La distancia entre Temer y la realidad

Pgina 12

Ha sido un mircoles de tensiones en Brasil, y de mucha presin sobre Michel Temer y compaa.

Todava bajo el impacto de la divulgacin de la lista de los que fueron denunciados como corruptos por ejecutivos del gigante de la construccin Odebrecht, entre los cuales aparecen cinco ministros del gobierno nacido a raz del golpe institucional del ao pasado, ms todos los cabecillas de la conspiracin contra Dilma Rousseff y tambin los presidentes de la Cmara de Diputados y del Senado, hubo grandes marchas populares en Brasilia, en 24 capitales provinciales y centenares de ciudades a lo largo y a lo ancho del mapa brasileo.

Solamente en Sao Paulo la paralizacin de los transportes pblicos afect a dos millones y medio de personas. Al final de la tarde haba ms de 130.000 personas en la avenida Paulista, corazn financiero de la ciudad. Tambin el centro de Ro de Janeiro estaba copado por manifestantes. Las dos principales avenidas centrales, la Presidente Vargas y la Ro Branco, fueron cortadas por al menos cien mil manifestantes.

Ha sido la primera respuesta a la reforma del sistema previsional que el gobierno de Temer pretende llevar a cabo. Bajo el argumento de que el sistema que asegura jubilaciones y pensiones est amenazado de quiebra, el gobierno pretende introducir nuevas reglas que liquidarn derechos adquiridos a lo largo de dcadas.

Un buen ejemplo de la insensibilidad de los que gravitan alrededor de Temer es poner, para hombres y mujeres, la misma edad mnima para la jubilacin, que sera de 65 aos. Actualmente, la mujer puede jubilarse antes que los hombres, por una razn tan clara como perversa: adems de ganar menos, tambin se encargan de tareas domsticas. Resumiendo: la reforma que el gobierno pretende imponer ser arrasadora para los trabajadores, y estimular que los que pueden busquen jubilaciones privadas como alternativa, como ya ocurre en el sector de salud.

Centrales sindicales y movimientos sociales prometen proseguir con las protestas y discuten un paro general en todo el pas. Lo de ayer ha sido solamente una muestra de lo que podr ocurrir. Frente a lo que se vio, cul la reaccin de Michel Temer? Asegurar que la sociedad sabe que debe apoyar las reformas que pretende llevar a cabo. Entre ellas, y la que l y su tropa considera la ms importante, est precisamente la previsional.

De dnde sac semejante conclusin, nadie pudo saber.

Temer y su gobierno, adems de acosados por todos lados por denuncias de corrupcin evidente y galopante, son cada vez ms rechazados por los brasileos. Sus niveles de reprobacin superan el setenta por ciento. Pese a ese cuadro tan evidente como palpable, el presidente dice que la sociedad sabr respaldarlo y a sus medidas draconianas.

Sus palabras de ayer, ms all de la prepotencia de quien parece no entender su verdadera estatura personal, deben ser motivo de honda preocupacin para todos, y no solo en Brasil. Es que esas palabras evidencian que la realidad se lleva mal, pero muy mal, con el tipo que gobierna el pas ms poblado y econmicamente importante de Amrica Latina.

Si en el mismo da en que cerca de un milln de personas salen a las calles para protestar contra el gobierno y muy especialmente contra el descalabro que se pretende imponer al sistema de jubilaciones l dice que la sociedad sabe que debe apoyar precisamente lo que la llev a las calles, algo muy grave est ocurriendo con su capacidad de comprender lo que ocurre a centmetros de su acentuada nariz.

Como si el precipicio tico y moral en que sus ms directos y dilectos auxiliares estuviese a punto de desaparecer, como si las calles no se hubiesen manifestado de manera absolutamente clara, Michel Temer parece flotar por otros mundos, otras galaxias.

Todo indica que no se trata de un simple caso de alienacin, algo que ya sera preocupante. Podra ser algo ms serio: habr perdido su ya antes escasa capacidad de comprender lo que pasa en la vida real?

Temer ya haba emitido seales en esa direccin, al afirmar que la economa estaba excelente justamente en el da en que se divulg la mayor recesin de la historia brasilea, provocada por el golpe que lo llev a la presidencia. Qu le habr provocado semejante distancia de la realidad?

A tiempo: Michel Temer, el hombre que quiere que un trabajador contribuya a la caja previsional por al menos 49 aos para poder acceder a una jubilacin que no ser superior a unos mil 600 dlares, y eso cuando llegue a la tal edad mnima de 65 aos, se jubil a los 55. Cobra, como jubilado, unos 11 mil dlares al mes, trece veces al ao.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/25991-la-distancia-entre-temer-y-la-realidad