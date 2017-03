Guatemala

El Estado, a quin defiende?

La reciente muerte de 40 jvenes en el Hogar Seguro Virgen de la Asuncin, en Guatemala, instancia pblica regenteada por la Secretara de Bienestar Social, abri una visin crtica de la situacin de la sociedad y del Estado: quin mat a estas adolescentes: el fuego, un carcelero irresponsable o un Estado neoliberal ineficiente, heredero del Estado-finca que ha venido caracterizando a la nacin desde sus albores, defensor de los grandes grupos agroexportadores e inexistente para las necesidades populares?

Ello lleva a preguntar: por qu una sociedad es como es? En este caso: por qu esta sociedad tiene 60% de su poblacin bajo el lmite de la pobreza, 20% de analfabetismo, machismo-patriarcal a la orden del da, la mitad de su niez desnutrida, ms de un 11% de su PBI constituido por remesas familiares de personas que se van irregularmente a Estados Unidos a trabajar en condiciones de precariedad, pandillas juveniles violentas, 25% de la poblacin urbana viviendo en barrios marginalizados, 11% de la niez urbana trabajando, ms cantinas que escuelas y hospitales y centros de salud desabastecidos? Lo cual lleva a esta otra pregunta: por qu un Estado normaliza todo esto?

El Estado es el mecanismo social que legitima una situacin dada. Dicho de otro modo: el Estado constituye en ley, en ordenamiento simblico universal, en mandato social obligado, un determinado estado de cosas. La legislacin (que es siempre una construccin histrica, una convencin) viene a darle valor inamovible e incuestionable a una situacin determinada. En ese sentido, la ley no es necesariamente justa. Es: lo que conviene al ms fuerte, como dijera Trasmaco de Calcedonia en la Grecia clsica. El dirigente bolchevique Vladimir Lenin lo dir con otras palabras dos milenios y medio despus: El Estado es el producto irreconciliable de las contradicciones de clase.

El Estado es una fiel representacin de lo que es la sociedad. En Guatemala se asiste a un Estado de espalda a las necesidades reales de su poblacin. Un Estado que reprime, que viola en la prctica lo que declara en su Constitucin, que beneficia a unos pocos en detrimento de las grandes mayoras. El Estado, en ese sentido, se constituye en el principal violador de los derechos mnimos y elementales de su gente.

Por qu murieron calcinadas 40 jovencitas que protestaban por abusos, negocio de trata sexual del que eran vctimas, golpes y vejaciones? No por el carcelero desquiciado que no abri la puerta: murieron por una sumatoria de causas de las que el Estado es el principal factor y su representacin ms cabal.

El Estado de Guatemala -al igual que el Estado de cualquier pas capitalista- no atiende realmente las necesidades de su poblacin. En los pases prsperos del Norte puede que invierta mucho ms en cuestiones sociales, porque su situacin econmica se lo permite. Pero cuando la lucha de clases se pone al rojo vivo, nunca se equivoca en relacin a quin debe defender. En el Sur, en los pases pobres de frica, Asia y Amrica Latina, el Estado es equivalente a ineficiencia, corrupcin y represin.

En Guatemala, ese Estado puede ser groseramente abusivo, represivo, de espaldas a la poblacin. Para ejemplo -para no repetir el de las jovencitas calcinadas- puede verse su posicin con el derecho a la alimentacin.

Violacin del derecho de alimentacin en el municipio de Camotn

El municipio de Camotn pertenece al departamento de Chiquimula, en lo que se llama Corredor seco. Esta es una regin que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa. Es un rea especialmente vulnerable a las sequas, y en algunos puntos no cuenta con seguridad alimentaria. En otros trminos: es una de las zonas ms pobres y golpeadas del territorio nacional. La regin sufre un proceso de deforestacin muy grave, por lo que su cobertura boscosa es escasa, quedando hoy da solo el 22% de la cubierta original. En el Corredor seco habitan varias etnias, entre ladinos y pueblos mayas ancestrales. Una de estas etnias es la chort. En el municipio de Camotn, uno de los ms pobres del pas, el 60% de la poblacin es maya-chort.

