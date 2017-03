De cmo la crisis desemboc en el mayor quebranto del erario pblico de la historia espaola

La gran estafa

Cuestionario contestado por Alfredo Apilnez el 11 de marzo en el marco de la tercera sesin del Proceso a la banca espaola". Se trata de un Tribunal Popular constituido al efecto de someter a juicio y exposicin pblica el colosal quebranto de la cohesin social y las finanzas patrias provocado por la oligarqua financiera as como la flagrante connivencia de los tteres del circo poltico que, con las draconianas polticas impuestas como consecuencia del rescate fraudulento de los financistas, cercenan sistemticamente los derechos y las condiciones de vida de aquellos a los que dicen servir.

1) Podramos elegir la fecha de 1992 como momento simblico del inicio de la explosin del crecimiento de la deuda privada creada por la banca espaola y de la monumental burbuja inmobiliaria que colaps estrepitosamente en 2007?

Si, efectivamente, as es.

2) Cules son los elementos de los que parte para hacer esa afirmacin?

En realidad, el origen de la explosin de la deuda privada es global. Se enmarca dentro del proceso de financiarizacin que arranca en los aos 70 al desarrollarse espectacularmente el sector financiero para sostener la menguante rentabilidad del capitalismo en tiempos de crisis adoptando las innovaciones creadas por los magos de Wall Street. A travs del "crdito a muerte" se trata de compensar la drstica cada de la demanda salarial provocada por el incremento de la explotacin del trabajo con el recurso masivo a la deuda y las innovaciones financieras. Su smbolo es la derogacin de la ley Glass-Steagall en 1999 que facilita la incorporacin de la banca comercial al casino financiero de la banca de inversin.

En este contexto, un pas recin desindustrializado,con una economa estancada, altamente dependiente del capital extranjero y adicto crnico al monocultivo del ladrillo era el candidato perfecto para servir de cobaya del experimento financiarizador. En el caso espaol, el ao 92 es relevante por dos motivos. El inicio de la titulizacin hipotecaria con la Ley 19/1992 y la firma del Tratado de Maastricht. Desde un punto de vista legal, la titulizacin hipotecaria espaola tiene su origen en la Ley sobre Rgimen de Sociedades y Fondos de Inversin Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulizacin Hipotecaria. En el prembulo de dicha ley, el legislador reconoca que contribuir a abaratar la financiacin para la adquisicin de vivienda y facilitar la movilidad en la concesin de prstamos eran los objetivos perseguidos al conferir un marco normativo especfico a la titulizacin en Espaa.

En el Tratado de Maastricht se abre el proceso de creacin de la unin monetaria propulsando la liberalizacin de los flujos financieros en la zona euro sin la restriccin del tipo de cambio que posibilitar la financiacin masiva de la burbuja inmobiliaria espaola por parte de la banca centroeuropea.

3) Ciertamente, a partir de esa fecha, los datos sobre endeudamiento privado no financiero (de hogares y empresas) y financiero (de la banca espaola con la extranjera) en Espaa se disparan exponencialmente al tiempo que la actividad prestamista se enfoca principalmente hacia el sector inmobiliario. Podra explicar los motivos por los que afirma que la titulizacin propuls la voraz concesin de hipotecas y precisar cul fue la responsabilidad de la banca privada en la omisin de informacin pblica que le permiti aparecer como acreedor de hipotecas de las que no era titular mientras inflaba la cartera?

La clave reside en la expresin coloquial en el sector financiero acerca de la titulizacin: hacer hueco en el balance. Titulizar permita vender hipotecas como churros transmitiendo el riesgo a los inversores y despreocupndose totalmente de la solvencia del deudor.

Los fondos de titulizacin espaoles tienen, mayoritariamente, un modelo de estructura pass-through, caracterizada por una conexin entre los ingresos (pagos de intereses y principal) de los inversores y los flujos generados por los activos titulizados. En consecuencia, los inversores tienen una exposicin directa al comportamiento de dichos activos. As pues, bancos y cajas relajaron enormemente los estndares de concesin de hipotecas modelo de prestar y vender- inflando la burbuja y sus cuentas de resultados mientras reducan artificialmente su exposicin al riesgo.

