaban de quitarles el trabajo y las ayudas sociales a los franceses. De esta forma el FN y otros pseudo-partidos de extrema derecha consiguieron sacar rentabilidad a la inaccin de la clase poltica europea. Entonces fue cuando los grandes partidos de toda Europa no dudaron en sumarse al discurso racista y xenfobo e intentaron compartir espacio con la extrema derecha, con el doble objetivo de sumar votos y restrselos al rival.

Pero las malas noticias con respecto al nuevo fascismo no terminan aqu. Ahora tenemos que tener muy en cuenta la llegada de un racista, machista, xenfobo, homfobo y dems istas y fobos a la Casa Blanca. Si el neofascismo europeo estaba viendo cmo se legitimaba su discurso por ser asumido en cierta medida por la derecha no tan extrema y por la no tan derecha, mucho ms legitimado est ahora que el pas ms poderoso del mundo tiene como presidente a un multimillonario de ideas fascistoides. Ya dijo Marine Le Pen que ella quiere una Francia como la USA de Trump.

Hay elecciones en Holanda y a finales de abril las habr en Francia. Segn las encuestas, los partidos de Wilders y Le Pen sern los ms votados en sus respectivos pases. En el caso de Holanda, se pronostica que Wilders no formara gobierno porque nadie pactara con l. En el caso francs, los pronsticos dicen que hara falta una segunda vuelta donde Le Pen sera derrotada por su oponente, ya sea Macron o Fillon. Pero en ambos pases gran nmero de partidos polticos incluyen en sus discursos referencias que se pueden tachar de xenfobas y/o islamfobas.

Esto es as hasta el punto que el Colegio de Abogados de Holanda ha emitido un informe pblico en el que se llama la atencin a cinco de los partidos que se presentan a las elecciones por incluir en sus programas propuestas ilegales que vulneran los derechos y libertades de las y los holandeses. Este informe dice literalmente que si el que debe proteger nuestro Estado Democrtico de Derecho est preparado para debilitarlo, constituye l mismo una amenaza para las libertades que sustentan nuestra sociedad. En otras palabras, lo que parece ser democracia no es para nada democrtico.

Hay quien dice que Donald Trump, Marine Le Pen y Geert Wilders son ultras pero no son fascistas y hay quien dice que son postfascistas. Yo los describo como los nuevos fascistas del siglo XXI para diferenciarlos del fascismo de entre-guerras y del neofascismo. Lo que est claro, lo que creo que no tiene discusin, es que no son demcratas, y que con ellos todas y todos corremos peligro. Que no exista una oposicin contundente y unitaria a ellos, llamarles nacional-populistas o adoptar parte de su discurso xenfobo es hacerles un favor, es legitimar lo ilegtimo, es democratizar lo anti democrtico. Es, en definitiva, una seria amenaza para los derechos y libertades de todas las personas, todas, incluso de aquellas que piensan que todo esto no va con ellas.

Ahora, con Trump en la cima del mundo dando apoyo a la extrema derecha europea, alguien se atrevera a pronosticar cmo sera una Francia gobernada por Le Pen y una Holanda gobernada por Wilders? Y si eso fuera as, alguien se atrevera a pronosticar la reaccin del electorado en Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Hungra? Y finalmente alguien se atrevera a pronosticar cmo sera Europa? Yo lo he intentado y el pronstico da mucho miedo.

