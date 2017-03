Nuevas lneas sobre el genocidio contra los yezidies

Reflexiono una y otra vez, que ttulo ser mejor para colocarle a esta nota. Y todos, y cada uno, me parecen absurdos. No puede ser encabezada con un ttulo el inmenso dolor que conlleva escribir nuevas lneas sobre el genocidio contra los yezidies. Pienso si es el nmero 74, o el 75, o el 76, de la masacre. Ya poco importa, se los masacra y los nmeros evidencian el abandono mundial contra una de las comunidades ms antiguas que perviven en este S.XXI democrtico. Permtaseme ser sarcstico, en la era de la democracia perdura la guerra y el genocidio.

He comenzado una y otras vez estas lneas. Todas las veces que he comenzado he borrado, reescrito, ledo, vuelto a escribir, las palabras que ubiquen y contextualicen la situacin actual del pueblo kurdo en Sinjar. Sin embargo, las palabras se paralizan de la misma manera en que tartamudeamos cuando nos ponemos nerviosos o queremos llorar.

Me sugiero a m mismo ttulos tales como Los yezidies de Sinjar: una historia kurda o Los montes de Sinjar: testigo del genocidio yezidies, quiz tambin A 100 aos del genocidio armenio, la historia se repite en las narices de la modernidad. Pero sern algunos de estos ttulos para investigaciones y estudios posteriores. Se hacen urgentes las palabras en la era de la informacin.

En agosto del 2014 el oscurantista Estado Islmico perpetr parricidio contra el pueblo kurdo yezidi. No sera la primera vez, ni la ltima vez. Estimaciones recientes hablan de 23 millones de hombres, mujeres y nios asesinados a lo largo de la historia de la modernidad capitalista. Esta diosa que pareciera iluminar a multimillonarios desalmados es la misma que atesta golpes cruentos contra la bondad humana encarnada en las mticas religiones zorostricas. En esta 73 o 74 masacre yazidi han muerto millares de hombres. Las mujeres, por su condicin, haban sido trasladadas a los centros de Mosul, Al Raqqa e inclusive Alepo, para ser vendidas como esclavas sexuales y violadas sistemticamente por la miseria humana. Se las viola cuando se les rompe las vestiduras y la virilidad del hombre penetra su carne, de la misma manera se las viola cuando los estado-nacin no hacen nada o desconoce estas prcticas barbricas y dementes.

Esta masacre no hubiera sido posible si los soldados peshmergas (ejrcito personal de Barzani KDP/KRG) no hubieran retirado su masa de 4.000 soldados de las inmediaciones al monte Sinjar permitiendo la penetracin del Estado Islmico. El ejrcito de ISIS, y no nos debe parecer indistinto, fue pertrechado por los Estados Unidos de Norteamrica y las potencias europeas occidentales. Los mismos que pregonaron su lucha por la paz, armaron la regin hasta el tutano perpetrando la guerra y el genocidio.

En la actualidad, en este 2017 verstil, critico pero opulento, cuando se crea desterrado el horror en Sinjar y sus inmediaciones, nuevamente el oscurantismo cruel se hace presente, y nuevamente el pueblo yezidi presencia una arremetida contra su esencia. Los estados turco (Erdogan) y del clan KDP (Barzani) realizan una contraofensiva contra el pueblo kurdo, las declaraciones de los pases democrtico capitalistas se hacen esperar. El tiempo corre y detrs de l comienzan a correr finos hilos de sangre abonando la tierra rida.

Todava no sanan (y seguramente no sanarn) las heridas abiertas por el Estado Islmico hacia los yezidies. Quedan millares de nias y mujeres en los cuartos de la yihad islmica sometidas a martirio. Son cientos los nios obligados a combatir en las filas del yihadismo, quienes han visto el asesinato de sus propios padres y estn siendo educandos en la negacin de su propia identidad. Decenas de miles alimentan las filas de los refugiados, pasando a ser parte del xodo kurdo. Cuando un pueblo pierde arraigo de su habitat, pierde su habitat y se dificulta el sostenimiento de la propia cultura.

Se abren otras heridas incitadas desde Turqua, pero esta vez entre hermanos kurdos. Mientras el clan Barzani (kurdo nacionalista) ataca a las fuerzas de autodefensa multitnicas de Sinjar (kurdos yezidies, rabes y asirias) desde el sur, por el norte avanza el ejrcito otomano privado de Erdogan. Las primeras muertes comienzan a contabilizarse. Hay quienes hablan de algunas unidades, otros ya hablan de algunas decenas.

Muchas veces te preguntas, qu impulsa a una persona hacia la guerra? Pero te quedas quietos, mirando el televisor, sin denunciar las atrocidades por las cuales seguramente se desagarraran las vestiduras. Pues esta es vuestra oportunidad para exigirle a los gobiernos que dirigen sus Estados citen a los embajadores o misiones diplomticas turcas e iraques. Cesen los egosmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engao.

A los gobiernos de Nuestra Amrica Latina, a los dirigentes religiosos y polticos, a los miembros de las comunidades originarias, a los intelectuales y activistas del mundo todo, a nuestros hermanos y hermanas al sur del norte bravo. Actuar antes de que sea tarde.

Cesen las hostilidades contra el pueblo kurdo yezidi!