Sin embargo, cuando las cosas se torcieron con la explosin de la colosal burbuja, los bancos -quin haba vivido por encima de sus posibilidades?- exigieron la deuda de los morosos y se adjudicaron la garanta hipotecaria como si fueran los propietarios reales de todos los crditos. En lugar de comparecer en los juzgados como apoderados de los Fondos adquirentes de las hipotecas se hacan pasar por los acreedores titulares cuando eran tan solo los mamporreros que administran los cobros. La banca no cumple con lo legislado -segn la ley 2/1981 de Regulacin del Mercado Hipotecario, cuando se vende un crdito se ha de practicar en el Registro de la Propiedad una anotacin al margen- ya que sera la constatacin de que la hipoteca no le pertenece y no tiene legitimidad para exigir la ejecucin hipotecaria como han demostrado recientes sentencias.

4) La entrada en el euro propuls el endeudamiento del sistema financiero espaol gracias a la financiacin a espuertas recibida de los bancos de los pases con excesode ahorro (alemanes y franceses). Cree usted que esa deuda contrada con la banca centroeuropea fue causa principal del sobrecalentamiento del sistema financiero espaol y que el principal objetivo del colosal rescate posterior sufragado con fondos pblicos fue liquidar esos pagos?

Desde luego. Se trata del perverso cepo en el que los llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Espaa y Grecia) hemos quedado atrapados con el otrora milagroso euro. Los grandes bancos de las economas del Centro principalmente Alemania con su enorme supravit comercial-financiaron masivamente la burbuja inmobiliaria espaola. La existencia de una moneda nica, el euro, alent este flujo, dado que ya no exista el peligro de una devaluacin que agravara el riesgo de impago en caso de crisis en algn pas de la periferia. Esto origin una enorme burbuja del crdito privado, principalmente en el sector inmobiliario (recordemos que en la piel de toro se construa ms que en Alemania, Italia y Francia juntas) aunque tambin en el consumo. Segn el ltimo informe del Banco Internacional de Pagos, la banca espaola debe todava ms de un billn de dlares a la banca extranjera.

Cuando se produjo el colapso del sistema financiero internacional, la prioridad de la gran banca europea aliada con el BCE- era evitar las consecuencias sistmicas de un impago generalizado causado por la quiebra de las cajas y bancos espaoles. El famoso rescate de 2012 a cuenta de la ciudadana apertura de una lnea de crdito segn don Mariano- y toda la poltica monetaria del BCE vinieron al salvamento de la banca europea y estadounidense atiborrada de paquetes de deuda hipotecaria txica incobrable de los bancos y cajas patrios.

5) Afirma usted que los poderes pblicos, usando su potestad legislativa de forma torticera, practicaron la connivencia ms flagrante con los abusos y latrocinios cometidos por los prebostes de la gran banca privada. Podra precisar esta acusacin?

Desgraciadamente, los poderes pblicos fueron meros comparsas que bailaban al son de la banca y del bloque del ladrillo. Habra que destacar la vista gorda cuando no complicidad absoluta del Banco de Espaa y la CNMV supuestamente independientes en la dejacin dolosa de su funcin de control y supervisin del sistema financiero hasta que le estall la bomba de relojera en las narices. Incluso llegando a ignorar el informe de la inspeccin de 2006 en el que se alertaba de los graves riesgos de estallido de la burbuja y de la sorprendente pasividad del supervisor. El Banco de Espaa relaj la poltica crediticia para la concesin de hipotecas (en la poca que el Sr. Jaime Caruana era gobernador, ahora es el General Manager del BIS) y la concesin de crditos al promotor adems de propulsar la titulizacin permitiendo el truco de sacar del balance las hipotecas. Todo ello acompaado de una intencin flagrante de ocultacin de las reales dimensiones del problema y del montante del rescate.

