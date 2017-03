[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo excluyente y sus sistemas afines

Interesado, calculado y planificado desplazamiento temtico (I)

Para Carmen Prez, por la sal de la tierra

Para Andrs Naya, por Carrer. Feliz aniversario!

As, mientras se han celebrado, en Madrid y Barcelona, los juicios contra los responsables polticos del 9N, se acumulan las notificaciones contra la presidenta, Carme Forcadell, y los miembros de la mesa del Parlament. Esto ha dado lugar a situaciones esperpnticas como la exoneracin por su trayectoria poltica, a pesar de votar a favor de la celebracin del referndum, de Joan Josep Nuet, diputado de Catalunya S que Es Pot (CSQP) y lder de EUiA, quien no slo mostr su indignacin por no ser imputado, sino que realiz una encendida defensa del convergente Francesc Homs, ampliamente difundida por los medios independentistas Quin iba a imaginar hace unos aos que un dirigente comunista se situase en primera lnea de la defensa de un conspicuo representante de la burguesa catalana? Ello ante el evidente malestar de los portavoces de su grupo parlamentario, Joan Coscubiela y Llus Rabell. Paralelamente, el dirigente de En Com Podem, Xavier Domnech, se desplaz al Parlamento Europeo para recabar apoyos para el referndum pactado. Una tarea ms propia de las formaciones nacionalistas que de un lder de un partido de izquierda cuyas bases sociales no simpatizan con la eventual secesin.

Antonio Santamara (2017)

Por no hablar del mito estrella: el famoso y leganordiano Espaa nos roba, y no de forma genrica, sino muy concreta: 16.000 millones de euros cada ao, ni un cntimo menos. De nada ha servido que el exconseller Andreu Mas-Colell haya rebajado la cifra a menos de la cuarta parte, o que Josep Borrell le sacara los colores con esa cuestin al vicepresidente y conseller de Economa en el memorable debate que tuvieron en Can Cun unos meses atrs. O que hace pocos das, en una entrevista en este mismo diario, Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid, interpelado sobre si realmente Espaa roba a los catalanes, afirmase: Es evidente que en Catalua tambin hay relatos incorrectos. El argumento no debe ser Espaa nos roba, sino que el Estado espaol es ineficiente y no ha sacado rendimiento de la solidaridad catalana a lo largo de los aos. Acabramos. Del atraco a la ineficiencia, cualquiera observador neutral dira que hay un trecho muy largo. Es muy significativo cmo el argumento del expolio fiscal prcticamente ha desaparecido del repertorio independentista. No lo ha hecho, sin embargo, porque sus publicistas hayan recapacitado y hayan llegado a la conclusin de que eso de mentir es muy feo. No, la razn es que ya no hace falta seguir martilleando ese clavo. El mito se ha construido, ha sido interiorizado por los creyentes y ya no hay argumento racional que pueda desmontarlo.

Paco Morente (2017)





Por dnde debemos empezar, por la .Cat real y popular, la ms castigada y maltratada, y no por Madrid precisamente (tomo pie en Jessica Mouzo, La pobreza cuadruplica el riesgo de muerte prematura, El Pas de Catalua, 15 de marzo de 2017, a partir de datos del Departamento de Salud del gobierno de la Generalitat!). Algunas cifras altamente significativas: las personas sin recursos tienen cuatro veces ms de probabilidades de morir antes de los 65 aos; los mayores de 65 aos con pensiones no contributivas o inferiores a los 18 mil euros anuales tienen tres veces ms de probabilidad de suicidio; las nias de familias sin recursos tienen cuatro veces ms riesgo de sufrir una dolencia grave; las visitas en salud mental de personas sin recursos son diez -10!- veces ms que las personas con recursos (con rentas de ms de 100 mil euros); la tasa de hospitalizacin psiquitrica de los nios con menos nivel socioeconmico multiplica por 6,8 la tasa de los hijos de familias con rentas altas.

Hay ms datos; lo dejo aqu. No deberan ser estos problemas los que deberamos discutir y sentir e intentar solucionar con ms urgencia?

Pero no son esos. Sabemos cuales son los problemas principales, el problema principal, y las fciles e incluso pueriles soluciones esgrimidas: desconexin, desconexin, desconexin. Miguel Riera ha formulado una gran pregunta en su ltimo sermn (El Viejo Topo, marzo de 2017): Por qu ha dejado de hablarse de federalismo en los mbitos polticos? Es que a nadie le interesa ponerle freno al menos por un tiempo a las tensiones y enfrentamientos? O es que, por el contrario, esas tensiones y enfrentamientos le vienen bien a casi todo el mundo por la capacidad que tienen de enmascarar o disimular la crisis, la pobreza, el desempleo? Despus de todo, no hay como un buen choque de trenes para tener entretenido al personal. Anda muy desencaminado el director de esta gran revista anticapitalista?

