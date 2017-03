Entrevista a Eduardo Lucita de Economistas de Izquierda (EDI)

"La revolucin de la alegra se tom vacaciones largas"

-M.H.: Lo que vivimos esta tarde en la movilizacin de la CGT creo no le hubiera pasado al vandorismo.



-E.L.: Tampoco le pas a Moyano, esto es todo nuevo, muestra las tensiones que hay. Creo que se est viendo que la crisis de representatividad que se vivi en 2001 no est cerrada, porque est pasando en los partidos polticos tambin: el peronismo no encuentra una salida, est metido en su laberinto; el macrismo est en el gobierno pero no tiene demasiada base social, los dirigentes de la CGT hoy no expresan nada.

Todo el mundo estaba esperando que se fijara la fecha del paro. Diez minutos antes de subir al escenario lo entrevistaron a Pablo Moyano y le exigen la fecha y l responde que la fecha ya est, es decir que hubo un problema interno de ltimo momento, tal vez alguna negociacin de Daer con el gobierno. Lo que me llam la atencin es que Pablo Moyano tambin bajara y se fuera con custodia del escenario, escuch el comentario que afirmaba que los que lo agredan eran de UPCN. Tambin acusan a la izquierda, yo estaba con la izquierda y solo pudo llegar hasta Plaza de Mayo porque no se poda avanzar ms.

Es evidente que la CGT vio venir la cosa porque adelant el acto una hora sin decir nada. Se fueron corriendo, le sacaron la escalera a Schmid y no saba cmo bajar del palco. Muestra un trasfondo y un malestar muy grande en la sociedad. Yo recorr lo ms que pude, llegu hasta una cuadra del palco y aparte de la organizacin sindical tradicional haba muchsima gente suelta que se sinti convocada. Lo de ayer tambin convoc.



-M.H.: Te refers a la movilizacin docente.



-E.L.: S, fue realmente importante.



-M.H.: Fue multitudinaria, yo estuve y me sorprendi. Vos escribiste un artculo hace unos das La conflictividad al palo. Marzo arranca caliente.



-E.L.: S, la sensacin que hay es que la revolucin de la alegra de Alejandro Rozitchner y compaa se tom vacaciones largas, porque la alegra no est por ningn lado. Y toda esa poltica de Durn Barba de generar expectativa desplazando a todo lo dems no funciona, no hay expectativa, la gente ve que hay un futuro que empeora, no ve ningn brote verde y an si los hubiera la gente no lo percibe as.



-M.H.: Como miembro de Economistas de Izquierda seguramente habrs intercambiado opiniones con el resto de los compaeros que integran la agrupacin, porque una cosa es lo que se percibe, evidentemente la poblacin no percibe lo que anunci Mauricio Macri en el inicio de las sesiones parlamentarias, cuando afirma que aparecen seales de mejoras en la economa, pero ms all de lo que se percibe, mejora la economa como sostiene el gobierno?



-E.L.: Dicen los economistas que hasta un gato muerto cuando pega en el suelo rebota, en algn momento va a haber un rebote tcnico de la economa, siempre pasa. Es posible que ahora la economa que estaba cayendo fuerte, caiga menos fuerte y en algn momento es posible que de abril a octubre alguna recuperacin haya porque la obra pblica se va a hacer sentir, si la inflacin contina decreciendo lentamente mejorara el poder adquisitivo.

De todas maneras hay que ver porque va a empezar el nuevo ajuste de las tarifas en las prximas semanas, adems hay aumentos de las prepagas, de los peajes, de los colegios privados, viene el momento de comprar los tiles escolares, etc. Todo esto se junta siempre en el mes de marzo y hay que ver cmo sigue la cosa, pero de todas maneras podra haber una recuperacin.

El ao pasado la economa, segn el INDEC, cay 2.3 otras estimaciones dicen 2.5, an dentro de grupos ligados a los empresarios. Lo que se espera para este ao es que la economa vuelva a crecer ms o menos lo mismo, 2.5/3, los ms optimistas hablan de 3.5%.