Camotn cuenta con la cabecera municipal, 29 aldeas y 78 caseros. La mayor parte de sus comunidades est inmersa en la pobreza extrema. Los ingresos econmicos se limitan a conseguir empleo precario en las plantaciones de caf de la frontera con Honduras (con magros salarios que no permiten a las familias cubrir sus necesidades bsicas) o depender de la agricultura de sobrevivencia, en caso de tener tierras propias (microparcelas de una hectrea, o menos, que escasamente proveen los alimentos bsicos). La alimentacin se reduce a maz y frijol. En ocasiones, sus dos comidas diarias se limitan a apenas algunas tortillas de maz. De ese modo es absolutamente imposible superar el ciclo de desnutricin que afecta no slo a los ms pequeos, sino a las familias en su totalidad. 72% de los integrantes de la etnia chort estn desnutridos.

Muchas de esas familias no cuentan con ningn tipo de saneamiento, siendo sus comunidades caldo de cultivo de parsitos y enfermedades digestivas. El acceso al agua potable, muy escasas en la regin, requiere muchas veces de un largo recorrido a pie. Nias y nios se ven obligados a trabajar con apenas diez aos para completar el ingreso hogareo, en general abandonando sus estudios. Es muy comn el matrimonio a una corta edad, y el promedio de hijos por mujer -empezando la maternidad a temprana edad- supera ampliamente la media nacional.

En Camotn viven Brayan, Mayrita, Leonel y las hermanas Dina Maril y Mavelita Lucila, nias y nias en extrema pobreza que padecen desnutricin crnica. Las cuatro familias a las que pertenecen estos nios han presentado una demanda histrica contra el Estado, lo cual puede ser tomado como un caso paradigmtico de violacin al derecho de alimentacin a partir de una sentencia histrica, indita, que marca un camino.

Segn el Pacto Internacional de los Derechos Econmicos Sociales y Culturales establecido en la cumbre de la FAO en 1996, y en cumplimiento de la Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio -instrumentos jurdicos de los que Guatemala es signatario-, adems de la Ley de Proteccin Integral de la Niez y Adolescencia de Guatemala, la lucha contra el hambre y la desnutricin es una obligacin que el Estado debe cumplir. Pero la realidad muestra que, lamentablemente, la obligacin no siempre se cumple.

El Juzgado de Niez y Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal de Zacapa, declar al Estado de Guatemala como responsable en estos cinco casos judiciales, presentados el 7 de noviembre de 2011. La sentencia dictada por el juez Elvyn Ren Gutirrez Romero destaca que el Estado es responsable, por omisin, de violar el derecho a la alimentacin, a la vida, a la vivienda, a la salud, a la educacin y al trabajo, no slo de los cinco nios y nias, sino de sus familias.

Los casos fueron presentados ante el Juzgado por la Campaa Guatemala Sin Hambre, una entidad que aglutina a 14 organizaciones de la sociedad civil; lo que se pretendi con la iniciativa fue proteger a esas tres nias y dos nios con desnutricin crnica, originarios de Can Tisipe y Lel Chanc, comunidades de Camotn, al mismo tiempo que sentar un precedente. Es decir: promover un movimiento poltico. Con la sentencia que tuvo lugar se desestima lo que, en el 2011, el Estado trat de hacer, desresponsabilizndose de sus obligaciones y responsabilizando (criminalizando) a los padres de las familias de los menores de edad afectados, acusndolos de presunta negligencia y falta de precaucin por su enfermedad y desnutricin crnica.

Hay un Estado que no genera las condiciones para sacar adelante a los hijos. Hasta el final del proceso se insisti en que las familias eran las culpables, que eran unos haraganes, que trabajaban solo en determinadas pocas, muchos mitos. Haba mucha crtica hacia estas personas cuando estaban demandando al Estado; sin embargo, no es un problema de cuatro familias de la regin, estamos hablando de ms de la mitad del pas que vive en extrema pobreza, explicaron en su momento voceros de la red de organizaciones de sociedad civil que acompaaron la demanda.

Tras varias audiencias, y con la plena implicacin en el proceso de la coalicin de ONGs Guatemala sin Hambre, el informe antropolgico determin que la situacin que viven las familias no les permite romper el crculo de la pobreza y la desnutricin, no tienen horizontes de desarrollo humano. En abril y mayo de 2013 se lleg a las sentencias.

El Estado tiene la obligacin de respetar, proteger y realizar el derecho humano a la alimentacin y no adoptar medidas que impidan o dificulten el acceso a la alimentacin adecuada, dictamin el juez en una sentencia histrica, que declara al Estado responsable por omisin por la violacin del derecho a la alimentacin, a la vida, a la salud, a la educacin, a la vivienda y al trabajo. En la parte resolutiva, se declara la responsabilidad del Estado al no contemplar programas, polticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud y desnutricin crnica y aguda sufrida por falta de alimentacin adecuada, y en consecuencia y velando por el inters superior de los nios y nias se estima que los derechos humanos violados deben ser sustituidos.