Ya que estamos empecemos a desmontar algn mito. Por ejemplo, la afirmacin, convertida en axioma, de que la totalidad del movimiento secesionista cataln ha sido y es pacfico, muy pacfico y siempre pacfico. Eso, hablando estrictamente, nada de nada. Basta pensar en hechos del pasado o, en otro orden de cosas, en el ataque sufrido el pasado martes en la UAB por una carpa informativa de la Societat Civil Catalana. Se excusan diciendo, no es la primera vez, que son nazis o fachas. Pero, como es sabido, la SCC como tal, no soy miembro de ella ni participo en sus concentraciones, de nazi o facha nada de nada. Otra cosa es que algunos de sus miembros -o ms bien algunos de los asistentes a sus actos- lo sean o sean activistas de extrema derecha o derecha extrema. De acuerdo; de haberlos, haylos, pero no son ni de lejos el grueso de sus miembros o partidarios. En todo caso es exactamente lo mismo que ocurre con ANC, segn confesin de algunos cuadros de la propia organizacin-institucional. Nadie dice, sin embargo, que esta Asamblea Nacionalista de una parte de Catalua sea un movimiento nazi o fascista, aunque en sus alrededores, insisto, pueden haber personas que simpaticen o estn muy prximas a esas ideologas. As, pues, en el primer caso, SCC, vale confundir una pequea parte con el todo; en el segundo, ANC, no, es un error, un inmenso error, y adems uno es espaolista de m. si afirma o sugiere esta consideracin.

Quera seguir por una recomendacin... Pero tengo que alterar mis planes. Les copio un texto (slo he traducido). Antes, de nuevo otra parada en el camino, una duda-reflexin: y si el Tribunal Superior de Justicia de Catalua le hubiera hecho un gran favor al PDCat e incluso al hijo poltico elegido-bendecido del ex president y gran defraudador (ms seora) con la condena, no permitindole de este modo presentarse a las prximas elecciones autonmicas y evitar fracasos sonados-pronosticados? Que me he pasado? Tal vez un peln pero no mucho. El texto que antes les prometa puede justificar mi temperado desaire.

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una entrevista en RAC1, explic que "el domingo por la noche [12 de marzo] mir la pelcula 'Invictus'" en TVE, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman -en el papel de Nelson Mandela- y Matt Damon. Trata sobre los acontecimientos en Sudfrica antes y durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, organizada tras el desmantelamiento del sistema segregacionista del apartheid.

"Pens de esta pelcula me ir a bien", ha explicado Mas. "Y efectivamente, me fue muy bien", ha celebrado. En este sentido ha detallado "el mensaje que puedo transmitir a la poblacin es lo que Nelson Mandela le dice al capitn de la seleccin sudafricana de Rugby: 'vosotros tir ad adelante y le da un papel con un poema que acaba diciendo soy dueo de mi destino y soy capitn de mi alma".

Mas ha negado que se compare con Mandela: "es al revs, fjese. Es co n el capitn de la seleccin, no con Mandela, e s l quien le da el papel al capitn . Yo me siento como el capitn de la seleccin de rugby que recibe ese papel en el que el presidente Mandela le dice que cuando est muy al lmite, contra las cuerdas, piense en esa frase. Para levantarte y salir adelante tienes que pensar esto: soy dueo de mi destino y soy capitn de mi alma.

Cmo se sienten despus de leer esta reflexin? Con el alma, con su espritu crtico indignado roto en mil pedazos? Con la tensin a 25? Pero que tendr que ver Mas y el secesionismo insolidario cataln, la destruccin por l encabezada de derechos sociales y econmicos de los ciudadanos ms desfavorecidos de la Catalua que tanto dice amar, que tendr que ver el hijo poltico de Pujol-Marta con Mandela y la lucha de liberacin del pueblo sudafricano? Viven, vivimos los ciudadanos de Catalua en un apartheid espaolista? Pero cmo se puede llegar a estos lmites! De qu hablan? A quines respetan? Uno de los ms importantes representantes de la burguesa catalana y no catalana en estas tres ltimas dcadas, un acumulador de patrimonio alejado de la poltica antifranquista, un ex estudiante de un colegio de lite como Aula, vinculando su situacin a un soy dueo de mi destino y soy capitn de mi alma! Pero qu es todo esto! Pero de que van! Qu se han credo! Nos querrn tomar el pelo? Sabr Mas que Nelson Mandela era miembro del Partido Comunista de Sudfrica? Qu tendr que ver, l y sus amigos y lo que todos ellos representan con los ideales emancipatorios de los pueblos? (Por si hubiera alguna duda, que no creo, basta recordar las prcticas polticas reales, no las publicitadas, de una de sus colegas, doa Irene Rigau, por l mismo nombrada: desvi en 2012 y 2014, lo ha admitido ella misma, 81 millones de euros destinados a guarderas pblicas a escuelas concertadas, donde estudi, por ejemplo, su consellera amiga opusdeista, Maritxell Ruiz).