-M.H.: O sea que estaramos en el mismo punto que arranc este gobierno.



-E.L.: El volumen de la economa va a estar igual que antes de 2015, pero con mayor desocupacin, 1.5 milln ms de pobres, un nivel mucho mayor de endeudamiento y una inflacin del 24/25% que es la misma que dej el kirchnerismo despus de darse una vuelta por el 40% y volver a bajar.

Lo que est claro es que el kirchnerismo dej una economa con serios problemas pero que no estaba en crisis, este gobierno la llev ex profeso a la crisis para bajar la inflacin y yo creo que la recesin se les fue de las manos, que es ms profunda de lo que pensaban. Ellos pensaban que la economa iba a caer un punto o un punto y medio y cay 2.5, entonces ahora recuperar eso no es nada fcil.



Del s se puede al no aflojemos



-M.H.: Qu evaluacin hiciste del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa?



-E.L.: Le voy a robar una frase a este joven economista y amigo personal que es Alejandro Bercovich: del s se puede al no aflojemos y yo hago una interpretacin de eso, el no aflojemos del gobierno quiere decir que no est a la ofensiva del s se puede de los primeros tiempos, sino que est a la defensiva y en todas estas medidas que dio marcha atrs, la ltima con Avianca, antes con el Correo, antes con el 24 de marzo, est el caso de Odebretch dando vueltas; el gobierno est reculando en chancletas en algunas cosas, porque es muy desordenado todo lo que hace e incluso ya se est hablando de que para recuperar aire van a hacer 2 o 3 cambios de ministros, para mostrar una cara distinta.

Son muchas las crticas desde el interior del propio gobierno, de los radicales, etc., que estn diciendo que no es momento de tecncratas, que hay que poner polticos porque esto sino no funciona.



-M.H.: Polticos y estadistas.



-E.L.: Con la poltica de ellos este no es un tiempo para estadistas, porque no se encuentra ningn gran objetivo del gobierno Macri, lo nico que tena como objetivo era el Plan Belgrano del que ya ni se habla.



-M.H.: Pero cobran sueldos vip los funcionarios afectados.



-E.L.: Adems, pero que se sepa no estn arrancando y ese era un gran objetivo. En el discurso presidencial volvi a reivindicar los tres objetivos principales que haba dicho un ao atrs, la lucha contra el narcotrfico, pobreza cero y la unidad nacional. Es difcil encontrar en alguno de estos tres campos algn avance, en el narcotrfico no se avanz nada, en la pobreza cero hay un milln y medio ms de pobres, y la unidad nacional ellos la entienden como unidad por arriba, de los burcratas polticos con los otros partidos y eso si se diera no tiene nada de unidad nacional y aun as tampoco se da. Hoy se vio que la mayora de los partidos burgueses de la oposicin estaban en el acto de la CGT.



La Argentina es uno de los pases ms movilizados de Amrica Latina y tambin del mundo



-M.H.: Esto sigue maana con el paro de mujeres, el 13 concentrarn los movimientos sociales y finalmente el 24 ser la marcha por memoria, verdad y justicia. Y queda por ver qu pasar con el paro nacional.



-E.L.: Lo de maana es un hecho extraordinario a nivel mundial, ya hay un antecedente del 21 de enero, la respuesta de las mujeres en EE. UU. contra la misoginia y la violencia de gnero de Trump termin que en numerosos pases hubo movilizaciones. Hay que remontarse a febrero de 2003 para encontrar una movida internacional de esta envergadura, que fue en ese momento en contra de la guerra de Irak. Esta vez se habla de que hay adhesiones y movilizaciones en 50 pases de todo el mundo. No s qu profundidad va a tener la huelga, pero con que salgan a la calle las mujeres, con que se renan en las puertas de los trabajos una o dos horas va a ser un hecho poltico impresionante.

