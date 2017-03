Feministas de distintas procedencias y tendencias, as como integrantes del Consejo del Pueblo Maya, exigieron al Estado de Guatemala que se investigue y castigue con las mximas penas administrativas, civiles y penales, a los culpables de la muerte de 40 nias del Hogar Seguro Virgen de la Asuncin, y por las lesiones de decenas ms, durante un incendio provocado, durante su protesta por malos tratos y abusos sexuales en ese lugar.



Las decenas de organizaciones feministas exigen tambin, en un comunicado, garantas de no repeticin y justicia plena en toda la jerarqua institucional, desde los responsables materiales, hasta los institucionales, como la Procuradura General de la Nacin, el Procurador de los Derechos Humanos, Ministerio Pblico y Fiscala contra el Delito de Femicidio/Feminicidio y Congreso de la Repblica. Al presidente Jimmy Morales le exigen que deje de lado las banalidades y asuma con seriedad la gravedad de la situacin.



En el mbito internacional, las feministas solicitan a la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que intervenga para vigilar las investigaciones. Piden tambin una visita al pas de la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas y de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo del Pueblo Maya, en otro comunicado, llama tambin a la reflexin sobre lo que significa seguridad en el hogar, porque no existe tal, si permitimos que haya violencia contra las mujeres.



Debemos, dice, ante la tragedia de las nias del albergue Hogar seguro, parar y denunciar todos los abusos contra las mujeres, las nias y los nios. La mayora de los hogares seguros creados por el Estado, afirma el Consejo Maya, no tienen la visin, capacidad, y voluntad para atacar de raz las causas de las violencias contra la niez. Son crceles y funcionan mal porque este Estado no est hecho para proteger a la sociedad ni para garantizar la vida.









Las feministas califican la muerte de las nias como un Femicidio Institucional y recuerdan que las autoridades haban sido sealadas de cometer abusos, violaciones sexuales, torturas y una serie de agresiones que condujeron al desenlace atroz. La denuncia y la rebelda de las nias fueron castigadas con la pena de muerte, como se quiere castigar a quien se opone al rgimen de desigualdades y corrupcin, aseguran. Tanto el Consejo del Pueblo Maya, como las organizaciones feministas llaman a las familias, escuelas, iglesias y medios de comunicacin a no callar frente a este hecho y ante el aumento de la violencia social.Propone que la sociedad contribuya a erradicar cualquier acto de violencia, desde los gestos despectivos, insultos, los malos tratos, hasta las torturas, desapariciones y asesinatos, en lo individual, en su casa, trabajo o escuela, para que la violencia salga de la cotidianidad. Descolonizar nuestras relaciones y derribar los cimientos de las violencias, privilegios y segregaciones. Piden tambin a los medios de comunicacin respeto a las nias fallecidas y hospitalizadas, a sus familias, para que no se las victimice ni criminalice y no se exponga a las sobrevivientes cuya vida corre peligro.A los hombres les piden que no se convierta en mquinas de destruccin y dolor, y que se asuman como seres ntegros, generosos y solidarios. Las mujeres, dicen las organizaciones, debemos unirnos para salir de las opresiones y solicitan a la comunidad internacional que siga observando y acompaando a las comunidades y pueblos ms necesitados.Las nias no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan, finalizan las feministas. No ms pactos para controlar y matar a las mujeres, dice el Consejo del Pueblo Maya.