Las sentencias, que incluyen 26 acciones vinculadas a diez rganos de gobierno que tienen alcance individual, familiar, comunitario y nacional, sientan jurisprudencia en materia de derechos econmicos, sociales y culturales por primera vez en Guatemala. Los derechos de nias y nios deben respetarse.

De todos modos, el Estado intent revertir esta resolucin histrica por la va de amparos, buscando as anular la sentencia. Pese a esas medidas dilatorias, la Justicia de Guatemala ha rechazado los recursos de amparo presentados por varios ministerios, y la Corte de Constitucionalidad se ha expedido a favor de los menores de edad y sus familias.

La sentencia del Juzgado propone una solucin de carcter integral, en la que deben incluirse acciones de distintos organismos estatales, tales como la Secretara de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, la Comisin Presidencial para la Resolucin de Conflictos de Tierra -CONTIERRA- y los ministerios de Educacin, Salud, Trabajo y Agricultura, entre otras instancias. Por otro lado, se establecieron plazos de uno a tres meses para el cumplimiento de las medidas inmediatas.

En el marco del ltimo Examen Peridico Universal -EPU-, llevado a cabo por el Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2012, 55 Estados Miembros de la ONU han formulado 111 recomendaciones referidas a la lucha contra la impunidad, el fin de la violencia contra las mujeres, el derecho a la alimentacin y la reduccin de la desnutricin, el acceso a la educacin, la erradicacin de la pobreza, la proteccin de los derechos de los nios, de las personas con discapacidad, pueblos indgenas, entre otras, que fueron aceptadas por Guatemala. Dado que el pas asumi voluntariamente estos compromisos, organizaciones sociales de mujeres, personas con discapacidades, pueblos indgenas, niez, adolescencia y promotoras del derecho a la alimentacin, han venido dando seguimiento al desempeo del Estado y formulando propuestas para que ste cumpla con su obligacin de garantizar los Derechos Humanos de todos sus ciudadanos.

Transcurridos cuatro aos del examen, las organizaciones sociales reclaman ante la falta de compromiso del gobierno con los derechos de las minoras, haciendo un llamado a la poblacin a iniciar un debate nacional sobre derechos humanos, antes que se realice el siguiente EPU, previsto para principios 2017. De hecho, la desnutricin contina en Camotn, as como en todo el territorio nacional.

Una de las madres de estas nias y nios que presentaron la demanda (Sebastiana, con 42 aos de edad, madre de Mavelita y 12 hijos ms), explic a algunos medios de comunicacin que ellos aceptaron denunciar al Estado pese a las consecuencias que esa determinacin conllev, pues las familias de estos nios eran discriminadas continuamente, incluso por sus propios vecinos de la comunidad, ya que el gobierno de turno les castigaba sin medicamentos y otros recursos bsicos por haber demandado. Me anim porque nos vinieron a buscar. Mis vecinas no lo entendan, decan que solo estaba consiguiendo alimentos para m, pero siempre segu en la lucha. Adems, no fue por eso, porque mi lucha no es solo para m, tambin para ellos, declar la citada progenitora.

El Estado defiende que s ha cumplido con su obligacin de garantizar el derecho a la alimentacin, e incluso cuestiona que la situacin de estas cuatro familias sea la peor dentro de la comunidad. El gobierno guatemalteco, bajo la administracin del presidente Otto Prez Molina (ahora preso por casos de corrupcin, pero curiosamente no por genocidio), puso en marcha en 2013 el Pacto Hambre Cero, consistente en la entrega de raciones de comida, con el objetivo de reducir en un 10% la desnutricin crnica infantil en un lapso de cuatro aos. Esa iniciativa, ms de orden de la caridad, o de la reaccin cosmtica, sin profundizar en las causas estructurales, no ha logrado reducir significativamente la situacin, ms all de un cambio superficial, ofrecido como un gran logro en trminos polticos. Justo en el momento en que la Organizacin Mundial de la Salud -OMS- cambi los estndares de medicin, el gobierno anunci que reducira un 7% la desnutricin crnica; esa fue una medida oportunista, pues solo por el cambio de estndar, y sin hacer absolutamente nada ms en trminos reales para combatir el flagelo, logr que los nmeros cuadraran de tal forma de mostrar una supuesta reduccin de la desnutricin. Pero la realidad es muy otra.

