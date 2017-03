Guatemala

Para qu sirvi el ltimo debate sobre reformas constitucionales?

Despus de la renuncia y el encarcelamiento del ex Presidente Otto Prez Molina, y de su vice Presidenta, Roxana Baldetti, la Comisin Internacional Contra la Corrupcin (CICIG) procedi a impulsar la prometida reforma constitucional con dos objetivos no confesos:Primero, controlar los remanentes de la efervescencia social post revolucin ciudadana 2015, y as evitar una posible asonada social. Segundo, restablecer la autoridad del Estado de Derecho y la eficiencia de la democracia formal representativa.Con estos objetivos se impulsa la reforma constitucional del sistema judicial y del sistema de la democracia representativa.Se convocaron a algunos dilogos regionales para socializar los temas constitucionales a reformar (previamente definidos). En dichos espacios se involucraron muy pocas organizaciones de la sociedad civil, y algunas estructuras de organizaciones indgenas (ms afines al gobierno).Los movimientos sociales e indgenas que plantean cambios estructurales en el pas (mediante un proceso de asamblea constituyente plurinacional) no participaron o no fueron incluidos en dichos dilogos, y continan sus agendas/dinmicas organizativas.De dnde sali la propuesta de pluralismo jurdico?En el nterin de los dilogos regionales surgi la propuesta de constitucionalizar la justicia maya (praxis cotidiana en algunas regiones mayas), bajo el ttulo de pluralismo jurdico, y la CICIG lo incorpor en la propuesta de reformas.Pero, en el Congreso de la Repblica, dicha propuesta de reforma constitucional pigmentada con la propuesta maya, encontr una resistencia y repulsa abierta por parte de la mayora del Congreso, argumentando que el supuesto pluralismo jurdico ocasionara la fragmentacin y confrontacin de sistemas judiciales en el pas.De ese modo, el pluralismo jurdico fue retirado voluntariamente por sus proponentes para que no sea una traba para la aprobacin de las reformas constitucionales , indicaron sus impulsores.El performance de las reformas constituciones alcanz sus objetivosLo cierto es que, en la actualidad, el entusiasmo urbano en el performance de reformas al Estado, mediante modificaciones constitucionales, se ha disuelto, al lmite de desaparecer, porque lo mnimo que se propona cambiar para operativizar el sistema democrtico y el aparato judicial se ha diluido en el Congreso de la Repblica.Pero, s se consiguieron los dos objetivos implcitos: En Guatemala no se dio ninguna asonada popular al estilo bolivianazo o ecuatorianazo (de inicios del presente siglo). Ms por el contrario, la praxis de la excluyente democracia representativa formal contina enriqueciendo an ms a los privilegiados, y empobreciendo a las grandes mayoras sociales. Y, el aparente Estado (corrodo en todas sus estructuras por la corrupcin) se mantiene an en pie, insuflando terror en los pueblos y sectores del pas, quienes tampoco encuentran caminos para consensuar y concretar sus aspiraciones polticas compartidas.Por qu la CICIG no plante reformas ms consistentes?La CICIG plante esencialmente la reforma administrativa al sector justicia, y la agilizacin procedimental para enjuiciar a diputados y gobernantes corruptos. Dos temas que no atacan las races estructurales de la violenta desintegracin social que vive Guatemala, mucho menos la desintegracin territorial por el surgimiento de micro narco estados.Los pueblos y sectores que cohabitan en el territorio llamado Guatemala, necesitan acuerdos y consensos mnimos de convivencia equilibrada. Esto pasa necesariamente por un proceso que tradicionalmente se denomina Asamblea Constituyente participativo que involucre a todos los sectores y pueblos histricamente excluidos.Por qu no se incluy en la propuesta de reformas esta histrica necesidad postergada? Acaso los promotores de las reformas no se percataron que en Guatemala no existe un proyecto de pas consensuado entre todos y para todos? Acaso no se dieron cuenta que uno de los pecados capitales de Guatemala es la sistemtica exclusin sociopoltica y econmica de las grandes mayoras?Si la preocupacin fue democratizar la democracia guatemalteca, por qu no se propuso mecanismo de participacin y control ciudadano como la revocatoria de mandato para los gobernantes que pierdan respaldo popular, o la iniciativa legislativa ciudadana, o la eleccin de jueces y magistrados por voto popular, o las consultas populares para aprobar o desaprobar leyes (referndum)?Quienes abanderaron la propuesta del pluralismo jurdico, acaso no se percataron que la Constitucin de la Repblica vigente no reconoce, ni pueblos, mucho menos territorios indgenas autnomos dnde fortalecer e implementar las instituciones propias (incluida la aplicacin de la justicia indgena)?Cmo imaginaban aplicar las justicias mayas, en grado de igual con la justicia ordinaria, si los pueblos indgenas (aparte que ni estn reconocidos) son algo menos que inquilinos en la casa patronal que se llama Guatemala? El pluralismo jurdico slo es posible si existen territorios indgenas autnomos reconocidos. A quin se la habra ocurrido la posibilidad de pluralismo jurdico en un pas y Estado donde el racismo est institucionalizado y legalizado?Por qu no se les ocurri abordar el catico sistema econmico que permite la libre fusin entre el dinero lcito e ilcito por falta de mecanismos eficientes de regulacin? Por qu se habran olvidado de la urgente necesidad de hacer cambios en el sistema de seguridad en un pas que se desintegra violentamente, acelerado por el libre mercado de armas de fuego?

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.