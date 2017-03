Podrn las broncas y divisiones interpartido en el PRI, PAN, PRD y dems, arreglarse con dinero?

1. Todas las organizaciones polticas centralizadas del mundo, con aparatos directivos e ideologas cerradas -particularmente donde se mueve mucho dinero y poder- estn condenadas a sufrir divisiones por la enorme disparidad de ideologas e intereses. Las grandes y poderosas organizaciones evitan muchas divisiones repartiendo dinero, cargos, poder; pero eso no evita las divisiones, slo las ocultan o las retrasan. Por ello la mayora de los anarquistas estn contra la centralizaciones y los aparatos directivos; solo batallan contra gobiernos, empresarios, capitalismos, en luchas concretas y cuando stas terminan sin ambicionar dinero o poder- se disuelven para otras batallas o luchas anticapitalistas.

2. En Mxico, dentro del PRI, obviamente, hay fuertes confrontaciones entre corrientes polticas por la candidatura presidencial; estn los seguidores de Osorio, Videgaray, Meade, pero las patadas bajo la mesa son muy finas, no se ven porque estn en la cspide. Ms an, no es entre los aspirantes sino entre los viejos camajanes como Carlos Salinas, Fernndez de Cevallos, Felipe Caldern, Cuauhtmoc Crdenas que no quieren perder sus influencias en el partido al que pertenecen. Lo que sucede en el PRI, se registra de manera parecida en el PAN, el PRD y comienzan a vislumbrarse entre los partidos pequeos y jvenes. Pero en la provincia o los estados las patadas son ms claras.

3. Los golpes bajos entre los grupos aspirantes presidenciales entre la derecha panistas/ empresarial hoy se registran entre el expresidente Caldern, que quiere imponer a su esposa para reconfirmar su fuerza y su poder dentro del PAN; del otro lado est el presidente del PAN Ricardo Anaya- y todos los crticos de Caldern que durante el sexenio de ste, casi estuvieron en la banca. Hay un magnfico libro que explica que el presidente Pea est comprometido con Caldern. Esa divisin en el PAN se est profundizando y ha llegado a los estados de la Repblica. Sin embargo, como en el PRI, en el PAN se juegan muchos miles de millones que buscan que esta divisin no se agrande y sea solucionado con dinero y repartiendo cargos polticos.

4. Donde la divisin puede liquidar o desaparecer el partido, es en el PRD cuyos dirigentes socialistas o socialdemcratas, han querido consolidar una alianza con el derechista PAN y algunos con el PRI; sin embargo probablemente la mitad de sus militantes buscan apoyar al partido Morena de Lpez Obrador. Las elecciones de junio en el Estado de Mxico con ms de 16 millones de habitantes y el ms poderoso de la Repblica- van a ser un gran termmetro y laboratorio de las elecciones presidenciales de 2018. Si los lopezobradoristas obtienen la gubernatura se crean posibilidades muy cercanas a ganar la Presidencia; pero si la obtiene el PRI mucho depender de la personalidad de Lpez Obrador.

5. De entrada se ha demostrado que el candidato del PRI -al ser una personalidad directa de padres y abuelos del grupo Atlacomulco- le van a echar todo para su triunfo y el pasado domingo se demostr que el mismo presidente Pea le estaba echando todos los kilos. Por el contrario, la candidata del partido Morena, Delfina, que es una maravillosa profesora, no parece estar ni mnimamente a la altura de esa gran batalla de bfalos del PRI que van por todo. Creo que Alejandro Encinas pudo ser el candidato (quiz oportunistamente se conserva para la CDMX) pero no se sabe cul fue el motivo por no haber aceptado. O es que no se decidi competir para ganar como mil veces se ha dado en el pas? Delfina estara bien en otro momento; no aqu ni ahora.

6. Cuntos lderes nacionales -50, 100, 200- de Morena ayudarn a Delfina ante la fuerte caballada del PRI en el Estado de Mxico? Cuntos miles de autobuses acarrearn gente como hizo el PRI el pasado domingo que fue una romera? Si, realmente, el 98 por ciento de la gente nunca supo si fue a una fiesta, a una vaquera, a un entierro y slo respondi que la llevaron, que le dieron dinero por su delegado y que por ello estn dispuestos a obedecerlo. Esa es la poltica real en Mxico, el 98 por ciento de los que votan porque ya han vendido su credencial de elector por dos das de comida. Pero como odio que la gente se queje porque la mintieron, a veces pienso que todo est totalmente arreglado a cambio de otras cosas.

Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordpress.com

