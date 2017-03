Que se lleve la "trumpada" al TLCAN

Una ola de pnico recorre al mundo tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero hay de pnicos a pnicos. Sera un grave error subestimar los peligros que representa la poltica de supremaca nacionalista de Trump. El nacionalismo de un imperio es de una naturaleza muy diferente al nacionalismo de un pas colonizado. Si se le aade que cuenta con una amplia base social dentro de Estados Unidos, se puede medir el alcance que colinda con la matriz fascista sin caer en el abuso que se hace comnmente de esta palabra.Pero en medio del pnico se pretende amalgamar temores que tienen sustentos sociales, razones y motivos muy diferentes. Es necesario deslindar campos, pues defenderse de un peligro desde el lado equivocado puede tener peores consecuencias.Desde distintos mbitos se habla con alarma, y hasta con nostalgia, del fin de la globalizacin y, frente a Trump, pareciera diluirse la barrera entre globalifbicos y globaliflicos. Pero no hay que olvidar que la globalizacin neoliberal ha sido el domo bajo el cual el capital ha impuesto una nueva era de saqueo, colonizacin, destruccin del ambiente, y la precarizacin del trabajo y de la vida a escala planetaria.Se alerta contra el regreso del proteccionismo desde las metrpolis imperiales que han usado el libre comercio como instrumento de penetracin y saqueo, pero increblemente tambin desde las naciones que, como Mxico, viven en el desastre despus de haber renunciado a proteger sus recursos naturales y estratgicos, y a sus pueblos.S, por si fueran pocas las calamidades que azotan a Mxico, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos aade graves peligros, que no hay que subestimar. Son tan burdas las amenazas que el propio gobierno de Pea Nieto y adlteres se visten de un postizo patriotismo y aprovechan para llamar a la unidad nacional en momentos en que atraviesan por su peor ilegitimidad. Pero no faltan quienes desde la sociedad civil o desde la izquierda se suman a defender frente a Trump lo indefendible.Es el caso del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), despus de que Trump anunci su renegociacin. Habra que tener cuidado de, en un acto reflejo anti-Trump, hacerse eco de quienes desde el gobierno y los empresarios se han escandalizado e intentan transmitir a la opinin pblica la preocupacin por el peligro que corre el TLCAN, como si se fuera a perder la maravilla del desarrollo y la tierra de las grandes oportunidades.En realidad, ms de 20 aos de TLCAN han dejado al pas sumido en un gran desastre econmico y social. El tratado significa ms empleo y mejor pagado para los mexicanos [] En palabras sencillas, podremos crecer ms rpido y entonces concentrar mejor nuestra atencin para beneficiar a quienes menos tienen, deca Salinas de Gortari en 1992 al finalizar las negociaciones del TLCAN. Pero cada una de las promesas que nos hicieron se convirti exactamente en su contrario.Nos prometieron que con el TLCAN Mxico ira al "primer mundo" y hoy estamos en el cuarto o en el quinto, o en algunas zonas de plano en el inframundo. El desarrollo econmico profetizado contrasta con el hecho irrefutable de que durante el TLCAN Mxico ha tenido el menor crecimiento de su PIB en un siglo: comparado con el crecimiento de la poblacin, apenas por arriba de cero por ciento.Cierto, el crecimiento de las exportaciones se cumpli, segn las estadsticas que nos ofrece el gobierno. El problema es que las exportaciones crecieron, por ejemplo, desde las maquiladoras, que ocupan slo 3 por ciento de insumos nacionales. Por supuesto, no ha habido arrastre en las cadenas productivas, a propsito de la defensa que est haciendo de stas Pea Nieto. En realidad, lo que vemos es que las trasnacionales se importan y exportan entre ellas mismas. Por ejemplo, en los primeros 10 aos de este siglo el comercio intrafirma multinacional fue de 63 mil 525 millones de dlares. Mxico se ha ido convirtiendo en un simple territorio desde donde exportar con todo tipo de facilidades y fuerza de trabajo cada vez ms barata. Eso no es desarrollo, se llama simplemente neocolonialismo.Inversiones? Habra que contrastar las inversiones extranjeras con la salida de capitales del pas. En los primeros 10 aos de este siglo, el traslado de ganancias de las firmas multinacionales se calcula en 32 mil millones de dlares. Para acabarla, est la fuga de capitales mexicanos, que ronda los 250 mil millones de dlares. Mxico es un autntico exportador, pero de capitales.En todo caso, el incremento de las inversiones se ha dado bajo el amparo de un TLCAN que ha otorgado superderechos a las grandes corporaciones. Ah est, por ejemplo, el artculo 1110, en que se establece el principio de la expropiacin indirecta. Resulta que antes de invertir un centavo, en caso de que por alguna razn se impida una inversin, las compaas pueden reclamar indemnizaciones por impedirles una ganancia esperada!Otra joya del TLCAN es el principio de trato nacional para las corporaciones de los pases socios. Si se favorece a un productor nacional se les est discriminando! Resulta, por ejemplo, que el pequeo productor agrcola mexicano no puede ser protegido de las grandes corporaciones alimentarias estadunidenses, pero de eso no se habla cuando se simula proteger a los migrantes expulsados por la crisis del campo. Ya se sabe: trato igual entre desiguales slo puede ser igual a ms desigualdad.En fin, que nos prometieron mejores salarios y hoy tenemos mucho peores. As podramos continuar. Pero el punto es que los primeros que quisiramos que desapareciera el TLCAN somos los mexicanos. Que se lo lleve la! Desde que entr en vigor, las redes sociales estuvimos por su renegociacin radical o de plano por su anulacin. Despus de 20 aos esto es an ms claro.Desde luego, el peligro es que Mxico entre a la renegociacin como lo hizo cuando se firm, descobijado y de rodillas. Meade dice que el nico problema son los aranceles y eso puede querer decir que aceptarn las desventajas que incluan el fallido TPP o el TISA, an peores que el TLCAN.La verdadera amenaza para Mxico no es tanto Trump, sino los Santa Annas que tenemos en el gobierno.Hctor de la Cueva: Coordinador del Centro de Investigacin Laboral y Asesora Sindical (Cilas)Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/15/opinion/022a2pol