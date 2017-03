Las formas en las que las etiquetas de los alimentos ocultan el azcar

La Vanguardia

Hace ya mucho tiempo que las palabras light, natural o diettico han invadido los supermercados de las ciudades. Colocadas en cada vez ms productos -latas de refrescos, chocolatinas, galletas-, son una consecuencia directa de las constantes campaas de concienciacin sobre el peligro del azcar. Pero, son realmente saludables este tipo de productos?

En Espaa existe un problema grave y una escasa conciencia sobre las consecuencias por el consumo elevado de azcar. Datos como los de la campaa 25 Gramos, impulsada por VSF Justicia Alimentaria Global, alertan sobre la falta de educacin nutricional que existe en nuestro pas: el 54% de la poblacin sufre sobrepeso y el 17% obesidad. Somos, adems, el segundo pas del mundo con mayor tasa de obesidad infantil.

Apenas somos conscientes de la cantidad de azcar que consumimos y calcularlo es prcticamente imposible. Pero s debemos aprender a controlarlo. La Organizacin Mundial de la Salud ha calificado el sobrepeso y la obesidad como el principal problema de salud al que la humanidad se enfrenta. En su ltimo informe sobre el tema, en 2015, recomienda que la cantidad de azcar mxima por persona y da no supere los 25 gramos, mientras que la media espaola se sita en 112 gramos diarios. En total, 23,4 kilos al ao por persona. Para hacernos una idea: nicamente una lata de Coca-Cola contiene 35 gramos.

Cmo nos engaan los fabricantes? Las mentiras del etiquetado

Aunque el azcar que debemos consumir al da estara en torno al 5% de las caloras totales, resulta muy dificil de calcular porque no somos conscientes de que la mayora del azcar que consumimos (tres cuartas partes) se encuentra en productos procesados y lo ingerimos por va indirecta. El azucar, aunque no lo creamos, no est solo en la cucharadita para el caf o en los dulces de pastelera, sino que se encuentra en muchos alimentos que no sospechamos que lo tenga (pan, salsa de tomate).

El azcar aadido es complicado de detectar porque, al ser un producto daino, los fabricantes tratan de esconderlo con una cantidad de nombres distintos

El etiquetado actual es un causante directo de los malos hbitos que existen en Espaa. Pero ms que por la confusin que puede generar, se debe a la falta de educacin nutricional que hay. Sea cual sea el motivo de una consulta, uno de los objetivos principales del nutricionista es tratar de educar nutricionalmente al paciente, y un punto habitual a tratar es el etiquetado de los productos. Si todo el mundo supiese interpretar los etiquetados nos engaaran menos y la gente comera mejor. Es posible cambiarlo ayudando a las personas a que sean conscientes de ello, comenta la nutricionista Laura Jorge.

Si echamos un vistazo rpido a la etiqueta de un producto es probable que no saquemos nada en claro. El azcar aadido es complicado de detectar porque, al ser un producto daino, los fabricantes tratan de esconderlo con una cantidad de nombres distintos.Sinnimos disimulados que buscan que los productos parezcan ms saludables de lo que realmente son. Aunque la lista es amplia, un buen truco es tener cuidado con los ingredientes que acaban en -osa: dextrosa, fructosa, glucosa, maltosa o sacarosa.

Los ingredientes se enumeran en orden de cantidad, por lo que si el azcar es uno de los tres primeros ingredientes el producto es en su mayora de azcar. Sin embargo, existe un truco para evitar esto: Los fabricantes evitan mencionar el azcar como primer ingrediente con el nombramiento de tres a cinco tipos diferentes de azcar en cantidades ms pequeas ms abajo en la etiqueta, aade Alissa Rumsey, portavoz de la Academia Estadounidense de Nutricin y Diettica.

Aunque desde Estados Unidos, el primer pas del mundo en problemas de obesidad y sobrepeso, ya hay medidas para prevenir el azcar aadido con la implementacin de nuevas etiquetas en un futuro, de momento nos tenemos que conformar con detectarlos mirando la lista completa de ingredientes.

Sentimos que estamos comiendo sano y en ocasiones abusamos de los azcares naturales (Laura Jorge, nutricionista)

El peligro de los azcares naturales

Nos equivocamos al creer, por prejuicio, que ciertos alimentos son sanos y otros no? Muchas veces creemos, por desconocimiento, que los productos que indican en sus etiquetas que no contienen azcar aadido o tienen 0% de azcar, o los productos calificados como naturales, son sanos. Sentimos que estamos comiendo sano, y en ocasiones abusamos de ellos. Nos dejamos engaar muchas veces, explica Laura Jorge.

No prestamos suficiente atencin y es cierto que no son tan dainos, pero el azcar natural sigue siendo azcar. La palabra natural suena a saludable, a diettico. Y es que muchos alimentos positivos para nuestra salud, como la fruta, contienen azcares naturales. El problema viene cuando el azcar aadido se considera natural.