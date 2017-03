La papilla ideolgica, Cuba, el marxismo y el Facebook

(1)Y es que Galileo no cambia tan fcilmente sus ideas, en realidad no cambia. No se siente resentido, ms bien descubre, analiza, interpreta e investiga para el bien. Marx, toma lo mejor de la filosofa alemana, de la economa poltica inglesa, y el socialismo utpico.(2). De cada una de ellas transforma a la filosofa en una ciencia, lo que los idealistas, burgueses no le convena, por ser una solucin al proletariado mundial, le daba una va para las nuevas revoluciones.(3)Pretender distorsionar la historia, convertir la ideologa cubana a pragmticos panfletos, de cual, imperfectos humanos, y cuando hablo de humanos, me uno a ese grupo que con orgullo digo ser, y que no quiero ser un semidios, es un acto de antitica. Si el capitalismo, o la burguesa, dice el manifiesto:(4).Y obviar causas que no dejan a las sociedades proletarias como la de nuestro pas, es un grave error de observacin.Cuba no ha podido desarrollar su sistema socialista, ha quedado en un estancamiento, efecto del propio embargo para los contrarios y para nosotros bloqueo. Siempre he mentado de techos de cristales, los mismos problemas que pasa en Cuba, suceden en las mismas sociedades capitalistas, incluso peores, pero quin le pone el cascabel al gato? Hoy Cuba transita en su primera etapa de la sociedad capitalista a la socialista. Y es que, an tenemos que recurrir a fenmenos sociales y econmicos netamente del capitalismo. Desde la oferta y la demanda hasta la propiedad privada (cuentapropistas) que el estado cubano ha tenido que utilizar obligado por la presin de la Guerra Fra, no mencionado por los sietemesinos. El repetitivo quinquenio gris, un arma utilizada por el pensamiento ms derechista de la oposicin intelectual en Cuba para atacar a un pas que an idealizado aun en sus primeros aos, por un producto de su antepasada burguesa. Si de censura se trata, alguien puede describir si la maquinaria roja ha podido entrar en la Europa del Este, y en el lejano Oeste donde pelculas son vas de mensajes subliminales contra el comunismo. Cunta censura se puede ver en los medios internacionales, donde apenas se habla de los logros del gobierno cubano y es que temen que las masas que consumen la papilla ideolgica capitalista se vuelva en su contra y vean en el socialismo un modelo nuevo a seguir.Qu me dicen del cineastacensurado vilmente por los medios norteamericanos. Le preguntara a los resentidos si en Miami se puede defender una postura de izquierda Ahora usan la frase Yo Soy Fidel como una negativa en contra del gobierno e imposicin, cuando en realidad, el mismo pueblo, el que se queja en la cola del pan, o el que libremente hablaba en las esquinas de los temas ms profundo de poltica, fue el que lo grito a viva voz. Yo estara seguro que a pesar de que el Comandante, quien se negaba del culto a la personalidad, no le habra quitado esa frase al pueblo quien, en su mayora, lo lloro por das. S, la televisin se perpetu en esos das para transmitir en los pocos canales, que gracias a quien usted crea, no me invaden con papilla ideolgica capitalista. Es que Quin se muri? Un hroe, esos que pelean(5). Y es que haba muerto el padre de la Revolucin y el dolido pasa meses por recuperarse de una gran prdida. Una vecina apenas luego del duelo escuchaba la radio, no quera saber de msica, y dijo, este va a ser el fin de ao ms triste en la historia de Cuba, gracias a Fidel pude aprender a leer a escribir, hoy mis hijos tienen ttulos lo que nunca haba podido soar en aquel tiempo.Solo el hijo ingrato es quien aborrece el sacrificio de su padre y hace eco a:(6) Los resentidos, desempleados para ganar el dinero de la otra orilla, no cuentan que los Estados Unidos te velan hasta la ltima palabra que pongas en, no dicen de las acusaciones y amenazas a personas residentes en los propios Estados unidos tengan un pensamiento que valla en contra de la ola del exilio. Ese que intenta hablar de, no sabe que este es una mquina de vigilancia. La CIA toma toda informacin, la absorbe con gusto y nos pone resultados que realmente no queremos. Pero qu ingenuo se puede ser?, acaso es un acto simulado de tontera? No entiendo su ola, de un da ser y otro dejar de ser. No puedes un da creer en Dios y al otro ser marxista, es que, aunque estn dialcticamente unidos, seguirn siendo contrarios. Sera un acto de mediocridad e ignorancia obviar que, a causa del bloqueo impuesto por nuestros enemigos histricos, a pesar de hacer el intento de darnos las manos, de que la solucin de nuestros problemas sera un cambio hacia el capitalismo. Ms que un error histrico seria el fin de la ideologa proletaria y de la conciencia socialista en el mundo. Y qu puede construirse? una imagen social mediatizada en la web? Cuando mediatizas en la web se hace con un propsito, lo que los medios y sus seguidores estn acostumbrados hacer, manifestar el odio, y no decir, caramba es verdad! Asumir la verdad, esa que es fruto de la realidad, no la del chismoso que publica para ganar afectos y muy pocos desafectos, no aquel que se tilda un revolucionario mal ubicado en el espacio natural de la sociedad. No es denunciar un problema para ganar fans o que la monopolizada herramientate suba el rating por los cronometrados amigos que te siguen. Acaso haces el bien? Quizs esa papilla que me quieres obligar a consumir, que viene en el idiotizado paquete, lleno de audiovisuales de muy mal gusto, otros que quizs puedan gustar, porque dicen y la culpa la tiene nuestra televisin, trabajadores que se levantan da a da igual que t, que trabajan en sacrificio y con pocos recursos para llevar a nuestra chica pantalla un audiovisual que podamos disfrutar, que nuestra televisin sea educativa, no es papilla. S, Cuba tiene miles de defectos, s, es verdad, nuestra Revolucin es menos imperfecta que las sociedades capitalistas, que, en su odio, sea dentro o fuera de la isla, nos quieren convertir en sus esclavos.

Notas:

1. La Divina Comedia - Dante Alighieri.

2. Discurso por Fidel castro Ruz el 26 de julio de 1973 Santiago de Cuba.

3. V.I Lenin Materialismo y empiriscriticismo Obras escogidas en 12 Tomos.

4. Manifiesto del Partido Comunista (1848) K. Marx & F. Engels.

5. Tres hroes, La Edad de Oro, Nueva York, 1889 Jos Mart.

6. Diario de Montecristi a Cabo Haitiano, 3 de abril de 1895 Jos Mart.