La recomendacin de la que les hablaba: Cristian Segura, El mirall catal de Trump, Quadern-El Pas, n. 1671, 9 de marzo de 2017, pp. 1-3. Corren versiones en castellano en la red si no ando errado. Para adentrarse en las interioridades del ncleo duro del secesionismo realmente existente. Vale la pena. Temblad, malditos, temblad! Temblamos... pero no tanto. Otra recomendacin complementaria: Miguel Muiz: Limpost radiotxic i la CUP http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/9965/impost/radiotoxic/cup (tambin hay traducciones castellana en la red). El tema atmico tambin es central en Catalua (Por cierto, por qu Fukushima ha desaparecido de diarios y revistas?).

La fotografa que he incluido remite al trabajo de una profesora, Carme Prez, del Instituto Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, y de un grupo de alumnas y alumnos de 4 de ESO. Dignifica el trabajo del enseante, saca de nosotros nuestro mejor yo. Grcies Carme. La Catalua olvidada y no reconocida. Tambin, admito, la que no aspira a que le reconozcan.

La primera cita de cabecera seala a un nudo cada vez ms esencial y ms evidente: la izquierda catalana nos ha dejado hurfanos. Rascando un poco y sin negar diferencias, la cosmovisin en su cuerpo central es bastante similar, por no decir igual, a la del mundo nacionalista (Por ejemplo, de qu habl Pablo Iglesias cuando se entrevist recientemente con las representantes secesionistas del Pacto Nacional por el Referndum?, qu se dijeron entre risas, bromas y buen rollo?). La cita del profesor Francisco Morente habla de robos. Es tema de actualidad: Pretria, familia Pujol, Palau (si quieren, no hay problema, sumados a Noos, Brcenas, Bankia, Gurtel, Murcia, etc).

Sobre la sentencia del pasado lunes, puede leerse este artculo (que yo personalmente no suscribo en todas sus frases) de Carlos Jimnez Villarejo: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Acotaciones-urgencia-condena-Artur_6_621947833.html. Lo que no puede decirse, como se ha dicho y se dice una y mil veces, es que Mas, Rigau y Ortega han sido condenados por poner las urnas. Las urnas se han puesto muchas veces en Catalua en los ltimos aos, no siempre en perfectas condiciones y no ha habido ningn problema. Una de las ltimas, conviene recordarlo, fue el 27S: las fuerzas secesionistas echaron un pulso, con todo el ambiente y los medios de intoxicacin informativa catalanes a su disposicin, y, como se recuerda, lo perdieron. Amparndose en una mayora parlamentaria fruto de una ley electoral espaola no proporcional, nos quieren llevar a lo que llaman desconexin sin que haya ningn apoyo popular que lo respalde. Ninguno. El que tienen est muy lejos del 55% del que hablaron. El proceso, en este nudo, y no es el nico, es netamente antidemocrtico. Sobre el 9N, otro de los mitos secesionistas, el historiador de la UPF Josep M. Fradera, en un artculo del pasado 15 de marzo: Referndum o plebiscito fallido?, se ha expresado en estos trminos:

En segundo lugar: es posible identificar como democrtico, en la Catalua de hoy, un referndum si no hay una campaa previa con los partidarios de las diversas opciones en competencia? Si es un referndum democrtico de verdad, esta es una decisin imprescriptible. Ahora bien, si de lo que se trata se de plebiscitar masivamente la poltica del Gobierno, entonces estamos delante de otra cosa. Se nos dir quizs que el Estado no tolerara un referndum genuino, con una campaa pluralista y con garantas previas. Que haca falta, por lo tanto, ir hacia adelante. El argumento se puede entender, pero no es aceptable. En estas condiciones el referndum acontece un plebiscito, un plebiscito en que slo puede ganar quin lo convoca. Como pas, ciertamente. Ahora bien, si lo convoca el gran lder de Corea del Norte, como antes lo hizo el general Franco, el resultado solo ser un ridculo noventa-y-tantos por ciento. Y a esto se le llama totalitarismo. Por eso la historia est llena de referndums trampa y de la obscena propaganda para ganarlos. No lo intento comparar, pero conviene precisar, eso s, qu es aquello que sucedi en el supuesto que nos ocupa.

