Movilizacin popular pone un freno al gobierno de Temer

ALAI Agencia Latinoamericana de Informacin

Lula vive una semana impresionante. El lunes habl en la apertura del Congreso de los trabajadores rurales, a una concentracin de miles de personas, en Brasilia. El martes tuvo que declarar en un proceso absurdo en el cual es reo, sin ningn argumento. El fue acompaado de la militancia poltica, contest a todo, concluy con un discurso poltico sobre su trayectoria, sobre su gobierno y de denuncia de las persecuciones que l sufre. Fue tan demoledor, que el principal cronista de derecha, de la revista Veja, dijo que Lula se haba comido totalmente al juez, haba salido muy bien.



El mircoles fue un da muy importante en la lucha en contra del paquete neoliberal del gobierno de Temer. Se convoc una jornada de movilizaciones nacionales y de huelga en contra especficamente de la reforma de las jubilaciones y de la reforma laboral que el gobierno envi para su trmite en el Congreso.



Fue la ms grande jornada de movilizaciones populares que Brasil haya conocido desde la ruptura de la democracia. Hubo manifestaciones callejeras en cientos de ciudades por todo el pas. En una ciudad como Sao Paulo, por primera vez los servicios de subte y de mnibus pararon, generando una situacin nunca antes conocida en la ms importante ciudad de Brasil.



El da convergi hacia la ms grande concentracin de la jornada, en la Avenida Paulista, la principal va de Sao Paulo, donde se concentraron 500 mil personas, que se las arreglaron para llegar, superando la huelga de los trasportes. Intervinieron lderes sindicales y de movimientos sociales como el de los sin tierra y de los sin casa, entre otros, hasta que lleg Lula.



Lula dijo que el pueblo solo se va detener, cuando pueda elegir democrticamente su gobierno, con la gente toda gritando su nombre. Critic las medidas propuestas por el gobierno de Temer y afirm que ste debiera ser presidente de una empresa, para vender lo que produjera y no vender los bienes del pueblo brasileo. Y agreg: Este pas era respetado en todo el mundo, hoy tenemos un presidente que no tiene coraje ni de ir a Bolivia.



Como pasa ahora con todas las reuniones en que participa Lula, terminan adquiriendo un carcter de campaa electoral, con las consignas tradicionales de las campaas anteriores de Lula. De hecho, el PT ha decidido que va a lanzar la pre-candidatura de Lula a la presidencia de Brasil antes incluso del Congreso del partido que se realizar los das 1, 2 y 3 de junio -, para imponer un clima de disputa electoral desde ahora. Para ello Lula prepara un plan de seminarios para discutir su plataforma poltica para la campaa del prximo ao (en caso de que ninguna otra circunstancia anticipe esa fecha).



Un reportaje de Folha de Sao Paulo, de una periodista de Curitiba, a partir de ecos de los que llevan la operacin Lava Jato y los procesos en contra de Lula, dijo que el plan es tratar de sacar al ex presidente de la vida poltica entre junio y octubre del 2018, es decir, en el auge de la campaa electoral, que concluir en octubre de ese ao. Es difcil imaginar, a partir del clima de movilizacin de masas en la perspectiva electoral ya iniciado en Brasil, sumado al desgaste cada vez ms grande del gobierno, que sea posible una operacin jurdica en contra del lder ms popular de la historia brasilea, desde ahora ya lder de las encuestas en todas las circunstancias, en primera y segunda vuelta.



El juez Sergio Moro, quien ms directamente se erigi como el enemigo poltico de Lula, que busca inhabilitarlo electoralmente, el mismo que intent tomarlo preso hace un ao, convoc a Lula para el 3 de mayo para que rinda declaraciones en Curitiba. Una ciudad que no es el feudo privilegiado de Moro a la que l llama Republica de Curitiba-, al punto que una manifestacin convocada por sus simpatizantes para apoyarlo, la semana pasada, tuvo la participacin de solamente 15 personas.



Por otra parte, se convoca a una inmensa manifestacin para acompaar a Lula ese da, en el contexto de una circunstancia especial pues habra enfrentamiento entre los partidarios del ex presidente y de sus detractores, adems de que se vern frente a frente, por primera vez, Lula y Moro. Por la experiencia de esta semana, Lula, que ya llam a los jueces responsables por la persecucin a su mujer, cuyo fallecimiento tuvo que ver directamente con lo que han hecho arbitrariamente y en forma cruel en contra de ella, no dejar pasar esa oportunidad no solo para defenderse de las acusaciones, sino tambin para relatar su trayectoria como lder social y poltico, recordar las realizaciones de su gobierno y denunciar las persecuciones de que es vctima.



Pero antes de ese momento, concluyendo una semana muy intensa, Lula ir, con Dilma, al nordeste, a la provincia de Paraiba, hacia donde llega el ro ms importante de Brasil, el ro Sao Francisco, cuya obra es responsabilidad de los gobiernos del PT, pero que Temer fue a inaugurar la semana pasada, bajo la protesta de la poblacin local, que sabe que la paternidad de la obra es de Lula y de Dilma. Ser una manifestacin extraordinaria, para la cual se preparan caravanas de todo el nordeste del pas. Ser un fin de semana simblicamente muy fuerte y polticamente consagrado para Lula y tambin para Dilma.



Mientras tanto, si el gobierno ya sufra muchas dificultades con su propia base parlamentaria de apoyo para aprobar su proyecto de modificadores del sistema de jubilaciones, a partir de las manifestaciones de hoy, las perspectivas son todava peores para el gobierno. A ello se suma el inicio de los procesos en contra de por lo menos 5 ministros de Temer, en el Supremo Tribunal Federal.

Emir Sader es socilogo y cientfico poltico brasileo, coordinador del Laboratorio de Polticas Pblicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ)

