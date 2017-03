Noticias obreras de Australia y Asia

Lderes sindicales de Maruti Suzuki de la India acusados de asesinato

Esta semana, un tribunal del estado indio de Haryana, absolvi a ms de cien trabajadores de cualquier participacin en la muerte de un gerente de la fbrica. Muchos de estos trabajadores haban pasado ms de 3 aos en la crcel. El tribunal encontr a 13 trabajadores culpables de asesinato. El hecho de que los 13 condenados sean lderes de la lucha en Maruti Suzuki apunta a que se trata de un ataque poltico directo a estos trabajadores. La fbrica de Maruti Suzuki es una de las mayores en el cinturn industrial de Gurgaon-Manesar alrededor de Nueva Delhi. Los trabajadores han luchado desde 2011 para organizarse para ganar mejores salarios y condiciones. Se han enfrentado repetidamente a la represin estatal, pero nunca han renunciado a la lucha.

Presidente de Corea del Sur destituido

El viernes pasado, en un veredicto histrico, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirm unnimemente el juicio poltico del presidente Park Geun-hye. Este veredicto hace reflexionar sobre las enormes movilizaciones que han llevado a millones de coreanos de la clase trabajadora a las calles semana tras semana. El movimiento sindical coreano estuvo profundamente involucrado en estas manifestaciones, ya que haba estado luchando contra las leyes anti-laborales que la administracin del Park haba promulgado en los ltimos aos. Las nuevas elecciones presidenciales se celebrarn a principios de mayo. Dado que los trabajadores siguen siendo atacados y que los lderes laborales como Han Sang Gyun siguen en la crcel, la lucha de los trabajadores coreanos no est terminada.

Australia. El asbesto mata al periodista Trevor Grant

Trevor Grant fue uno de los periodistas deportivos ms respetados de Australia con una carrera de 40 aos. De su trabajo que cubra el cricket en Sri Lanka, Trevor se convirti en un apasionado defensor del derecho de los tamiles a la autodeterminacin, un feroz crtico de las sucesivas guerras de los gobiernos de Sri Lanka y defensor de los derechos de los refugiados. Trevor muri esta semana de mesotelioma, una enfermedad relacionada con el asbesto, que haba contrado mientras trabajaba como periodista en edificios que contenan amianto. Muertes como estas destacan la importancia de prohibir el uso del asbesto en todo el mundo. Desafortunadamente, los intereses econmicos y polticos relacionados con la minera y el uso continuado del asbesto utilizarn cualquier medio para detener la prohibicin del amianto.

Trabajadores de la industria textil siguen luchando por sus salarios en Indonesia

Hace casi dos aos, 4.000 trabajadores del PT Jaba Garmindo quedaron sin empleo cuando su fbrica cerr repentinamente. Estos trabajadores todava estn esperando por cuatro meses de salarios no pagados, as como los pagos de extincin de contrato. En total, la empresa debe a los trabajadores casi US $ 11 millones en sueldos. Existe una campaa internacional en curso para obligar a UNIQLO, la empresa que abastece a esta fbrica, a pagar a estos trabajadores. Esta cuestin es muy similar a la que involucra a Mizuno, otra marca mundial de moda, por el impago de cientos de sus trabajadores en otra fbrica indonesia.

La situacin de los refugiados en Australia sigue siendo grave

En medio de la incertidumbre sobre si los refugiados que se encuentran en los campos de concentracin de Nauru y Manus sern trasladados a Estados Unidos en un intercambio con refugiados centroamericanos, o forzados a otro lugar, las condiciones en estos campos de prisioneros siguen siendo terribles. Las condiciones de las mujeres detenidas son especialmente brutales, con violencia generalizada. Los refugiados que ya estn en Australia tambin estn siendo atacados por el gobierno australiano. En una historia relacionada, el gobierno australiano est siendo demandado por ms de 100 millones de dlares australianos por encarcelar a pescadores indonesios menores de edad bajo el pretexto de contrabando de personas. El domingo 9 de abril se llevarn a cabo manifestaciones en las principales ciudades de Australia por los derechos de los refugiados.

Esta semana, Waqass Goraya, un activista de derechos humanos en Pakistn, dijo a periodistas que despus de ser secuestrado a principios de enero, fue torturado en repetidas ocasiones. Waqass de inmediato crey que sus captores iban a torturarlo hasta que muriera como crtico del gobierno. Waqass fue uno de los cinco activistas de derechos humanos que fueron secuestrados por personas armadas desconocidas a principios de enero. Se supone que los secuestradores estaban conectados con el Gobierno. Desafortunadamente, los crticos del gobierno paquistan y de otros grupos poderosos son atacados sistemticamente por medios legales o extra-legales.

Trabajadores en la India continan enfrentndose al acoso laboral

A raz de los devastadores efectos de las acciones de desmonetizacin (retirada de circulacin de los billetes de 500 y mil rupias) del gobierno indio del ao pasado, los trabajadores de muchas industrias continan enfrentndose a ataques antisindicales. En una larga disputa, el Tribunal Laboral ha revocado el despido de cuatro activistas laborales de Renault Nissan, aunque la compaa sigue negndose a volver a contratarlos. En una disputa similar, cientos de trabajadores de PMI Engineering, encuentran que, incluso despus de una gran huelga, la compaa sigue sealando a los activistas laborales no cumpliendo con las resoluciones acordadas. En una gran muestra de fuerza, ms de un milln de empleados del banco convocaron una huelga de un da para protestar contra el exceso de trabajo y la subcontratacin.

Limpiadores continan esperando el pago de salarios pendientes en Malasia

En un caso que se remonta a 2015, 51 limpiadores de escuelas gubernamentales en la ciudad de Ipoh, Malasia, todava estn esperando el pago atrasado de 8 meses de salarios. La disputa comenz cuando la empresa para la que trabajaban, Time Medi, se desplom en julio de 2015. A los trabajadores de limpieza se les dijo por parte del Departamento de Educacin Local que siguieran trabajando asegurando que cobraran pronto sus salarios. Despus de ms de 18 meses, el Departamento de Educacin todava no ha pagado a estos trabajadores el dinero que se les debe.





Fuente original: http://aawl.org.au/