Vale la pena leer la totalidad del artculo. La referencia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/14/catalunya/1489494433_052342.html):

Algunas preguntas sobre el asunto de hoy. Las primeras, lo admito, fuera de tema:

Supongamos que el Madrid hubiera ganado-remontado al Juventus ganando por 6 a 1 o resultado similar tras haber perdido en Italia por 4 a 0. Supongamos que tras esa victoria, futbolstica, Rajoy, Cifuentes, Cospedal o Sanz de Santamara hubieran hablado de que ese era el camino, que Espaa tambin poda, que los espaoles vencemos cualquier dificultad, que todo poda conseguirse, que ningn obstculo est fuera de nuestras posibilidades, que todo est a nuestro alcance, que incluso-contraviniendo mil recomendaciones cientfico-filosficas sobre nuestros lmites- todo es posible, qu hubiramos pensado? Que ya estaba bien? Que seguan con mismo bajo patriotismo de casi siempre? Cualquier cosa crtica que estuviera en algunos de nuestros circuitos. Se lo hubieran merecido, no haba para menos. Los patriotismos futboleros, usados polticamente y en s mismos, producen y nos deben producir vmitos.

No ha sido por el momento. Tal vez pueda ocurrir en el futuro o, admitmoslo, alguna afirmacin similar se ha podido decir en el pasado. Cambiemos ahora de equipos y de ciudad.

El Barcelona remonta hace unas semanas el 4 a 0 de Pars, pasa la eliminatoria de octavos y llega a cuartos de final. Veamos algunos comentarios de grandes autoridades del pas despus de la victoria del mircoles 8 de marzo, no de la derrota del domingo 12:

Puigdemont: No hay nada imposible. El Bara lo acaba de demostrar jugando al ftbol. Catalua lo demostrar decidiendo su futuro.

Carme Forcadell (presidenta del Parlament de Catalua): Hoy el Bara nos ha demostrado que con esfuerzo y tenacidad podemos conseguir todo lo que nos propongamos.

Jordi Snchez (presidente de la ANC): La leccin de la remontada es impagable. Si crees, todo es posible Si no tiras la toalla ni en tiempo de descuento, las oportunidades llegan.

Hubo ms pero tal vez sea suficiente. Qu les parecen? Pues as est el patio. Lo peor: a mucha gente le parece muy bien trado, muy, pero que muy normal. Da esperanza, ensea, nos da marcha nacionalista, dicen.

No me da tiempo para hablar del tema hoy. Un artculo fracasado, disculpas. Sigo la prxima semana. Les anuncio el punto que pensaba desarrollar: de qu estamos hablando, de qu se suele hablar a da de hoy en .Cat? De la sentencia del pasado lunes 13 de marzo. De qu hablaremos cuando sepamos lo que ocurre con Oms? De la sentencia. La consigna, el relato de fondo: lo conocen: la Espaa neofranquista y antidemocrtica condena a los mximos representantes del pueblo cataln por poner las urnas.

De qu deberamos estar hablando? De 3%, del 4%, del latrocinio inconmensurable de la gran familia, del caso Millet, de CDC, del PDCat, de la trama empresarial-fuerzas polticas del sistema, de sus ganancias con la corrupcin, del caso Pretria, de la colaboracin grandes lderes de CDC-PSC-grandes empresas, catalanas y del resto de Espaa, del entramado urdido con noctunidad y alevosa y con efectos ms que dainos entre la poblacin, etc. La semana que viene.

No me olvido, eso s, de apunte final, ayuda a entender el clima general.

La noticia de que los trabajadores del diario El Peridico protestaron en la calle p or el anuncio de que la empresa quiere recortarles un 21% de su sueldo dio lugar a una reaccin airada de algunos tuiteros independentistas (http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/03/ataque-de-bilis-independentista-contra-el-periodico-7561.php). Diez de los comentarios de este colectivo. Destaco, conviene hacerlo, lo de perros espaolistas, lo de diario al servicio del franquismo. Imagnense sus prcticas sociales en determinadas circuntancias:

Juan Castellet //*// @joancastellet "Independentista sin manas. Prefiero reventar que ceder. Deplorable. Hombre, hetero y blanco, el diablo en persona": "Que os den imbciles. Si hicierais periodismo de verdad y no vomitaseis contra Catalua todava tendramos empata. Os lo merecis. A cagar!".