La entrega de comida no es un remedio real a la situacin estructural; ello, en definitiva, pasa a ser parte de la ideologa de la beneficencia, alimentando una cultura del paternalismo que no remedia nada a mediano y largo plazo. Un remiendo circunstancial, que no soluciona los problemas de fondo. Por otro lado, ese mismo remiendo no es suficiente, pues en cada saco el Estado proporciona un quintal de maz, 30 libras de frijol y 17 de harina, cantidad que el gobierno calcul suficiente para un mes. Pero segn la FAO, la cantidad de alimentos que una familia de 5 miembros necesita son 35 quintales de maz y de 6 a 7 quintales de frijol, por lo que la ayuda entregada es escasa, teniendo un valor ms poltico-cosmtico que otra cosa (independientemente del negocio corrupto que pudiera haber habido en sobrecotizaciones y negociados turbios). Por lo pronto, muchas de las familias chort que recibieron los sacos de alimento han sido amenazadas con dejar de recibir las ayudas si llevan a sus hijos a centros de recuperacin nutricional.

El propio Estado estim que no llega al 100% de las familias con su ayuda, pero considera que con esta iniciativa se ha reducido el ndice de desnutricin. No obstante, la red de organizaciones Guatemala sin hambre llama a no dejarse engaar por el gobierno y cita el Informe alternativo del derecho a la alimentacin en Guatemala, que recoge 116 casos de nios fallecidos por desnutricin en 2013.

Guatemala es el segundo pas de Amrica Latina, detrs de Hait, con mayores ndices de desnutricin infantil, y se ha convertido en el quinto pas del mundo con mayor desnutricin infantil severa segn datos de UNICEF. El 48% de los nios guatemaltecos padece este mal (recordemos que Cuba tiene 0% de este flagelo!), y esta violacin del derecho a la alimentacin se agrava en el caso de los nios indgenas, en los que la desnutricin alcanza al 80% de ellos, segn la citada agencia de Naciones Unidas.

De los 22 departamentos del pas, 12 presentan alto o muy alto riesgo de desnutricin, segn el mapa de vulnerabilidad nutricional 2015 de la Secretara de Seguridad Alimentaria y Nutricional del gobierno.

Distintas organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la niez y adolescencia recientemente, en el ao 2016, hicieron un llamamiento al presidente Jimmy Morales para que cumpla los compromisos adquiridos por el Estado en octubre de 2012, durante la presidencia de Prez Molina, cuando Guatemala recibi recomendaciones para mejorar la situacin de los derechos humanos en el pas, resultado del EPU llevado a cabo por el Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Presidente Morales debera acelerar el cumplimiento del compromiso de establecer un rgano de seguimiento que est integrado por el Gobierno, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y posiblemente representantes de los pases donantes que estn de acuerdo, con el fin de aplicar plenamente las recomendaciones internacionales de Derechos Humanos, incluidas las formuladas en el marco del EPU, manifestaron estas organizaciones.

La solucin del hambre, esta grave violacin a los derechos de la niez con consecuencias letales en el mediano y largo plazo, sigue siendo una agenda pendiente, ms all de las administraciones de turno que ocupan el gobierno.

A modo de conclusin

Est claro que el aparato de Estado es un mecanismo que cambia sus funcionarios cada cierto tiempo, pero que ms all de esos personajes circunstanciales, cumple una misin transpersonal: mantener las cosas tal como estn. El presidente de turno, en Guatemala como en cualquier pas con economa de mercado, es un mero administrador. Administrador -obligado es decirlo- que recibe rdenes al odo de los grupos de poder (poderosos grupos econmicos?, embajada de Estados Unidos?, de Dios quiz?), pero nunca de la poblacin de a pie.

Todo ello se puede evidenciar en cmo se mueven las relaciones polticas reales: la poblacin, aunque ejerce su voto cada cierto de tiempo, es un absoluto convidado de piedra en la real toma de decisiones de las cosas que definen su vida.

Por qu murieron calcinadas 40 mujeres jvenes en Guatemala? Por qu en el municipio de Camotn hay hambruna crnica? Por qu en el mundo se gasta ms en armamentos que en alimentacin o educacin? Decide la gente algo de todo eso? En absoluto! Los Estados son los mecanismos a travs de los cuales los grupos poderosos (clases dominantes) mandan a la totalidad de la poblacin. No se trata de la corrupcin de algn funcionario venal puntual; eso es solo un accidente anecdtico. La causa real de las penurias sociales est en la forma en la que est armada la sociedad, justificada por eso que llamamos Estado. Ser hora de ir pensando en otra forma de organizar todo eso entonces?

