Carta abierta al pueblo de Grecia

"Estis siendo sacrificados ante los ojos del mundo"

Conjugando Adjetivos

Estimado y muy querido pueblo de Grecia,

Est siendo asesinado justo delante de los ojos del mundo y nadie dice ni po. Y menos an la lite griega. Su Gobierno. Unos cuantos, pero demasiados, permiten la matanza porque creen que no les concierne. Estn cegados por el falso glamur del euro y por pertenecer a la clase elitista de los nobles europeos (sic!).

Aparentemente viven lo suficientemente bien, incluyendo a los socialistas de caviar de Syriza. Han dejado que su pas se desangre hasta morir literalmente, moralmente, socialmente y psicolgicamente. La atencin mdica ya no est disponible, o ha sido privatizada, y se ha vuelto inaccesible. Las pensiones se redujeron cinco veces. Nunca fueron ms que un kit de supervivencia. Hasta ahora se han reducido en algunos casos en ms del 50%. Hordas de gente viven de los donativos de comida. La mayora de los servicios sociales, incluyendo en gran medida la educacin, han sido vendidos, privatizados. Se fueron en un parpadeo. Lleg, por orden de Alemania y la Santa troika la banda criminal de los tres, el FMI, el Banco Central Europeo (BCI) y la Comisin Europea (CE); ste ltimo es un mero grupo de tteres corruptos no elegidos, que deciden el destino de unos 800 millones de europeos, incluidos USTEDES, el pueblo griego, aceptando llevar el extremo ms duro del palo.

En septiembre de 2016 la Comisin Europea no elegida envi a Grecia una legislacin de ms de 2.000 pginas, redactada en Bruselas, en ingls, para ser ratificada por el Parlamento griego en pocos das o atenerse a las consecuencias. Nadie ha preguntado: Qu consecuencias?

Bruselas ni siquiera se molest en traducir al griego este ilegible montn de papeles legalistas, ni tampocopermiti al Parlamento el suficiente tiempo para leerlo, digerirlo y debatir la nueva legislacin fiscal. La mayora de los parlamentarios no lo pudieron leer, ya sea por razones de idioma o debido al corto lmite de tiempo impuesto. El Parlamento ratific la legislacin de todos modos.

Con esta nueva le, Grecia est transfiriendo incondicionalmente, durante 99 aos, todo el bien pblico (infraestructuras pblicas, aeropuertos, puertos incluso playas pblicas, recursos naturales, etc.) al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), que es libre de vender (privatizar) a precios deliquidacin a quien est interesado, supuestamente para pagar la deuda griega. El fondo fue estimado originalmente, ciertamente subestimado, en unos 50.000 millones de euros. Mientras tanto el valor de los activos griegos ha sido rebajados an ms por la troika a entre 5.000 y 15.000 millones de euros, en comparacin con la deuda de Grecia de ms de 350.000 millones de euros. El MEE es un aparato supranacional no democrtico que no responde ante nadie.

Con esta legislacin, el Parlamento griego SU Parlamento, Estimado Pueblo de Grecia! ha quedado anulado. Ya no se le permite aprobar ningn presupuesto o legislacin fiscal (impositiva). Todo se decide en Bruselas en connivencia con el FMI y el BCE. La ltima vez que ocurri una situacin similar fue en 1933, cuando el Reichstag (Parlamento) alemn transfiri todo su poder legislativo al canciller Adolf Hitler.

Esto, querido pueblo de Grecia, es puro fascismo econmico, justo delante de sus ojos y los ojos del mundo, pero nadie quiere verlo. El peor ciego es el que no quiere ver.

