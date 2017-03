Catalunya: Hacia dnde va el Procs?

Quien haya seguido atentamente los juicios del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra los cargos del anterior gobierno de la Generalitat, imputados por poner urnas en la consulta del 9N del 2014, habr podido apreciar dos verdades que emergen claramente: por un lado queda cada vez ms evidente el carcter reaccionario del rgimen del 78 que no desaprovecha ninguna ocasin para mostrar su (dbil) msculo contra cualquier clamor de autodeterminacin del pueblo de Catalunya y por el otro, la ms que clara falta de voluntad de la direccin convergente de el llamado "Procs" de romper con el rgimen.

Esta constatacin es la que marca la poltica que debemos seguir los revolucionarios: condenar claramente y sin rodeos el rgimen del 78, oponernos a cualquier criminalizacin de los derechos democrticos por parte del Estado y, al mismo tiempo, denunciar el carcter falso y cobarde de los representantes polticos de la burguesa catalana y llamar a las fuerzas de izquierda a romper con l.

Escuchar en boca del propio Artur Mas que "el nimo de desobedecer no era la voluntad del Gobierno" o que "El 9N no tena ningn valor legal" y que "no fue organizado por el gobierno" tuvo un punto casi grotesco. Pareca un nio que deca a los padres que l no haba hecho nada malo.

En artculos precedentes ya pudimos avisar a la falta de voluntad de la derecha catalana de enfrentarse al rgimen del 78 y de la no existencia, en el ao 2017, de una supuesta "burguesa nacional progresista" pero, como dice Marx, la historia pasa como tragedia y se repite como farsa.

Las palabras y la actitud del que estuvo al frente de la Generalitat y del procs evidenciaron la realidad del apoyo oportunista al procs por parte del PDECAT: estirar la cuestin nacional y el procs al infinito para tapar los recortes del pasado y los que siguen en los presupuestos del govern de Junts pel S (JxS) y quedarse al frente de la Generalitat. Esta situacin de bloqueo pero no se puede extender al infinito, ya que las fuerzas vivas de la sociedad catalana y del Estado presionan para que se llegue a una conclusin. Es una cuestin de dialctica: tarde o temprano, la realidad del conflicto entre las clases encuentra una manera de romper la niebla densa de mentiras.

Escuchando estas declaraciones se hace imposible creer que el gobierno de la Generalitat tenga ninguna intencin de organizar un referndum desobediente. La promesa de convocatoria de un supuesto referndum responde a la necesidad del PDECAT de mantener unos complicados equilibrios en el parlamento. La CUP est rodeada en sus contradicciones, por haber sacrificado su programa poltico en nombre del llamado "bloque nacional" invistiendo primero a un cargo de CDC como presidente de la Generalitat, Puigdemont, y despus aprobando unos presupuestos que continan con los recortes del anterior gobierno y pedir algunos pasos concretos hacia la independencia. La tensin se puede tocar con la mano y es fcil entender que las exigencias de la CUP no tardarn en verse frustradas, provocando una nueva crisis de gobierno. El procs est llegando a los 5 aos de vida y sin pasos concretos. El teatro acabar sin aplausos de su pblico y con una ducha de agua fra para muchas personas.

En los ltimos meses se ha hecho la presentacin oficial del documento cero del futuro partido unitario de la izquierda no independentista catalana. Consideramos que es un paso importante para fortalecer la representacin poltica de la clase trabajadora del pas y para marcar el paso en el resto del Estado en direccin a la transformacin del espacio de Unidos Podemos en un espacio poltico orgnico. En este sentido, Catalunya est un paso ms adelante que el resto del Estado. Sin embargo, no podemos evitar sealar que hasta ahora el proceso de formacin de esta fuerza tiene muy poco que ver con el proceso participativo que llev a la formacin de Barcelona en Com y que gener tanto entusiasmo. La formacin del grupo promotor ha sido totalmente verticalista y se destaca la falta casi total de sindicalistas y luchadores obreros. Adems el documento cero se queda corto desde el punto de vista poltico: ninguna mencin a la clase trabajadora, y un programa aguado que no desafa el sistema ni a la clase dominante. No es el programa combativo y de clase que necesitan las fuerzas del cambio. Es necesario que los marxistas participen activamente en la formacin del nuevo partido defendiendo con contundencia la necesidad de un programa revolucionario y de una estrategia combativa. Esto no se puede separar de la reivindicacin de una estructura realmente democrtica, donde las bases sean quien discute y elige el programa y la estrategia.

En la medida en que la burguesa nacionalista catalana no tiene ningn inters en desobedecer al Estado y por lo tanto va a entregar, tarde o temprano, la reivindicacin de la autoderminacin del pueblo de Catalunya, cabe preguntarse, cules son las fuerzas que pueden garantizar el ejercicio de este derecho democrtico, y en base a qu programa?

En realidad la lucha por la autodeterminacin pasa en primer lugar por romper con los representantes polticos de la burguesa catalana. Adems, para conseguir que la mayora del pueblo trabajador en Catalunya apoye un referndum, la cuestin de la autodeterminacin debe ir vinculada a la lucha contra la austeridad, los recortes, los desahucios, la represin, etc. Es ms, si se plantea de este modo, ser ms posible ganar el apoyo de la clase trabajadora del resto del Estado. De hecho es la nica manera.

Hemos visto que la verdad de la lucha de clases es la nica que puede llevar claridad al proceso. Es la nica que puede dejar bien claros los intereses reales que se juegan en el mismo. Tambin hemos demostrado que el capitalismo espaol nunca ofrecer la posibilidad de poner las urnas. Para dar una traduccin poltica a lo que hemos explicado es necesario que "Los Comunes" hagan un llamamiento a ERC a romper con el PDECAT y constituir con la CUP un bloque de izquierdas que s pueda llevar adelante un referndum desobediente. Pero esto pasa, por parte de los Comunes, por abandonar la ilusin de que sea posible un referndum pactado en el marco legal de la Constitucin del 78 y por dotarse de un programa socialista que rompa definitivamente con el sistema que ahoga la soberana de la mayora trabajadora, en Catalunya y en el conjunto del Estado espaol.

Fuente: http://www.marxist.com/catalunya-hacia-donde-va-el-proces.htm