Argentina es un caso particular, no s si hay otro lugar en el mundo en el que haya 33 aos seguidos de Encuentros de mujeres, con 70.000 mujeres en el ltimo, no s si en algn otro lugar del mundo hubo una concentracin de la magnitud del Ni una menos. Argentina es un fenmeno que est empujando a la dinmica mundial, porque en otros pases se reconoce lo que est pasando ac.

Hay dos cosas que me sealaron dos compaeras feministas que me estuvieron ilustrando bastante sobre una serie de problemas que yo no conoca; durante todos estos aos la campaa por el aborto legal, libre y gratuito sostuvo el movimiento de mujeres, pero ahora es un recrudecimiento del feminismo el que le ha hecho pegar un salto poltico a esto que vamos a ver maana que me parece que va a ser muy importante.

Lo del 13 es una mezcla porque van a movilizarse sobre todo los grupos de desocupados y piqueteros que firmaron con el gobierno por la Emergencia Social y esto no se implementa. Pero tambin coincide con el 4 aniversario de la asuncin de Bergoglio como Papa Francisco, entonces va a haber un contenido religioso muy fuerte, porque todos estos grupos estn muy ligados al Papa, as que va a haber una mezcla de cosas.

El 24 va a ser muy importante porque la gente va a responder a la provocacin del gobierno intentando cambiar el da del feriado, esa fue una provocacin, se dieron cuenta y retrocedieron enseguida pero estuvo y la gente la tiene clavada como una espina.

La Argentina es uno de los pases ms movilizados de Amrica Latina y supongo que tambin del mundo, no s si se encuentra un mes caliente como ste con miles y miles de personas en las calles da tras da. Maana, si los docentes hacen huelga junto con las mujeres, son tres das de paro, el descuento va a ser casi de 2.000 pesos, hay que estar en una situacin como la de los docentes y disponerse a que te descuenten 2.000 pesos, quiere decir que hay una voluntad muy fuerte.



Estamos a las puertas de un nuevo orden internacional



-M.H.: Se acaba de cumplir un nuevo aniversario del fallecimiento de Hugo Chvez Fras, alguna vez colaboraste en un libro que editamos Hugo Chvez y la Revolucin bolivariana, qu perdura de todo aqullo?



-E.L.: Lo que perdura desde el punto de vista de Chvez es su voluntad, su dinamismo, su capacidad de ir para adelante y que instal la discusin sobre el Socialismo del Siglo XXI, repuso la idea de discutir el socialismo cuando se vena de una poca muy mala. Por supuesto habra que discutir qu era el socialismo de Chvez, porque era una mezcla de cosas.

La segunda cuestin es que l en determinado momento plantea el Golpe de Timn, ir hacia las comunas, empoderar a la gente, que es lo que perdura de todo el movimiento bolivariano y es la razn por la que a pesar de todo, la derecha no pudo desplazar a Maduro todava.



-M.H.: Qu evaluacin hiciste de las elecciones en Ecuador?



-E.L.: Ecuador est en un momento difcil, lo hemos discutido y hay posiciones muy distintas. Por empezar Correa ha roto con todos los movimientos sociales, que ahora estn en su contra, incluso algunos de ellos han manifestado, en relacin a los dos candidatos de derecha, que si gana Lasso las cosas van a estar ms claras. Hay otros que dicen que no, que lo estn discutiendo. Pero lo cierto es que el nivel de ruptura de Correa con el movimiento social no lo he visto ni en Argentina ni en Brasil.



-M.H.: Mencionaste a Trump hace un rato, tens alguna evaluacin de su gobierno?



-E.L.: Evaluacin no porque hasta ahora dijo mucho e hizo poco, pero est claro que es xenfobo, islamofbico, misgino, sexista, autoritario, anti inmigratorio. Pero creo que para leer a Trump hay que ver un poco ms al mundo y que Trump es producto del desorden internacional existente, todo el orden global liberal que se haba construido a la salida de la Segunda Guerra Mundial y del cual el eje era EE. UU. est dando muchas seales, ya desde mediados de los 90, de estar agotado.