Merece la pena destacar lo que deca entonces el director de supervisin del Banco de Espaa en una presentacin en 2010: El proceso de titulizacin en Espaa ha sido un tanto atpico y diferente al modo en que se ha desarrollado en otros pases: con elevada calidad de sus activos subyacentes, concedidos bajo unos criterios de aprobacin rigurosos, sujeto a una regulacin y supervisin exigentes. Es cierto que se ha visto afectado por el empeoramiento del entorno econmico y el estancamiento del sector inmobiliario pero este deterioro no est vinculado con el negocio de originacin y distribucin de riesgos, ya que las entidades espaolas han fundamentado su operativa desde una ptica basada en la banca tradicionalSper sic

Las instituciones soberanas pusieron el BOE al servicio del bloque del ladrillo a travs de todo tipo de reformas legislativas ley Boyer, ley del suelo, la citada desregulacin de la titulizacin y todo tipo de facilidades y deducciones fiscales a favor de la compra en detrimento del alquiler-. Por no mencionar la casi desconocida pero neurlgica complicidad en la renuncia a la soberana monetaria (Maastricht) al dejar la financiacin de la deuda pblica en manos de la banca privada. Todo ello para favorecer al que Zapatero calificaba de sistema financiero ms slido de la comunidad internacional.

6) Conceder crdito a los promotores a nivel estratosfrico significa proporcionar la materia prima de la especulacin con el suelo que fue la base -junto con el crdito a espuertas de la banca privada- de la colosal burbuja inmobiliaria. Cree que hubo connivencia por parte del gobierno?

Desde luego. Como hemos dicho, la incestuosa relacin entre grandes inmobiliarias, cajas de ahorros y ayuntamientos alcanza el nivel legislativo. La Ley del suelo de 1998 tuvo como uno de sus principales objetivos el aumento de suelo urbanizable barra libre para las recalificaciones y la vorgine constructora que desemboc en la sper burbuja inmobiliaria-, en el razonamiento supuestamente liberalizador y proftico de que si se pona en el mercado ms suelo de tal naturaleza, descendera el precio del suelo y, en consecuencia, de la vivienda. Con dicha Ley se daba un importante cambio de rumbo en la clasificacin de suelo, por cuanto hasta ese momento se entenda que el suelo no urbanizable era el mayoritario por su carcter residual. Sin embargo, con la Ley de 1998, todo el suelo que no ostentara el carcter de urbano, ni debiera estar protegido y preservado como no urbanizable, pasara a ser urbanizable con el consiguiente aumento descomunal del festn especulativo.

Asimismo, las administraciones hicieron uso de las semipblicas Cajas de ahorros como propulsoras de todo el proceso especulativo en gran parte basado en la masiva y corrupta financiacin de promociones urbansticas faranicas que acabaron resultando ruinosas- jugando un papel esencial en el crdito a los promotores hasta llevarlas a la ruina ante el derrumbe del castillo de naipes. Eran el ncleo de la podredumbre del monocultivo ladrillil al servir de nexo financiero entre promotores y constructoras por un lado y las venales administraciones pblicas por otro. Tenemos como smbolo destacado de esta connivencia incestuosa para no incidir ms en un tema archiconocido- el caso Bankia como smbolo del destrozo.

7) Afirma usted que la complicidad negligente entre los supuestos vigilantes del cumplimiento de la legalidad -notarios, auditores- con la banca privada y la intervencin fraudulenta de las calificadoras de riesgo inflando las calificaciones de las entidades y sus emisiones de ttulos de deuda para optimizar su salida al mercado fueron el lubricante ideal que propici que la fiesta continuara sin molestas interrupciones ni seales de alarma hasta el colapso. Podra precisar algo ms su afirmacin?

La relacin entre la banca y los supuestos vigilantes del sector encargados del cumplimiento de la normativa es un caso flagrante de conflicto de intereses y una pantomima descarada. El descontrol en la asuncin de riesgos y la manipulacin de las cuentas por parte de las entidades financieras, que financiaban hasta el 100% de la vivienda (muy por encima del 80% establecido legalmente como tope) -incluyendo el coche, el reloj y lo que hiciera falta y partiendo de tasaciones temerarias fue perpetrado con la complicidad total de auditores y calificadoras de riesgos. Valga un botn de muestra del papel de los encargados de dar fe de la veracidad de las cuentas: En 2011, Bankia declar ganancias de ms de 300 millones de euros, auditadas por Deloitte. Sin embago, menos de un ao despus el Gobierno espaol nacionaliz la entidad, que se trag al menos 23.500 millones de euros. Poco despus de la nacionalizacin, result que los registros auditados por Deloitte eran incorrectos, ya que el banco, en realidad, haba perdido 4.300 millones