Esta confiscacin de activos se confirm cuando la ltima esperanza de un cierto alivio de la deuda se desvaneci a finales de febrero de este ao. Incluso el FMI inicialmente recomendaba, y todava hoy en privado recomienda, el alivio de la deuda. Sin embargo Alemania, sin piedad, anunci el ltimo saqueo de Grecia, pidiendo al pas que entregara oro, servicios pblicos y bienes races al MEE, gestionado en gran parte por Alemania. La cantidad del prximo rescate, si Grecia se arrodilla y se rinde del todo, podra ser de 86.000 millones de euros, lo que significa nueva deuda. A cambio de qu? Ms inters, un mayor servicio de la deuda (intereses y amortizacin de la deuda) y una perspectiva an ms sombra para nunca, y quiero decir nunca, poder salir de este fascismo estadounidense-europeo que ha impuesto el proceso de asesinato de una nacin.

La canciller Angela Merkel dijo que la postura de Berln sobre el programa de rescate de Grecia se mantuvo sin cambios, despus de reunirse con la directora del FMI Christine Lagarde hace unos das, http://russia-insider.com/en/greece-surrender-gold-public-utilities-and-real-estate-exchange-pieces-paper-printed-brussels

Algunos datos sobre la deuda griega al 9 de marzo de 2017:

Poblacin: 10,8 millones.

Deuda: 352.000 millones de euros (intereses por segundo: 617 euros, deuda por ciudadano: 32.580 euros).

Intereses por ao: 19.500 millones de euros.

Total de fondos de rescate a Grecia desde 2010 a finales de 2016: ms de 250.000 millones de euros, ninguno de los cuales fue a Grecia en beneficio de la gente, sino para pagar el servicio de la deuda a la troika y pagar a los bancos privados alemanes y franceses.

Deuda como porcentaje del PIB: 18 1% (PIB 195.000 millones de euros); En 2008 deuda como porcentaje del PIB: 109 % (menos que la actual relacin entre la deuda y el PIB estadounidense: 109,63m %).

El PIB de Grecia representa menos del 2 % del PIB de la UE. El PIB griego se ha derrumbado en ms del 25 % desde 2008.

El desempleo es desenfrenado, con un promedio del 26 % y cerca del 50% para los jvenes (18 a 35aos) .La deuda de Grecia en 2008 habra sido totalmente manejable internamente sin interferencias externas o los llamados rescates, que en realidad no son rescates, sino que obligan a la acumulacin de deuda.

La deuda de Grecia nunca fue una amenaza para la Unin Europea, como hizo creer la propaganda de la Reserva Federal (FED), el Banco Central Europeo BCEy el Banco WS. La griega y la subsiguiente crisis europea fueron fabricadas enteramente por los banqueros para su beneficio, en detrimento de Grecia y Europa. No tena nada que ver con la deuda griega o europea. Pero nadie lo cuestion. Aquellos economistas europeos e internacionales de primer nivel y polticos que lo saban no se atrevieron a hablar. Las voces de los que se atrevieron a decir la verdad fueron amortiguadas. A la gente de Europa se le minti, incluyendo a los griegos, como de costumbre por los medios de prensa.

Pongamos la deuda griega en perspectiva...

En septiembre de 2011, sin previo aviso, el Banco Nacional Suizo (SNB) devalu el franco suizo en un 12 % frente al euro para proteger su economa. Se trata de una medida injusta por lo menos, ya que ninguno de los pases vinculados a la zona del euro tiene la libertad de revalorizar o devaluar su moneda segn lo juzgue necesario su economa, es decir, Grecia. Aunque Suiza no es un miembro directo de la UE,est vinculada a la UE por ms de 120 contratos bilaterales, de hecho es miembro de la UE.

Durante lostres aos y medio de bloqueo del tipo de cambio a una tasa fija de al menos 1,20 francos suizos por euro, el SNB acumul ms de 500.000 millones de francos en divisas extra, principalmente en euros. Esto representa aproximadamente el 150 % de la deuda actual de Grecia.

Suiza, un pas de 8 millones de habitantes, en teora, podra rescatar la deuda total de Grecia, digamos, sin intereses, con un prstamo a 50 aos (trminos de la AIF del Banco Mundial) en solidaridad y compensar un poco la tica cuestionable del SNB frente a los miembros de la UE. Suiza no sufrira.Al contrario, tal medida ayudara a detener el riesgo de una inflacin en la moneda suiza, debido a las enormes cantidades de francos suizos que necesitaban ser impresos para mantener el tipo de cambio artificial frente al euro. Estara Suiza dispuesta a emprender una accin solidaria de rescate?Probablemente no.

