Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Democracia es el nombre de un movimiento de masas que organiza a las clases subalternas en su lucha por imponer su proyecto de sociedad

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones aqu publicadas, Joaqun Miras Albarrn es miembro fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y Estado republicano.

Nos habamos quedado en este punto. Un republicanismo puede ser liberal? No son trminos opuestos o cuanto menos bastante enfrentados?

Son por entero antinmicos. El liberalismo es la ideologa que surge de Termidor, es el pensamiento de la contrarrevolucin, que se elabora en lucha contras las fuerzas republicanas durante la Revolucin Francesa. Parte de la consciencia de que ha habido cambios histricos que impiden retornar al Antiguo Rgimen, pero que se debe combatir por todos los medios el acceso de la plebe a la poltica, al protagonismo directo de la misma por parte de las clases subalternas, explotadas.

Me centro ahora en el primer captulo despus de este prembulo. Sobre el ttulo: tres republicanismos. Slo tres? Qu les diferencia, cmo podramos definirlos?

Esta divisin es una forma de partir el pollo por sus articulaciones. Se puede especificar ms, desde luego, y subdividir cada una de estas partes -por ejemplo, republicanismo romano y griego, a pesar de que esta subdivisin est muy manipulada por el republicanismo acadmico, antisocialista, para elaborar una interpretacin de la poltica consistente con el Liberalismo. La divisin que utilizo hace referencia a que existe un periodo en que se origina el legado, en la Antigedad grecolatina. Y este legado se transmite en continuidad, con reelaboraciones constantes, pero con consciencia y voluntad de continuidad, hasta el final de la Revolucin Francesa. En este largo periodo se pueden apreciar, desde luego, cambios, tanto en el periodo de la Antigedad propiamente dicha junto a la obra de, por ejemplo, Aristteles, el cdigo de Justiniano, la obra de Agustn de Hipona, la de Lactancio-, como despus. Una tradicin medieval donde cabe Toms de Aquino y, tambin, Marsilio de Padua, por ejemplo. Y desde luego, la gran reelaboracin/recuperacin que se opera desde el comienzo de la Edad Moderna, de la mano de la Escuela de Salamanca, que utiliza el material recibido para reflexionar y tratar de dar solucin a los nuevos grandes problemas polticos: el Estado Moderno, y el colonialismo, el nuevo orden social y poltico que constituye la Modernidad. Es el origen de la escuela iusnaturalista, que muere durante la Revolucin Francesa, derrotada a sangre y fuego por las fuerzas reaccionarias. Pero los autores de este largo periodo tienen consciencia y voluntad de continuidad.

Por qu?

Leen los mismos textos, conocen su tradicin y la continan. La obra de Mably, Des droits et des devoirs du citoyen, escrita mediado el siglo XVlll, y reeditada durante la Revolucin, se abre con una cita tomada de Lactancio: un texto de De Repblica de Cicern, libro que, como sabemos, se haba perdido y que se conoca parcialmente mediante las innumerables citas del mismo que Agustn de Hipona y Lactancio haban incluido en sus respectivas obras. Como sabemos, se conservaba, tambin, El Sueo de Escipin, a travs de un comentario de Macrobio.

El liberalismo, las bayonetas, el terror, exterminan este pensamiento. Y tras la Revolucin Francesa, bajo la hegemona del liberalismo, en combate con la misma, y frente a la nueva realidad social emergente, las clases subalternas pugnan por elaborar una nueva forma de lucha poltica. Surge la clase obrera como motor de la lucha de clases. Y surgen fuerzas republicanas que tratan de preservar el legado, sobre todo el de la Revolucin Francesa. Y lo hacen tratando de abrir vas de lucha de masas, plebeyas. Sin embargo, se debilita el conocimiento de la tradicin, y el liberalismo influye y contamina, a veces, este pensamiento republicano, plebeyo. Pero sobre esto, me he expresado en el libro.

S, s, desde luego.