Los notarios dieron su beneplcito a todo tipo de clusulas abusivas: productos complejos como las clusulas suelo, comisiones sangrantes, etc. ocultas en la intrincada letra pequea y omitieron su obligacin de asegurarse del entendimiento del contrato por parte del deudor e informarle de las cargas y responsabilidades asumidas. En lugar de velar por los intereses del cliente , al comprobar la legalidad del contrato o explicar las clusulas que se firman, entre otras labores, se forraron (10% de los gastos de formalizacin de la hipoteca) dando fe de contratos fraudulentos.

Y qu decir de los vigilantes del mercado: las calificadoras de riesgos? Un dato bastar tambin para mostrar su papel de pirmanos de la explosin crediticia. En el caso concreto de la titulizacin espaola, el 87% de los valores emitidos entre 1993 y 2007 obtuvieron la mxima calificacin crediticia (la famosa AAA) en el momento de su creacin, un porcentaje que destaca si se compara con el de otros mercados desarrollados.

8) Para ir concluyendo con este punto Podra decirnos qu otras prcticas predatorias integraron el saqueo perpetrado en el esquema ponzi de los aos de vino y rosas?

Es imposible consignarlas todas aqu. La banca recurri a todo tipo de prcticas comerciales predatorias: manejaban a su antojo los ndices de referencia ah estn los fraudes en el Libor y Eurbor, con mrgenes a todas luces abusivos- incluan la abusiva clusula del vencimiento anticipado que autoriza al banco a ejecutar la hipoteca y el desahucio en subasta notarial si se produce el impago de dos o tres cuotas incluso no siendo ya el acreedor legtimo por haber empaquetado y titulizado el prstamo-, cobraban comisiones leoninas (ms que en cualquier otro lugar de Europa) por cualquier cosa, imponan la obligacin de contratar seguros de vida con la aseguradora del banco al contratar la hipoteca y un infinito listado de malas prcticas que han recopilado las asociaciones de usuarios. Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un autntico robo de 50.000 millones de euros, si no ms, mediante las participaciones preferentes. Todo lo anterior les hara merecedores del calificativo de depredadores financieros de la ciudadana.

9)Qu ms nos puede decir sobre los privilegios de la banca privada en el sistema econmico actual? Muy brevemente, su enorme poder se basa en que la emisin de dinero y medios de pago est privatizada. Estas instituciones tienen el privilegio monopolista de crear dinero-deuda productor de intereses de la nada (el 97% del dinero circulante es dinero bancario privado) planificando a travs del monopolio del crdito la actividad econmica y dirigiendo la financiacin no a la economa productiva sino a las burbujas de activos inmobiliarios y la expropiacin financiera de la ciudadana. Asimismo someten a los estados como Espaa privados de soberana monetaria a una sangra continua (segundo captulo de gasto pblico intereses de la deuda por encima del desempleo). Podramos afirmar pues que son el pilar sobre el que se asienta la rentabilidad en el capitalismo financiarizado fomentando el rentismo y la especulacin con activos y agudizando enormemente la pobreza y la desigualdad.

10) Vayamos ahora a algunos detalles del colosal rescate pblico de la banca espaola. En la introduccin de los acusados en este proceso, cada uno de ellos, llevan adosados a su ficha personal las diferentes ayudas recibidas por el banco que presiden. Estas ayudas llegan a travs de varios y diferentes canales Qu razn hay para esta dispersin de los caudales?

El objetivo era camuflar el cuerpo del delito. Ninguno de los organismos que poseen los datos al respecto (Banco de Espaa, FROB-Ministerio de Economa, Comisin Europea y la infausta Troika) ha tenido la intencin de publicar las cifras reales; al contrario, las ha diluido, mixtificado y ocultado. Se hace as para que se pierda el rastro del dinero entregado y se evite una fiscalizacin eficaz de la colosal cantidad de dinero pblico entregado a fondo perdido para rescatar a la banca privada ante el colapso de la colosal estafa piramidal en la que se haba embarcado.