Gente de Grecia! Despierten! Tomen las cosas con sus propias manos! No crean ms en sus polticos ni en los medios! Salgan de esta organizacin criminal llamada Unin Europea y este sistema monetario occidental fraudulento que les est estrangulando a muerte. Recuperen su soberana, su propia moneda. Declaren incumplimiento de su deuda, Occidente no puede hacer nada al respecto. No si ustedes manejan su pas con sus propios bancos pblicos, y su propio dinero, poco a poco, pero seguramente reconstruirn la economa destruida. El reembolso de la deuda es negociable. Los casos abundan en todo el mundo. Argentina es una de las ms recientes. Incluso Alemania renegoci su deuda externa en 1952 (vase Acuerdo de Londres de la deuda externa alemana).

Alemania,lder de esta masacre econmica contra Grecia, debe a Grecia grandes pagos de reparacin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de febrero de 2015 el Primer Ministro Tsipras pidi a Alemania que pagara su deuda total de indemnizacin a Grecia por un equivalente de 279.000 millones de euros, en trminos actuales. Alemania respondi en abril de 2015 que el problema de la reparacin se resolvi en 1990 lo cual, por supuesto, no es cierto. No se puede excluir que gran parte de la presin de Alemania sobre Grecia hoy es un medio de desviar la atencin mundial de la deuda de reparacin que Alemania debe a Grecia.

Pueblo de Grecia, sea consciente de lo que est pasando. NO acepte lo que su gobierno, Bruselas y la troika estn haciendo con USTEDES y SU pas. Al contrario, soliciten el pago total de la indemnizacin a Alemania y reclamen el grexit, como un seguimiento completamente legtimo a su voto abrumador de julio de 2015 a los paquetes de rescate de la troika que imponen ms austeridad.

Si lo hacen pronto vern la luz al final del tnel, una luz que ha sido apagada durante demasiado tiempo por Alemania, los gnsteres de la troika y su propio Gobierno.

El ministro alemn de Hacienda, Wolfgang Schaeuble, sigue intentando burlar al griego e impresionar al resto del mundo amenazando a Grecia con la expulsin del euro. Cualquier gobierno sano convertira esa amenaza en su propia iniciativa y abandonara a este monstruo putrefacto llamado Unin Europea, junto con su falsa y fraudulenta moneda comn llamada euro. Pero ese es el problema, Grecia est gobernada por la locura. Por lo tanto el Gobierno griego responde a la insensatez (de la troika) con sumisin loca, es decir, con el cumplimiento manso, en detrimento de millones de sus compatriotas ya privatizados y esclavizados.

Entre los (an) influyentes gremios griegos se encuentra el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, el legendario y encantador "radical" ministro de la motocicleta. Aunque dimiti en aparente protesta por el cumplimiento de Syriza con las peticiones de la troika a pesar del voto NO, hoy no es ms que un conformista que busca pocas reformas nominales en Bruselas, pero de ninguna manera quiere el grexit y mucho menos el colapso de la UE, que, por cierto, es afortunadamente inminente. Como ministro de Finanzas griego Varoufakis ni siquiera consider la opcin grexit como un Plan B, http://www.defenddemocracy.press/greece-disaster-capitulation/

Nadie grita, vocifera, se revuelve, sale a las calles, bloquea las calles, los puentes, los ferrocarriles, durante das, semanas, interrumpe el comercio todava en curso de los dueos extranjeros de lo que queda de los bienes pblicos de SU pas. Nadie. Esto no es para culpar a los griegos que tienen que luchar por la supervivencia, que tienen que encontrar maneras de alimentar a sus hijos y sus familias, pero el jaccuse va para el clan Tsipras-Syriza y todos los elitistas griegos, los medios de comunicacin, (todos ellos comprados como en Alemania por la CIA?) Y los parlamentarios que slo miran con estupor pero se hacen a un lado. Ninguna accin. Ven a Grecia SU pas, pueblo de Grecia!sangrando hasta la muerte.

