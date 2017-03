Entrevista a Laura Marrone, legisladora del FIT y docente

"Si ganan los docentes, ganamos todos"

L.M.: Tenemos una semana muy agitada y las que vienen tambin, estamos frente a un conflicto importante, estamos llamando al conjunto de la poblacin a expresar el rechazo hacia la poltica econmica del gobierno. Hay cosas increbles, acabo de recibir una foto de Neuqun donde un carnicero puso un cartel que dice descuento a los docentes de lunes a viernes 10% en carnes y abajo pone si usted ley este cartel, es gracias a ellos que le ensearon a leer. Expresiones de solidaridad de este tipo estamos recibiendo por todos lados y realmente es una lucha que est marcando una tendencia nacional muy importante que se expresa a travs de los docentes.

Tengo el informe de la asamblea de Aten que se reuni hoy, en Neuqun, con 2.500 docentes en la capital de la provincia, es algo inslito, no se puede creer, pero debe haber estado un cuarto de la docencia provincial presente en esa asamblea; votaron paro por unanimidad no solamente el llamado de la CTERA para mircoles y jueves, sino de 72 horas para 21,22 y 23; 72 horas para 28, 29 y 30 de marzo y 4, 5 y 6 de abril. Estamos frente a un plan de lucha en el que la docencia est parada y a pesar de los voluntarios que nunca aparecieron y las amenazas de descuento, hoy sealaban que ya iran casi 5.000 pesos de descuento en la Provincia de Buenos Aires, los docentes se mantienen firmes.

La provincia prcticamente no empez las clases, estamos en una especie de paro por tiempo indeterminado que se va confirmando da a da a pesar de Baradel. Esto tiene que quedar claro, Baradel y la CTERA sacan las medidas cuando las asambleas ya las votan, es como una marea y ellos se suben como un corcho para no hundirse. Estamos en una situacin en la que se empuja desde abajo con muchsimo esfuerzo.

M.H.: Vos lo habas anticipado en una nota que reprodujimos en algunos medios web hace 20 das atrs, sealando que las asambleas que se haban producido antes del comienzo de las clases en la Ciudad de Buenos Aires anticipaban una situacin que comparabas con la lucha docente del 89.

L.M.: As es, eso se ha manifestado, tal cual como lo habamos conversado y la marcha de la semana pasada lo ratific as como las movilizaciones que estn habiendo a lo largo de todo el pas, no es un paro pasivo de quedarse en la casa, es un paro de cansarse, de estar marchando, de hacer reuniones en las plazas, de recorrer haciendo asambleas con las familias, hay familias que acompaan apoyando a los docentes.

Quiero sealar que se ha formado una coordinacin nacional de sindicatos combativos que estn dispuestos a mantener la coordinacin en caso que CTERA llegara a aflojar. Esta convocatoria nacional que se hizo se reuni el sbado pasado a la maana, con un gran sacrificio porque estuvieron en las asambleas en sus provincias, estuvieron marchando y aparecieron este sbado a la maana para lograr la coordinacin nacional y sacaron una declaracin conjunta donde presentan un pliego reivindicativo y una salida que reclama el salario bsico unificado, el blanqueo de las cifras en negro, un salario igual a la canasta familiar, basta de subsidios a las escuelas privadas y la salida de fondo que sera la nacionalizacin del sistema educativo y su financiamiento.

En este momento tengo mbito Financiero del da de hoy que dice Cumbre de Macri en la Rosada orden no ceder ante Baradel. Se reunieron Larreta, Vidal, Quintana y Frigerio con el Presidente y el Ministro Bullrich. A Bullrich le dicen que no afloje, que no largue la paritaria, porque no quieren nacionalizar el conflicto y ellos quieren que cada provincia se las arregle por su lado y adems lo quieren a l como candidato a la Provincia de Buenos Aires porque parece ser que en vez de poner a Jorge Macri lo van a poner a Bullrich, entonces quieren preservarlo del conflicto docente. Y yo me pregunto, esta gente es tonta? Se puede creer que Bullrich que es el responsable del sistema educativo a nivel nacional pueda presentarse a candidato y no tenga repercusin el grado de torpeza con el que estn trabajando en el conflicto docente? Dicen que esta semana va a ir a Formosa a mostrar cmo va a construir 50 escuelas en todo el pas. Haban anunciado 3.000 escuelas, eso significa casi 750 por ao de mandato y pretenden que sea un anuncio significativo la construccin de 50 escuelas.

Recordemos que en noviembre del ao pasado se aumentaron ms de un 40% la dieta de los diputados, que este ao la ministra Sol Acua en Ciudad de Buenos Aires se aument un 18% como una bonificacin en febrero para agregar a lo que luego va a ser su recomposicin salarial.

Te voy a leer una carta que hizo Ademys en respuesta a una ofensiva de la Ministra Acua que en los das de hoy y ayer envi alrededor de 60.000 mensajes a las cuentas personales de los docentes y a sus celulares, llamndolos a que no paren el mircoles e intimidndolos: En el da de hoy hemos recibido su carta y su llamado telefnico explicando su posicin sobre la paritaria. Nos alegra que la haya enviado no slo a nuestra cuenta sino tambin a nuestros telfonos y correos particulares. Un verdadero trabajo de inteligencia porque la mayora de los docentes da su telfono para cuestiones de la escuela, no para que la Ministra administre la informacin.

Esperamos que esta campaa que se suma a la que realizaron sobre los voluntarios docentes no se haya realizado con fondos del presupuesto educativo que, como usted debe saber, es el ms bajo de la historia. Sabemos que as se garantiza que la educacin privada pueda recibir los $ 4.992.890.183 que les presupuest.

Nos alegra que alguien que gana $ 139.988, y que acaba de recibir un aumento de $ 18.259, nos llame a nuestros telfonos para decirnos que el aumento de 10 % que nos ofrece hasta septiembre debe alcanzarnos.

Sigue con mucha irona sealando que es un abuso, una torpeza, agreguemos los comentarios de la Vicepresidenta de la Nacin diciendo que si ella ganara 9.000 pesos no hara paro. Sinceramente a veces me sorprende el grado de falta de sensibilidad y torpeza de este gobierno pero creo que estamos en un momento muy firme a pesar de todas de estas amenazas y a pesar de los descuentos. Hay escuelas que estn organizando el fondo de huelga, que organizan colecta en la escuela, en el barrio y empezaron ya esta semana a buscar cmo ayudar a las compaeras con ms necesidad. Estn dispuestas a pelear y eso es muy significativo.

M.H.: Un conflicto muy duro donde toma ms vigencia que nunca la consigna si ganan los docentes ganamos todos.

