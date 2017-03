Resea de Peces fuera del agua, de Jorge Riechmann, Santa Cruz de Tenerife, Baile del Sol (Textos del desorden), 2016, 346 pginas

A la manera de Jorge Riechmann

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

Consistencia

Un libro de reflexiones poltico-filosficas, aforismos, mximas y notas -no es la primera incursin del autor en este gnero- merece, casi por consistencia lgica y filosfica, una resea afn. Un intento, imperfecto por supuesto. Tambin hay consistencia en este nudo: una tica de la imperfeccin ha sido defendida por el autor en diversas ocasiones.

"Incompletud"

Desde Gdel sabemos que todos los sistemas formales que tengan ciertas caractersticas son incompletos. No podemos apresar todas las verdades que pueden generar. Ocurre algo similar cuando reseamos libros slidos y penetrantes: no es posible dar cuenta de todo, no es posible hacer justicia. Intentmoslo. Como si se tratara de ideas regulativas kantianas.

Leer para releer

Hay libros que al leerlos, casi desde las primeras pginas, nos hacen saber, nos lo dicen bajito pero claro al odo, que convienen releerlos. Peces fuera del agua es uno de ellos.

Batallas perdidas?

El autor -poeta, matemtico, filsofo, traductor, ecologista, profesor, buen hombre machadiano,- hace referencia en varias ocasiones a una reflexin de uno de sus maestros, la de Manuel Sacristn en sus notas sobre Gernimo. Es esta: "Por ltimo, los indios por los que aqu ms nos interesamos son los que mejor conservan en los Estados Unidos sus lenguas, sus culturas, sus religiones incluso, bajo nombres cristianos que apenas disfrazan los viejos ritos. Y su ejemplo indica que tal vez no sea siempre verdad eso que, de viejo, afirmaba el mismo Gernimo, a saber, que no hay que dar batallas que se sabe perdidas. Es dudoso que hoy hubiera una consciencia apache si las bandas de Victorio y de Gernimo no hubieran arrostrado el calvario de diez aos de derrotas admirables, ahora va a hacer un siglo".

Hay que dar, pues, en ocasiones, batallas que sabemos o creemos saber perdidas. De hecho, cmo podemos estar seguros de que estn perdidas? Primo Levi lo expres tambin en estos trminos": "Nadie ha dicho que cada cosa sea consecuencia de un solo porqu: las simplificaciones so son buenas para los libros de texto, y los motivos pueden ser muchos, contradictorios entre s, o incognoscibles, si no realmente inexistentes. Ningn historiador o epistemlogo ha demostrado todava que la historia humana sea un proceso predtermindo".

Libros bidimensionales

El gran lgico y filsofo usamericano, W.O. Quine, sola quejarse de los libros bimensionales. Un libro es bidimensional si nos obliga a leer en notas tanto o ms texto que el mostrado en el cuerpo principal. Pero hubiera cambiado de opinin si hubiera podido leer el libro que comentamos. Las notas a pie de pginas, extensas en algunas ocasiones, valen su peso en informacin, argumentacin, belleza y perspectiva crtica. Como el texto principal.

Cabe aadir un tpico: en ocasiones, dos mejor que una.

Anderson, los hechos y la fortaleza del espritu

El autor de Poemas lisiados abre este libro con una cita de Perry Anderson, el autor de Las antinomias de Gramsci. Es esta: "Cuando te encuentras objetivamente en una posicin dbil, especialmente despus de una derrota, hay una tentacin intuitiva de buscar rayos de esperanza o el lado bueno de las cosas para as animar el espritu de la gente. Si eres un lder, o un activista involucrado en un movimiento poltico, creo que es comprensible e inevitable (y perdonable) que esto ocurra. Pero si eres un intelectual, creo que tienes el deber de resistir a esos impulsos e intentar mantenerse en los hechos tal y como t los ves". Como intelectual slido que es, Jorge Riechmann, se mantienen en los hechos tal y como los ve, sin encubridores trajes falsarios. Como activista poltico busca rayas de esperanza, seala el lado bueno-esperanzador de los humanos y de las cosas.