El Banco de Espaa dio a luz una nota sobre ayudas pblicas a la banca (2.9.2013) que vale la pena ver en internet: es un papelillo que parece sacado de los apuntes de un estudiante de empresariales. Una nota , no unos informes peridicos extensos y cuantitativos, que es lo que caba esperar tratndose de la mayor aplicacin de dinero pblico en la crisis . Pues bien, ah fueron excluidos manifiestamente algunos elementos esenciales, y los que ms prdidas de dinero pblico han supuesto: los EPA ( Esquema de Proteccin de Activos ).

11) Quiere decir que la cantidad de dinero pblico entregado a la banca tiene cantidades diferentes a las oficiales?

Desde luego. Las autoridades se han entregado a la ocultacin y manipulacin de las cifras reales mediante su dispersin en distintas rbricas para dificultar la desoladora visin de conjunto. La cifra inicial se dijo que eran 40.000 millones de euros, despus se dijo que 60.000 millones, el Tribunal de Cuentas dice que 104.000 millones pero la cifra ms probable est cerca de los 500.000 millones, es decir medio billn de euros incluyendo el rescate europeo cargado a las arcas pblicas -con la imposicin de polticas concretas que convirtieron al reino en un protectorado de la Troika- y la asuncin de toda la basura procedente de la burbuja a cargo de la SAREB.

En 2007 Espaa no tena un problema de deuda pblica slo equivala al 35,5% del PIB, pero desde entonces sta no ha dejado de crecer y ya ha superado el 100% del PIB, el nivel ms alto desde 1909.

Se trata de minimizar el coste del reflotamiento y magnifican el coste de haberlas dejado quebrar . Siempre cantan la misma milonga: hay que poner dinero pblico, pero ms hubiera costado dejarlas quebrar .

Un experto desmonta esta justificacin recurrente del rescate: la presunta proteccin de los depsitos de los ahorradores. Se nos dice: si se les deja quebrar, esos depsitos corren el riesgo de perderse. Pues no es as. Lo cierto es que no hubieran faltado bancos solventes dispuestos a que les traspasaran esos depsitos, incluso ofreciendo una mayor remuneracin.

En suma, rescatar ha sido mucho ms caro para los ciudadanos que haber dejado desaparecer, ordenada y socialmente, a las cajas y bancos quebrados .

12) Cunto mayor es el banco menos ayudas del Estado precisa? Los tres ms grandes, Santander, BBVA y CaixaBank, no precisaron ayuda de las arcas pblicas?

En absoluto. Se trataba de aparentar que una parte del organismo estaba sano y que extirpando el tumor (Cajas de Ahorros) se podra regenerar el resto (grandes bancos). El Banco de Espaa siempre ha aplicado la misma receta como medicina a las crisis bancarias: un banco se come a otro banco, se supone que el que es comido es el insolvente. Para que exista un banco solvente en contraposicin a las cajas insolventes- se lo tiene que maquillar como se han maquillado la contabilidad del Santander, BBVA y CaixaBank. Se proclama enrgicamente que no consta que hayan recibido ayudas oficiales pero si constan unos descomunales avales a cargo del contribuyente por 90000 millones de los que no se sabe cmo han acabado as como el chollo de los Esquemas de proteccin de activos para cubrirse de las prdidas por toda la basura de las cajas liquidadas a precio de saldo a cargo del FROB y el colosal rescate encubierto al ser mantenidos con respiracin asistida del BCE para honrar las deudas ante los fondos de inversin internacionales al cerrarse el interbancario en el estallido de la crisis de 2008.

13) Esta impresin de solvencia del Santander, BBVA y CaixaBank -ventilada a los cuatro vientos por las autoridades- es pues falsa? Y, en ese caso, de dnde obtuvieron los recursos para el colosal camuflaje?