Por ltimo, surge durante los aos setenta del siglo XX un nuevo republicanismo, que es acadmico, porque surge en la universidad, y sin conexin con la prctica poltica. Y surge como prolongacin de la obra de un autor liberal, Rawls. Es cierto que ya a fines de los aos veinte del siglo pasado, Hans Baron, Quentin Skinner, y algunos otros pocos autores, trabajaron sobre lo que ellos denominaban el humanismo cvico. Pero esta corriente historiogrfica, bien documentada empricamente, que investiga material emprico y elabora historia de las ideas, no tiene relacin con el nuevo republicanismo acadmico, ahistrico ahistrico-normativo- que se inspira en la obra de Rawls Es un republicanismo que se construye como rival de la teora poltica del Estado Social de Derecho, o estado de bienestar, para comenzar a combatirlo. Para esa poca, se perciba ya como derrotado el marxismo, el movimiento de masas inspirado en el marxismo, y se comenzaba a tratar de desmantelar el proyecto histrico social surgido de la correlacin de fuerzas que se fragua tras la Segunda Guerra mundial. Por supuesto, tambin me refiero a ello en el libro, la correlacin de fuerzas ha cambiado tanto, la derrota el hundimiento de la socialdemocracia, etc- ha sido tan radical y el triunfo el liberalismo ha sido tan contundente que esta primera versin de oposicin cauta o tibia pasa a ser de izquierda en comparacin con la ideologa neoliberal.

Abres este apartado con las siguientes palabras: En los ltimos decenios una palabra de etimologa clsica ha tomado fuerzas en libros de teora poltica de mbito acadmico. Es el trmino republicanismo. Has hablado ya de ello pero insisto. Y por qu ha sido as? Por qu ha irrumpido en estas ltimas dcadas ese inters por la teora poltica republicana?

En parte, creo, he respondido ya tu pregunta en mi anterior respuesta.

S, s, tienes razn.

Aado algo ms sobre lo que queda por responder. El trmino ha sido acuado desde la academia. La tradicin republicana del siglo XlX, la del XX, vinculada a fuerzas polticas y a movimientos de masas de sectores sociales populares, nunca utiliz tal trmino. Republicanismo define una teora de libro sobre cmo debe ser en abstracto una repblica, sobre su concepto de libertad, y sobre la ley. Y nada ms. A lo sumo, parte de Kant, que reduce ya la poltica a la ley, en consonancia con su concepcin ontoantropolgica, metafsica, del individuo trascendental humano. Pero los proyectos polticos reales, histricos, en los que se basa el republicanismo histrico de toda poca, surgan de la sociedad, definan un proyecto social, que se elaboraba desde el seno del movimiento de masas popular organizado para luchar por l. Definan con claridad cul era el enemigo, la oligarqua, la clase burguesa explotadora, los terratenientes, etc. Estos otros proyectos republicanos acadmicos actuales no son el resultado orgnico de un movimiento de masas organizado, no recogen sus expectativas, sus aspiraciones. Quiero recordar aqu que Arthur Rosenberg escribe que la democracia no es un orden legal, ni una norma electoral, ni un programa poltico, ni unos principios politolgicos, ni unas reglas procedimentales para garantizar el control sobre los cargos electos

Qu es entonces?

Democracia es el nombre de un movimiento de masas. Un movimiento de masas que organiza a las clases subalternas de la sociedad en su lucha por imponer su proyecto de sociedad. Y es un estado democrtico aqul en el que ese proyecto alcanza a imponerse. El proyecto poltico, y el propio vivir nuevo, es elaborado desde el propio movimiento, en su proceso de auto constitucin estable.

A veces he ledo aproximaciones similares al hablar del comunismo, entendindolo, sobre todo, como un movimiento social transformador, no como una teora o una estructura social diseada y perfilada.

En este sentido, cabe recordar que la obra poltica de Aristteles es una filosofa praxeolgica. l explica la experiencia de su mundo: lo hace posicionndose desde su opcin de clase, desde luego; pero su obra es saber segundo, filosofar sobre la realidad prxica existente en su devenir; filosofar sobre lo que hay. No pretende prescribir lo que es, lo que debe ser, una polis, una repblica. S lo hace, en cambio, Platn en su obra Repblica, desde luego.

