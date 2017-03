Las condiciones del socialismo

OnCuba

La primera vez que escuch el pedido de incondicionalidad estaba yo en la Universidad de La Habana, como estudiante de Derecho.

Todas las organizaciones polticas y sociales repetan este verso extrao, los dirigentes juveniles y los ms maduros voceaban a todos los vientos que debamos ser incondicionales.

Ms difcil les era explicar a qu o a quin debamos la incondicionalidad, si a la Revolucin, si a los lderes, si al Socialismo. En este caso hubiera hecho falta un largo debate sobre qu se entenda por Revolucin y Socialismo.

Yo, por el camino, haba aprendido todo lo contrario. Que las revoluciones son pasionales pero racionales, que sin ideas no llegan ms que a fanatismos destructivos, que los lderes no son ms importantes que el pueblo, que el socialismo deba ser el lugar donde la cultura humana se sintiera ms a gusto porque el pensamiento se podra poner al servicio de los humildes.

La propia tradicin democrtica socialista me haba enseado que el dogmatismo y la irracionalidad son enemigos de la verdad y de una repblica de libertad. Una de las primeras leyes de la Revolucin cubana prohibi publicar carteles e imgenes de todo tipo con las figuras de los lderes vivos.

Fidel dijo que los jvenes deban leer y no creer, por lo tanto el pedido de incondicionalidad se burlaba hasta de su pensamiento. En aquellos das en que se deba ser incondicional, tambin se coreaba un lema espeluznante: Que lo sepan los nacidos y los que estn por nacer, nacimos para vencer y no para ser vencidos.

Esta consigna demostraba, segn mis criterios sobre la humildad y el valor de los derrotados, que yo no era incondicional, que mis condiciones eran muchas al sistema donde quera vivir y ser feliz.

El trauma de la victoria a toda costa ha afectado al equipo nacional de bisbol, que ha visto su decadencia llegar en un entorno donde los perdedores no tienen cabida y hemos sido testigos del uso de un epteto divino para nombrar a Fidel de Invicto, como si una derrota pudiera afectar las obras buenas de la vida.

De dnde ha salido esta hiperblica manera de conducirnos en poltica, con alaridos espartanos que sealan a cualquiera de traidor, lo mismo da si es trompetista que pasador de un equipo de voleibol, por el simple hecho de no querer vivir en Cuba?

De dnde sali ese otro lema, contrario a la repblica de Mart, aquella que deba ser con todos y para el bien de todos, y que es ley constitucional en Cuba, que mandaba: la universidad es para los revolucionarios?

En el mismo pas que hemos defendido como justo porque solo interpone un examen de ingreso cada vez ms fcil entre los jvenes y sus estudios universitarios, a alguien se le ocurri decir semejante idea convertida en lema de incondicionalidad, pero falt la valenta para decir a toda voz que la universidad deba ser para todos porque la discriminacin por motivos de ideas polticas est prohibida en Cuba por la Constitucin socialista de 1976, en su captulo 6, llamado Igualdad.

Yo aprend de la historia de la Revolucin cubana que los revolucionarios ms serenos y puros son condicionales, porque no siguen a un lder por su nombre sino por sus acciones, mientras sean justas. Tambin aprend que el socialismo deba ser ms humano, inclusivo y bondadoso que el capitalismo y que estas condiciones deban cumplirse todo el tiempo, no solo a veces.

El socialismo tiene ms condiciones que cumplir que el capitalismo, porque no puede dejar abandonados a los pobres, porque no puede convivir con la discriminacin, porque no puede permitir que los ms ricos aplasten a los ms pobres, porque no puede hablarle al pueblo como si el Estado fuera un padre que da y quita en dependencia de su nimo cambiante.

Cada da se me ocurre una condicin ms a cumplir por el socialismo para que sea un sistema social, econmico y poltico digno de ser vivido y defendido. Estas condiciones deben renovarse para que las nuevas generaciones se sientan parte de este proyecto, para que no se vean obligadas a seguir consignas ptreas de otras pocas.

Ms justicia, ms libertad, ms derechos, ms democracia, ms educacin, ms servicios sociales, ms espacios de participacin popular, ms respeto al sacrificio duradero del pueblo. El socialismo no es nada sin estas condiciones y se salvar si se nos ocurren cada da ms.

