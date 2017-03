Lasso prepara el feriado educativo

El Telgrafo

El candidato Guillermo Lasso acaba de lanzar una propuesta aparentemente original: el voucher educativo, usando un anglicismo por vale o cupn que queda bien en idioma de banquero, pero que no suena a lenguaje de estadista. En vez de dar recursos para mejorar la educacin pblica, dice que dar en forma directa a los padres de familia, para que estos decidan qu educacin quieren para sus hijos.Pero no se darn cheques a los padres de familia, sino que darn una subvencin al plantel elegido para la educacin bsica y el bachillerato (con mucha probabilidad privado, y de prestigio) y una diferencia ms bien quedar como deuda a largo plazo para el padre pobre, en forma de voucher. Es decir, ya no hay que preocuparse por mejorar la educacin pblica, sino que se darn fondos a la educacin privada.De paso, las instituciones financieras van a tener tambin su tajada de la torta, no faltaba ms. Solo falta que sea el Banco de Guayaquil el que maneje este sistema, tal como ahora administra el dinero de las visas a Estados Unidos.Lo malo es que este sistema no solo que no es novedoso, sino que ya fracas en Chile, en la educacin preuniversitaria, durante la dictadura sangrienta de Pinochet. En el caso de los estudios de educacin superior, en el gobierno de Ricardo Lagos, en 2005, se promulg la Ley 20.027 con normas para el financiamiento de estudios de educacin superior. La ley abri paso a un sistema de Crdito con Aval del Estado (CAE) que endeud a familias pobres durante 20 aos, solo por soar en dar educacin universitaria a sus hijos.Los resultados del CAE son alarmantes. A mediados del ao pasado, segn fuentes oficiales, hubo 120.000 morosos, contra 141.000 que todava pagaban. Entre los que pagan, hay 123.000 egresados que en promedio mantienen una deuda individual equivalente a $ 8.000, 10 aos despus. El resto de los que siguen pagando (18.000) son desertores de la educacin superior. Pero recuerden que la desercin pocas veces se da por vagancia; puede ocurrir por calamidad domstica, enfermedad, embarazo y por causas acadmicas: equivocada eleccin de la carrera por parte del estudiante, inadecuados mtodos de enseanza y aprendizaje que desestimulan la permanencia, etc. El modelo exitoso de Chile es solo para gente exitosa.El candidato banquero olvida que la educacin es un derecho de los ciudadanos, no una demanda de sus clientes. La educacin es el derecho que ms fomenta la equidad social y la mejor herramienta para salir de la pobreza. La educacin volvera a ser, en el supuesto no consentido de que ganara Lasso, una mercanca sujeta a la oferta y la demanda. Como el mercado es manipulable, ya se sabe cules seran los ganadores.Mientras Finlandia ha demostrado que una educacin pblica excelente y gratuita es posible en la prctica, la candidatura de la derecha suea con desmantelar la educacin pblica gratuita en todos sus niveles. La Constitucin de Montecristi define la educacin como un servicio pblico que se presta mediante instituciones pblicas, fiscomisionales y particulares. Parece que Lasso no respetara a la educacin pblica.Uno de los ms influyentes tericos de la educacin del siglo XX, el brasileo Paulo Freire, denunci la educacin bancaria como un mal que debe superarse para dar paso a una educacin liberadora y creativa. Ecuatorianas y ecuatorianos quieren avanzar a un nuevo mundo ms justo y prspero, no retroceder a un pasado infame.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/lasso-prepara-el-feriado-educativo