Afirmas tambin que tanto el uso dando actualmente al trmino como el nuevo cuerpo de pensamiento asociado a ella carecen de relacin directa con las tradiciones polticas republicanas existentes en diversos pases y con la tradicin secular, clsica, de la que proceden. En todos los casos? Y qu sentido esa falta de relacin directa? S que tambin has indicado algo sobre todo ello.

Repblica, movimiento republicano, democracia, son, como nos indica Arthur Rosenberg en su obra Democracia y socialismo, proyectos de vivir en comn y de dirigir en comn una sociedad que son histricos, esto es, que tienen su origen en movimientos de masas, en las luchas sociales de estos por la igualdad y la libertad, y en la prctica poltica y los proyectos histricos que surgen de estas prcticas sociales de lucha. Como filosofa, como teora, es legtimo elaborar reflexin res publicana an en ausencia de tal movimiento de masas, a la espera de que exista, o incluso para animar a su existencia.

Vale, muy bien visto.

Pero este pensamiento no puede ignorar que todo proyecto real republicano, democrtico, surgir, si se dan las condiciones de ese movimiento. No puede consistir en un corpus prescriptivo de ideas, arbitrariamente recortado por el autor, que s asuma, por ejemplo, la nocin de libertad tradicional republicana, pero suprima el ethos, por ejemplo, para ahormarse al liberalismo. Que decida cmo deber ser la ley, qu es lo que se deber suprimir, y qu es lo que, tan solo, se deber constitucionalizar por ejemplo, se suprimir el patriarcalismo, pero la propiedad privada de los medios de produccin, sa, tan solo, deber constitucionalizarse- y, sobre todo, que oculte que la matriz de todo proyecto real respublicano debe estar en el movimiento de masas. O est en un movimiento o no existir.

Este mismo debate se da ya dentro del pensamiento poltico durante la Revolucin del 1848. La filosofa poltica no puede ser la que prescriba cmo ser la repblica, y esa es la posicin de dos demcratas revolucionarios, Marx y Engels. Marx y Engels elaboran en ese momento un texto, El Manifiesto del Partido Comunista, que explica cul es la tarea de los que luchan por una comunidad democrtica de iguales, por una comunidad social comunista. Es el movimiento de masas operante el que, desde su capacidad emergente de creacin de poder directo sobre la actividad y desde su reflexin sobre esa experiencia de poder, debe ser el que vaya elaborando su proyecto. No tal o cual reformador del mundo; no tal o cual cientfico terico poseedor de tal o cual teora social, sino ese movimiento que est ante nuestros ojos. Son las primeras dos pginas del captulo 2, Proletarios y comunistas. Este texto, pertenece, es orgnico de los debates de la democracia revolucionaria de 1848, y sale al paso de tales descabelladas teoras prescriptivas.

Cuando hablas de tradiciones polticas republicanas existente en diversos pases, incluyes a Espaa? Si es as, qu caractersticas singulares tiene la tradicin republicana espaola?

Si te refieres a la existencia actual de una tradicin republicana viva, creo que sta no existe. Existen fuerzas polticas que son agencias electorales, sin vinculacin con tejido social organizado, y sin pretensin de organizar movimiento estable de masas, que tratan a la ciudadana como clientela votante. Cabe sealar que, actualmente, en alguna fuerza poltica algunos grupos de personas representativas tratan de abrir el debate al respecto. Pienso en Alberto Garzn, por ejemplo. Y esto tiene toda mi simpata. Pero ese es el estado de la cosa, por el momento, al menos. El republicanismo, con su consciencia praxeolgica, con su saberse resultante de un movimiento de masas, es una tradicin que fue derrotada, tras la segunda guerra mundial. El pacto fue que se reconoceran derechos sociales a cambio de que las fuerzas polticas se convirtieran en agencias electorales. Hubo fuerzas polticas que se opusieron a esto, los partidos comunistas de occidente. Pero fueron derrotadas.

Perdona pero ese pacto del que hablas, cmo, dnde, se concret? Es una interpretacin a posteriori? Te pregunto sobre esto a continuacin.

Cuando quieras.

