"Trumponomics" militarizada: cogobierno con Goldman Sachs

Ms all de que el historiador Eric Zuesse maneje un escenario de destitucinde Trump el D, hoy encabezado por Obama, desea colocar en su lugar al vicepresidente Mike Pence, quien cada da acumula mayor poder ejecutivo ( https://goo.gl/VTPnvP ), su gabinete exhibe traslapes y crculos concntricos ( https://goo.gl/yl1Vlh ), cuyos ejes representan una omnipotente mezcla de intereses militares/petroleros/financieros, donde resalta su alianza con el grupo israel-estadunidense Goldman Sachs, que haba apoyado a la malhadada Hillary y hoy ha permutado su preferencia sin rubor.El vilipendiado banco de inversiones Goldman Sachs coloc a dos de sus potentados ex funcionarios en las entraas del gabinete de multimillonarios de Trump: los israel-estadunidenses Steven Mnuchin (SM), secretario del Tesoro, y Gary Cohn (GC), principal asesor econmico de la Casa Blanca a cargo del Consejo Econmico Nacional.Durante su campaa, Trump haba criticado acerbamente los lazos de Goldman Sachs con Hillary y ahora ha operado una voltereta aparatosa al incorporar en su gabinete a figuras prominentes del banco al que acus de robar a la clase trabajadora ( https://goo.gl/3JCJyG ).Si en un anlisis superficial abunda la confusin en materia de poltica exterior de Trump quiz deliberada, para desarmar al mundo entero, con la notable excepcin de la anglsfera, Japn e Israel: hasta hoy su ncleo operativo predilecto, en materia econmico-financiera la "trumponomics" despliega con toda nitidez su musculatura global cuando Wall Street ha horadado el techo de las cotizaciones y el superdlar impera frente al resto de divisas alicadas.Desde el da de la eleccin del hoy deslactosado Trump, las acciones burstiles de la otrora insolvente banca de Wall Street se han revaluado en forma fenomenal y el valor de las cotizaciones ha descolgado, en un poco ms de cuatro meses, una azorante fortuna de 3.5 billones de dlares (trillones en anglosajn) debido al optimismo por los proyectos de gasto colosal en manufactura/infraestructura y al incremento del gasto militar en 54 mil millones de dlares al ao para modernizar al ejrcito estadunidense, que en muchos rubros ha sido rebasado por la remarcable resurreccin militar de Rusia en la etapa del zar Vlady Putin.Los megabancos de Wall Street se han recuperado desde la grave crisis financiera de 2008, en gran medida por la desregulacin mediante la orden ejecutiva contra la Enmienda Dodd-Frank, que Trump ha calificado de "desastre" ( https://goo.gl/nVUnBe ).En el discurso de su triunfo Trump enfatiz su voluntad de invertir un billn de dlares en manufactura y en la deteriorada infraestructura de EU.La "trumponomics" comporta mucho parecido con la "reaganomics" y su polmica curva de Laffer, que en su paradjica fase inicial eleva los ingresos mediante la disminucin de los impuestos.No ser sencillo planificar y luego implementar este ao la promesa de Trump de invertir en infraestructura con el fin de crear millones de nuevos empleos cuando gravita la clsica pregunta: de dnde provendr un billn de dlares ( https://goo.gl/zoL9Ys )?Una cosa son las promesas demaggicas de campaa y otra es lidiar con lacuando ni siquiera existe un cronograma de la "trumponomics".El militarizado gabinete de Trump se llevar la tajada presupuestal del len mediante un dramtico incremento de 54 mil millones de dlares en gasto militar: 10 por ciento mayor al del ao pasado, que ser compensado con una equivalente reduccin acrobtica en el Departamento de Estado y en otras agencias federales, como la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA, por sus siglas en ingls), cuyo flamante mandams, Scott Pruitt, colisiona con los lineamientos previos de Obama ( https://goo.gl/Lw1LoY ).Neil Irwin, del, comenta que el alza de 12 por ciento del ndice S&P 500 desde el da de la eleccin al unsono del incremento en el rendimiento de los Bonos del Tesoro, que pasaron de 1.85 por ciento a 2.45 por ciento sugiere que los inversionistas creen que son ms probables mayores crecimiento e inflacin, ya que la mayor parte del optimismo boyante de Wall Street se debe a las expectativas de desregulacin y de recortes de impuestos a las empresas ( https://goo.gl/edL9Um ) lo que, a mi juicio, se refleja en la disminucin del desempleo y obliga a la Reserva Federal a elevar las tasas de inters para evitar que se desboque la inflacin.Wall Street es presa de "los espritus animales", como bautiz el clebre economista britnico John Maynard Keynes al entusiasmo que estimula la actividad empresarial.Sarah Jaffe, del rotativo britnico, rememora las contradicciones de Trump, quien haba prometido en su campaa drenar el pantano del que formaba parte supuestamente Goldman Sachs, que ahora es premiado por colocar sus ganancias por encima de la gente ( https://goo.gl/5n6fnq ). Se siguen empantanando los drenajes burstiles de Trump!Con las presidencias respectivas de demcratas y republicanos, Goldman Sachs se ha caracterizado por constituir un oleoducto para el gobierno al alimentar con sus banqueros los puestos gubernamentales de alto rango, a juicio de Sarah Jaffe.Presidentes van y vienen, pero siempre pervive el vilipendiado megabanco de inversiones Goldman Sachs, lo cual desnuda que Wall Street es un oportunista bipartidista.Gobierna Trump para la plutocracia que mezcla con su oclocracia retrica?Un editorial del, basado en un anlisis no partidista de la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en ingls), alega que la promesa del presidente Trump de brindar seguro para todos es hueca, ya que permuta el cuidado mdico para los pobres a cambio de los recortes de impuestos para los ricos ( https://goo.gl/k6cM7U ).El anlisis del CBO ( https://goo.gl/dnsMU2 ) afirma que el Trumpcare, que sustituye al Obamacare, ahorrar 337 mil millones de dlares al disminuir los costos en 10 aos, pero 24 millones (pudieran no recibir cobertura mdica, cuando el primer ao afectara a 14 millones.Ms que Trumpcare, se trata de un Ryancare, ya que su autor es Paul Ryan, poderoso lder camaral del Partido Republicano, que hoy se encuentra bajo el fuego cruzado de tirios y troyanos.Hasta, vinculado a Trump, ha protestado por el Ryancare debido a que perjudica a sus partidarios WASP (White Anglo-Saxon Protestants).Con el Ryancare, Trump compra su seguro de vida para inmunizarse frente a cualquier veleidad de defenestracin por la mayora del Partido Republicano, que no lo aprecia mucho, pero con la que ha llegado a una voltil coexistencia pacfica.Pero tampoco Trump puede abandonar a su base conservadora cuando Obama ha llevado su presidencia oculta (sic) a Silicon Valley, donde tuvo una reunin secreta con los ejecutivos de la tecnologa ( https://goo.gl/jUoCbn ). Qu trama Obama?El pleito sin cuartel entre Trump y Obama se ha exacerbado. Quien ganar?Una de las claves radica en la ambigua "lealtad" del Partido Republicano, donde opera el pugnaz senador John McCain, lubricado por Soros, gran aliado de Obama.Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2017/03/15/opinion/020o1pol