No hay aqu contradiccin ni inconsistencia alguna. Hay amplitud de miras, densidad de perspectiva. Dos miradas que abonan una general enriquecida. En el mejor legado y lectura de la undcima tesis de Marx.

Principio de contradiccin

En rabe, dicen quienes saben rabe, comenta JR, el equivalente del "rase una vez..." con que comienzan nuestros cuentos es kan ma kan, que se traduce: "era as y no era as...". Qu frmula tan hermosa y tan extraordinariamente precisa.

Precisa? S. Es la nica vindicacin del "principio de contradiccin" consistente con el principio de no contradiccin, la nica vindicacin de la perspectiva y mirada dialctica que resulta razonable, precisa y fructfera.

Una filosofa "benjaminiana" de la historia

Ni construir la sociedad perfecta, ni realizar cabalmente la justicia social, ni hacer encarnar la Razn en el estado, ni lograr un democracia feminista, ni organizar un sistema productivo del que manen generosamente la leche y la miel, ni siquiera deconstruir el heteropatriacado. Slo evitar el desastre. Desde que el homo sapiens inici su carrera hace 200 mil aos, se debera hacer sido el objetivo. La duda del poeta: "est el corredor an a tiempo de rectificar el rumbo?

Una duda sobre la duda del autor: es "slo" palabra ajustada cuando escribimos "slo evitar el desastre"? Sea como fuere, el corredor debe estar preparado, debemos prepararlo entre todos. Y aunque parezca una tarea sobrehumana. No queda otra, no nos queda otra.

Una tarea urgente: contar cuentos

Tendramos que comenzar nuestras clases de teora o filosofa poltica, comenta nuestro profesor de filosofa moral y poltica, diciendo: "hoy vamos a contar el cuento de la soberana. Hoy el de los derechos humanos. Hoy, el de la democracia representantiva..." Algn da habra que aadir: hoy no contamos cuentos. Explicamos que un antiguo cuento se ha hecho realidad. Aunque sea parcialmente.

El mbito de la revolucin

JR recuerda unas palabras de Teresa Forcades en sus mtines de 2012 y 2013 en diversas localidades de Catalua: "Haremos la revolucin y luego tendremos que volver a hacerla". De acuerdo: permanente, ininterrumpidamente, como el pan nuestro de cada da que la Tierra da, lorquianamente, para todos. Pero, qu tipo de revolucin?, con qu finalidades?, dnde?, para quines? Unindonos o separndonos? Una revolucin de ricos y de clases medias?

Lo esencial

Si tuviera dos vidas, seala nuestro autor, volvera a leer a Heidegger y si tuviera tres, incluso a sus intrpretes posmodernos. Pero slo tenemos una y los aos van pasando: "Hay que ir a lo esencial: en este verano de 2013 me puse a leer los Grundrisse de Marx". Yo, en este verano de 2016, le -rele- la Triloga de Auschwitz, de Primo Levi; Amor y Capital, de Mary Gabriel y, por supuesto, Peces fuera del agua.

Sobre nuestras posibilidades

Qu podemos nos pregunta JR? Podemos, responde, "echar al PPSOE de las instituciones; no podemos editar el colapso civilizatorio". Tal vez s, tal vez no Pero, en todo caso, hay que dar batallas perdidas, o que parecen perdidas. Y si se nos demostrara la total imposibilidad de evitar lo que ya es crnica de una hecatombe anunciada de dimensiones apocalpticas? Luchar, amar, combatir, como sola decir Francisco Fernndez Buey, es nuestra forma de estar en el mundo. Nuestro ser ah.

Ser de izquierdas

JR nos habla la admiracin de Peter Singer por Henry Spira y nos recuerda un paso de un libro del filsofo australiano La izquierda darwiniana: "Cuando le pregunt por qu se haba pasado ms de medio siglo trabajando por esas causas, respondi sencillamente que estaba de parte del dbil, no del poderoso; del oprimido, no del opresor; de la montura, no del jinete. Y me habl de la inmensa cantidad de dolor y sufrimiento que hay en nuestro universo, y de su deseo de hacer algo por reducirla. En eso, creo yo, consiste la izquierda".