Totalmente falsa. Adems de ayudas pblicas las ya mencionadas ms crditos fiscales en la absorcin de los restos de las cajas y la venta a precio de oro de sus activos basura a la SAREB- la parte del len del salvamento que recibieron los tres grandes provino como digo del BCE. Desde 2008 a travs de la famosa barra libre de liquidez, el BCE -con fondos pblicos creados en pantallas de ordenador- prest al 0% colosales recursos a la los grandes bancos que stos invertan en deuda pblica espaola al 6-7% provocando la ruina de las finanzas pblicas a travs del pago de intereses -30.000 millones anuales- por una deuda provocada en gran parte por el propio rescate bancario. Con dinero pblico del Banco Central Europeo se hunden las finanzas de los Estados! Este absurdo lleg al paroxismo con la expansin cuantitativa (poltica monetaria no convencional del BCE) y la absorcin de enormes cantidades de bonos pblicos y privados de la banca espaola por parte del gran capo de Frankfort que tiene prohibido financiar a los estados-. En concreto la gran banca patria ha endilgado nada menos que 300,000 millones de emisiones de renta fija -empaquetando todo tipo de prstamos y la basura restante de la burbuja- al BCE en las ltimas rondas de la QE. En conclusin: la gran banca goza de la respiracin asistida de nuestro banco central para engrosar sus abultadsimas cuentas de resultados y continuar esquilmando las arcas pblicas e inflando nuevas burbujas con la colosal inyeccin recibida.

14) Entonces, hubo un rescate encubierto? Se minti a los espaoles dicindoles que no haba necesidad de una intervencin de las finanzas espaolas?

De lo expuesto se deduce claramente la respuesta afirmativa. De lo que se trataba es de socializar las prdidas privadas mediante dinero pblico cargando al erario con una colosal deuda odiosa e ilegtima y ocultando y dejando impunes las responsabilidades de los que por su accin u omisin produjeron este desastre.

15) Si hubiera habido un rescate al uso se tenan que haber practicado quitas sobre la deuda?

El nico modo viable de gestionar el rescate pblico habra sido provocando prdidas a los acreedores internacionales para hacer viable el pago de la deuda pero los poderes financieros no estn dispuestos a ello ya que se derrumbara todo el castillo de naipes de derivados (los famosos CDS) que se activaran en caso de impago provocando enormes prdidas a los dueos del casino. El caso griego es un aviso para navegantes de la inviabilidad de reestructuracin de la deuda bajo el taln de hierro de la Troika y del fanatismo neoliberal de la UE.

16) Lo que acaba de manifestar es muy importante, nos est diciendo que el gobierno para presumir de una impecable gestin evitando el rescate impidi que los acreedores de la deuda se vieran abocados a tener que perder una parte de su inversin por las quitas Esto fue as?

Afirmativo, se trat de una flagrante socializacin de prdidas. El Gobierno (cual perro guardin de los intereses del capital financiero y obediente esbirro de la infausta Troika) permiti que los bancos y los fondos de inversin cobraran hasta el ltimo euro y no se vieran en la situacin perentoria de practicar quitas. Toda la deuda bancaria se carg a cuenta del sacrificio y las penalidades que sufren los espaoles por los recortes supuestamente provocados por el coste del rescate.

17) Por sus manifestaciones podemos colegir que usted acusa a los responsables de la banca espaola de malas prcticas y del hundimiento de las finanzas del pas?

Sobran los motivos. La banca privada hinch y se benefici con artimaas de la colosal burbuja; cuando sta explot ech de sus casas con trapaceras e ilegalidades a centenares de miles de familias; al colapsar bajo el peso de la montaa de deudas contrada irresponsablemente puso la soga de la deuda impagable en nuestra economa; con dinero casi gratis del BCE se lucr prestando dinero al Estado que graciosamente se estaba encargando de su salvamento a costa del bienestar del ciudadano espaol. Si, por todo lo anterior, yo les acuso, a ellos y a los polticos que han participado de esta estafa descomunal con consecuencias catastrficas para la ciudadana. El castigo administrativo y/o judicial a quienes, por su accin u omisin produjeron este desastre est por ejecutar.

Agradezco especialmente a Salva Torres (asociacin 50020 ) y a Jos Manuel Novoa (Asociacin de Hipotecados Activos) la invitacin a participar en el evento y, muy especialmente, la paciencia y la valiosa ayuda prestadas en la elaboracin del cuestionario.

Blog del autor y streaming del evento: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2017/03/12/intervencion-en-la-tercera-sesion-del-proceso-a-la-banca-espanola/