Hay una cuestin bajo la hegemona del neoliberalismo, los principales pases imperialistas tradicionales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Japn retrocedieron, cedieron espacios a nuevos poderes capitalistas en el mundo, algunos que yo caracterizo de proto imperialistas como China y Rusia, que estn disputando un lugar, en los ltimos aos Rusia ha expandido su influencia, tanto en Medio Oriente con Siria como en el centro de Europa con Ucrania. Y despus est la potencia China que es la segunda potencia pero que es el primer exportador mundial y es arrasador.

Mientras Trump habla de un tibio proteccionismo, los chinos se asumen como los lderes de la globalizacin. Si Trump revisa el acuerdo del NAFTA, dijo Pea Nieto que van a ir a una revisin en abril o mayo, van a tener que revisar los Acuerdos de Libre Comercio que son hijos del NAFTA con Costa Rica, con Per, Chile y Colombia, eso significa que la Alianza del Pacfico queda pedaleando en el vaco, justo cuando las nuevas derechas latinoamericanas, Temer y Macri, iban corriendo hacia la Alianza del Pacfico para vincularse al Transatlntico, pero Trump lo pinch.

Entonces, el proyecto neoliberal est agarrado de un pincel, el proyecto neodesarrollista que encabezaban el kirchnerismo, el corresmo, Lula y compaa est derrotado y el proyecto del ALBA que tena posiciones antiimperialistas, es muy pequeo y con la crisis en Venezuela y la situacin en Ecuador solo se sostiene en Bolivia. Por lo tanto, los tres proyectos que competan entre s en este momento estn en crisis.

Esta no es una idea ma sino que me la acaba de comentar Joao Pedro Stedile. El primero que ley esta situacin fue China, el Presidente chino acaba de ofrecer a la Alianza del Pacfico y al resto de los pases un acuerdo de libre comercio con China. No hay que olvidar que dos o tres semanas despus de que Trump ganara las elecciones, todava no haba asumido, el Presidente chino estuvo en Per y Chile. El espacio que deja libre EE. UU. lo quiere ocupar rpidamente China y tiene una dinmica infernal.

El asunto de Trump en un mundo desordenado es que incorpora nuevas cuotas de incertidumbre. Yo personalmente pienso que estamos a las puertas de un nuevo orden internacional, pero hay que ver cmo funciona esto.

El sbado 1 de abril hacemos un nuevo taller del EDI, Trump y Amrica Latina, en el hotel Bauen desde las 10:00 hasta las 17:00.



-M.H.: Arriesgaras algn pronstico de cmo sigue la situacin nacional?



-E.L.: Est muy complicada la situacin, Macri expresa el programa del conjunto de las clases dominantes, pero tiene serias dificultades, est empantanado en la coyuntura, no tiene grandes proyectos que convoquen a algn tipo de esperanza. Del otro lado, el peronismo est en su propio laberinto, no encuentra salida, no encuentra un liderazgo firme, lo nico slido es el ncleo kirchnerista que tiene un buen piso electoral pero tiene un techo electoral muy bajo, por lo tanto, solo no puede, tiene que caer en una alianza con el PJ y el PJ no lo quiere, Massa no se sabe qu va a hacer. El conjunto de la clase dominante no sabe hacia dnde va, el macrismo no tiene candidatos todava, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. Es una gran nebulosa la situacin. Lo que s creo es que respecto de la conflictividad va a ir en aumento, porque si el gobierno hiciera concesiones dinerarias fuertes terminara con problemas con los bloques de las clases dominantes. Es toda una gran incertidumbre. Salvo que va a crecer la conflictividad, el resto vaya a saber cmo se va a resolver.