Tengan en cuenta que esto en realidad no se trata de la deuda y los rescates. Si les dicen que la crisis de la deuda europea es culpa de Grecia y que una nueva crisis se est gestando, dependiendo de lo bien que Grecia se ajuste a las reglas de la prxima fianzaes una mentira indignante. Esta crisis es fabricada por los europeos, su lite, los Goldman Sachses de este mundo, dirigidos por la Reserva Federal FED, que dirigen el Banco Central Europeo a travs de Mario Draghi, exejecutivo de GS, que de hecho dirige la economa europea.

Por qu quieren a Grecia bajo sus botas? Ellos, la escoria de Bruselas y el pantano de Washington (como el presidente Trump sola llamar al establishment del Deep State de Washington), quieren una Grecia sumisa. Porque Grecia se encuentra en una localizacin geogrfica altamente estratgica, en las vas de comunicacin entre el oeste y el este. Grecia es un pas de la OTAN. Tal vez el segundo pas ms importante de la OTAN (despus de Turqua), debido a su posicin estratgica. No quieren que Grecia sea gobernada por un gobierno "de izquierda". Syriza, por supuesto, es todo menos de izquierda. Es tan neoliberal como quieren los amos del universo, quienes quieren "cambio de rgimen" el buen viejo cambio de rgimen que amenaza a todos aquellos que no se doblegan a las reglas de Occidente. En este momento el Gobierno de Syriza se est de rodillas para complacer a los amos del dinero y dejar que su pueblo sea miserablemente humillado y arruinado.

Si Grecia celebrara nuevas elecciones y permitiera que un partido de derecha y el primer ministro ganaran, a la moda de la Nueva Democracia o incluso al fascista Golden Dawn, o una coalicin de ambos, el problema de la deuda desaparecera casi de la noche a la maana. Lo que Washington quiere, y Bruselas por extensin (como buen ttere), es una Grecia complaciente que nunca cuestionar su papel en la OTAN, nunca cuestionar a la UE, nunca cuestionar sus grilletes al euro y nunca cuestionar el acceso de los Estados Unidos al Mar Mediterrneo, rico en minerales e hidrocarburos en alta mar. Lo mismo se aplica, por cierto, tambin a Italia, Espaa y Portugal, tambin estados ribereos del Mar Mediterrneo. Sus gobiernos ya han sido cambiados por injerencia externa (US/EU) a monigotes neoliberalistas de derecha.

La elite griega y la inaccin del Gobierno es inexcusable. Este es el sndrome de Estocolmo en su peor versin. Sumisos a su verdugo hasta que la muerte los separe. Y la muerte en forma de destruccin total, saqueo total, esclavitud total, no est lejos.

T, pueblo de Grecia, quieres seguir este camino hacia la esclavitud por un imperio depredador que finalmente manejar cada movimiento que hagas? O quieres recuperar tu soberana, tu propia moneda, desvincularte de la dictadura de Bruselas y empezar de nuevo como el noble y sabio pueblo griego que trajo la democracia al mundo hace unos 2.500 aos?Seguramente Grecia todava tiene visionarios y la sabidura para rehacer la democracia. Recuerden, aunque no podemos cambiar nuestra localizacin geogrfica el futuro se encuentra de forma irrefutable en el Oriente.

Vamos a vivir nuevamente, Grecia!

Viva el pueblo de Grecia!

Peter Koening, economista suizo, profesor de la Universidad de Zrich y funcionario del Banco Mundial durante 30 aos.

Fuente original: GlobalResearch. Traduccin de Antonio Fernndez para Conjugando Adjetivos.

Fuente: http://www.conjugandoadjetivos.com/2017/03/carta-abierta-al-pueblo-de-grecia.html