Joan Enrera @joan_enrera: "Espero que os muris de hambre, perros espaolistas. Publicar noticias en contra de su pueblo y ahora a mamar".

Ramon del Masnou @rargbib, "jurista y criminlogo. Quiero mi pas libre": "Un diario sin credibilidad y al servicio del franquismo ms anticataln es normal q no se venda".

Jep de Cal Tolla //*// @CalTolla, socio de mnium Cultural y la ANC: "De verdad veis extrao no vender diarios y desaparecer con su lnea editorial? Demasiado poco!"

Roc a la faixa @rocsalafaixa, de Junts pel S y Catalua irredenta: "La lnea vomitiva del diario tal vez tiene algo que ver con la cada de las ventas".

//*// CAT a la ONU @voluntatdeser "Quin puede impedir la voluntad de la mayora social de un pueblo manifestada pacficamente? La ley? Un gobierno?": "Ni siendo panfleto de ESP no tienen suficiente para pagar bien a sus trabajadores...".

Ariodante @JredondoK: "Quiz si no hubieran tenido una direccin vendida al espaolismo rancio las cosas seran diferentes".

Pas de Locos @ PasdeBojos, "Me estoy independizando encima!!! //*//: "Con lo que escribs... 21% todava es poco. Panfleto unionista".

Hagakure @fourchapters: "Hace 15 aos lo lea cada da, ahora no lo quiero ni regalado, panfleto espaolista!".

(((Joan //*//))) @ firefox1964: "Nada de lstima. Corresponsables de prensa unionista mentirosa".

Cambiemos de registro, no vale la pena perder el tiempo. Ayudmonos cambiando de registro. Del movimiento antinuclear en (ni por ni de) Catalua:

Amigo, amiga:

Los prximos das 21 y 22 de marzo, el Parlamento votar los presupuestos del gobierno PDECAT - ERC para el 2017, donde figura el Captulo sptimo, que legaliza el derecho de Asc y Vandells a emitir contaminacin radiactiva rutinaria, que provoca impactos de salud en la poblacin, mediante un "impuesto".

Tal como quedamos, el lunes, 20 de marzo, haremos llegar a todos los diputados y todas las diputadas de los grupos polticos el recuento total de apoyos al MANIFIESTO NOS OPONEMOS A LA LEGALIZACIN DE LA CONTAMINACIN RADIOACTIVA. El domingo daremos por cerrada la recogida de apoyos y prepararemos el PDF que se entregar.

Por lo tanto, si todava no lo has hecho, te pedimos que apoyes al MANIFIESTO de manera correcta: es decir, poniendo nombre y apellidos, y el atributo profesional o personal con el que te sientes identificado, hazlo antes del domingo 19.

Si ya le has dado apoyo, te animamos a que reenves este mensaje a una o varias personas que puedan estar sensibilizadas por el conflicto nuclear, y por la calidad democrtica de las decisiones polticas.



Una vez entregado el Manifiesto y el listado a todas las diputadas y a todos los diputados daremos por finalizada la campaa. Creemos que las personas que hemos elegido democrticamente deben entender que asuntos como nuestra salud tienen prioridad por encima de la recaudacin de dinero, y que no se pueden gestionar directamente entre ellas y los representantes de la industria nuclear en Catalua.

El trabajo de resistencia a la energa nuclear ya sus impactos no se u. Gracias por tu apoyo a una campaa que ha intentado (y ha conseguido en gran parte) romper el silencio impuesto por la industria nuclear y sus seguidores.

PS. Sobre el nombramiento de Sanchis como director de TV3 basta con leer estas informaciones (y luego hablan de la TV pepera, del sectarismo de la televisin espaola y de la diversidad y objetividad de TV3y sistemas informativos afines!). El comit de empresa denuncia que "la antigua CDC controlar TV3. "La designaci del nou (nuevo) director es mant (se mantiene) dins dels acords dels partits del govern per repartir-se els crrecs (los cargos) de la CCMA" http://comunicacio.e-noticies.cat/el-comite-dempresa-denuncia-que-lantiga-cdc-controlara-tv3-108742.html Las declaraciones de Joan Coscubiela: la eleccin de Sanchs supone equiparar TV3 con una televisin sectaria, como lo es Telemadrid o lo fue televisin valenciana. Sanchs llam neofascistas a las CUP, tontos a los votantes de Iniciativa e insult a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. No aado nada.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.