De acuerdo, de acuerdo. Pero, no es sta una de las enseanzas que tambin Jorge Riechmann nos imparte desde hace dcadas, incansablemente, con sus ensayos, sus poemas, sus artculos, sus reflexiones, sus conferencias, sus seminarios,... y su mismo Ser?

Maestros

El autor nos habla con la devocin y delicadeza a ellos debida de dos de sus grandes maestros: Manuel Sacristn y Paco Fernndez Buey. Algunos tenemos ms suerte, tenemos tres: los dos citados y el propio autor.

Definicin de atesmo.

Ser ateo hoy, seala el autor, es "en primer lugar descreer de las promesas de salvacin de la tecnociencia (cada vez ms frreamente uncida al capitalismo), que nos asegura desde cada pantalla retroiluminada que lograr evitar el colapso ecolgico-social y nos convertir en dioses". Por qu? Porque el atesmo es, ante todo, un humanismo crtico no antropognico.

La definicin, por lo dems, le hubiera encantado a Bertrand Russell, uno de los grandes pensadores del sigloXX que tanto tiene en comn con el matemtico, activista y poeta Jorge Riechmann.

1 a 5

JR nos recuerda que el Platn de Las Leyes propona la relacin 1:5 como lmite de las desigualdades tolerables en una sociedad, en una ciudad bien ordenada. El mundo del cooperativismo eleva la relacin a 1 a 7. El mundo del capitalismo salvaje en el que vivimos eleva la relacin a 127 a 1. El sueldo anual de un ejecutivo de un gran corporacin -por ejemplo, Pablo Isla- es equivalente a lo que ganara una trabajadora de un supermercado trabajando 50 aos de su vida y viviendo ms de 10 vidas: 10 vidas de 50 aos de trabajo remunerado equivalen a los ingresos anuales de un gran ejecutivo.

No es el nico

Entrevistado por Pblico en junio de 2015, Pablo Iglesias habl del tpico izquierdista tristn, aburrido, amargado, el que afirma que no se puede hacer nada, el que piensa que la gente es imbcil y va a votar a Ciudadanos, el que prefiere estar con su cinco por ciento, con su bandera roja, el que quiere vivir en su pesimismo existencial. El no, prefiere ganar. JR nos pregunta: "Soy el nico que siente que el juego del pimpampum contra el estereotipo del izquierdista ridculo, que arreci en la primavera-verano de 2015, nos deja a mucha gente fuera de Podemos?"

No, no es el nico. Y sin haber estado dentro.

Cine de Arte y Ensayo

Tomo pie en "Las muchachas heridas", un artculo de Gustavo Martn Garzo, otro de los grandes nombres de Peces fuera del agua.

Qu era el cine se le pregunt a Franois Fruffaut hace ahora muchos aos? "Mujeres bellas haciendo cosas bellas" respondi el director de Lenfant sauvage. Qu es un buen ensayo se nos puede preguntar ahora a nosotros? Lo que escriben buenas gentes pensando en las buenas gentes, gentes de las que apenas nadie hablar cuando hayan muerto.

La undcima tesis de Marx: una aclaracin

Basta con poseer una conciencia crtica a la que uno saca a pasear dos veces al da como lo hara con su perrito de lanas, nos pregunta JR? No, claro que no. De poco sirve una conciencia crtica, nos seala, que no se vincule con la accin colectiva. Qu es entonces lo que necesitamos? Conciencias crticas en contextos de praxis, "capaces de romper con la organizacin del privilegio y el sistema de la mercanca". Es decir, consciencia que no pierdan nunca de vista la praxis transformadora. Conciencias prcticas, que no pragmticas.

Uno de los libros de un amigo y maestro de JR, Paco Fernndez Buey, nuestro Paco, estaba dedicado a la vida y obra Albert Einstein. "Ciencia y consciencia" es el subtitulo del ensayo.

Imprescindibles.

Lo escribi Brecht y lo dijo y cant Silvio Rodrguez: "hay gentes que luchan toda la vida. Ellos son los imprescindibles". Jorge Riechmann lo es para muchos de nosotros.

Fuente: Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, n. 136, 2016.

