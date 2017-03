Da Mundial de la Poesa

Todos los poetas del pasado, todos los poetas del presente y todos los poetas del futuro, tan slo escriben un fragmento, un episodio de un gran poema colectivo que escriben todos los hombres. Percy Bysshe Shelley

El Da Mundial de la Poesa es un tributo y homenaje a los verdaderos artesanos de la palabra escrita, quienes, poniendo en juego su integridad, ingenio y talento, nos regalan lo mejor de s mismos a travs de sus versos, que buscan ecos profundos en el pecho y la mente de los lectores de este mundo sustentado por la palabra como el mejor instrumento de comunicacin y entendimiento.

No est por dems recordar que la Conferencia General de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (Unesco), proclam la celebracin del Da Mundial de la Poesa el ao 1999. Desde entonces, y cada 21 de marzo, los y las poetas se renen en todos los pases para reclamar por sus derechos y compartir su universo potico con la mente lcida y el fuego en la palabra.

Si el arte potico es una de las expresiones que simboliza la creatividad humana, entonces recitar poemas en las calles, los escenarios y establecimientos educativos, es la mejor manera de retomar lo mejor de la tradicin oral de nuestros pueblos. No es menos importante cuando la poesa, en su condicin de arte mayor entre las letras, restablece un dilogo con las diversas manifestaciones artsticas, como el teatro, la danza, el cine, la msica y la pintura, entre otras.

La poesa no slo es el gnero ms brillante de la literatura, sino tambin el que ms cultores tiene en todas las latitudes del planeta. Lo extrao es que, siendo uno de los gneros literarios ms extendidos, sea uno de los menos ledos y valorados en la vorgine comercial, casi siempre impuesta por las leyes de la oferta y la demanda del mercantilismo editorial.

Sin embargo, los y las poetas, conscientes de la importancia que reviste la palabra escrita para las necesidades del alma, no se dan por vencidos y siguen machacando el oficio a pesar de los pesares, porque saben que sus versos, hilvanados como en un manto de tis, son el mejor testimonio de la inteligencia humana y un legado para la posteridad.

Por fortuna, la permanente innovacin de las nuevas tecnologas en el mbito de la comunicacin electrnica, est permitiendo que los creadores de la palabra escrita lleguen, por intermedio de las redes sociales como Twitter y Facebook, a un crculo cada vez mayor de lectores vidos por compartir poemas que cantan a la vida, el amor y la muerte. Por lo tanto, no es tan cierta la afirmacin de que la poesa va cediendo terreno ante las experiencias colectivas impulsadas por las redes sociales, en las cuales, aparentemente, los usuarios no escriben ni leen poemas, siendo que la poesa es el principal exponente esttico del lenguaje y la mxima expresin del hombre pensante en su paso por la Tierra.

Si la declaracin de la Unesco considera que una accin mundial a favor de la poesa dara un reconocimiento y un impulso nuevo a los movimientos poticos nacionales, regionales, e internacionales, es tambin necesario considerar que la creacin potica no cae del cielo, sino que es la obra de los y las poetas que se merecen todo el reconocimiento de parte de su colectividad, ya que poesa, como el resto de las expresiones artsticas, es un puente que permite aunar la diversidad idiomtica y cultural esparcidas por el mundo.

El 21 de marzo, como todos los aos, levantaremos nuestras copas y brindaremos por el Da Mundial de la Poesa, por los y las poetas que nos regalan sus versos como ramilletes de flores. A ellos les debemos nuestros eternos agradecimientos, incluso por pintarnos de colores el manto de la melancola. La vida sin ellos sera ms triste y desolada, como un campo sin mariposas, un ro sin vida y un cielo sin estrellas.

La poesa tiene la magia de atrapar la realidad y la fantasa en una red idiomtica construida por el poder de la palabra capaz de trocarse en metforas y figuras de diccin, en una forma de expresin de las ideas que, una vez condensadas en el lenguaje potico, nos tocan las puertas del corazn, con la misma facilidad con que tocan las puertas del infierno o del paraso, aunque ninguno de los artesanos de la palabra escrita provenga del reino de los dioses ni de las catacumbas del ms all.

La poesa, por otro lado, es tambin un arma de protesta y denuncia, una propuesta digna cuando nos convoca a una reflexin sobre la realidad social, cuando nos seala los caminos a recorrer para mejorar la condicin de vida de los humanos y cuando nos desafa a superar las injusticias que se sienten como ltigos en las espaldas de los pueblos menos favorecidos del planeta por la globalizacin y la modernidad.

La poesa es como un aliento de esperanza, que refleja las ansias de libertad de los presos de conciencia y trasciende las fronteras en las alas de la imaginacin, como una paloma mensajera que no conoce vallas, barrotes ni balas que la detengan. La poesa es la creacin libre de los seres libres, que no dejan que nadie les arrebate sus ideales ni sus sueos, porque los sueos, junto a las fantasas y los pensamientos, son las voces del fuero interno, de ese territorio ntimo donde no entran las fuerzas oscuras de la imposicin y la censura.

Los poemarios, que son las criaturas del alma, sern siempre necesarios mientras el mundo sea mundo, mientras los hombres y las mujeres, entregados a merced de la fantasa y los deseos sublimes, sientan la fuerza vital de la palabra poticas que, en su estado ms puro y difano, es un canto a los ideales del humanismo hecho de amor, paz y libertad.

En el Da Mundial de la Poesa cabe reafirmar el concepto de que la palabra encandilada de los y las poetas, que viven aferrados a la vida con grandeza y sencillez admirables, es la luz que ilumina el pasado, presente y futuro de las culturas que se resisten a sucumbir entre los polvos del olvido y la desidia. Por eso mismo, la poesa es duea de un alto valor tico y esttico, capaz de testimoniar la identidad de un pueblo que ama y transmite sus tradiciones ancestrales a travs de la sabidura popular y el verbo. La poesa es, en este contexto, un alimento necesario para el espritu de los hombres y mujeres, y un patrimonio cultural que deben defender y difundir los pueblos.



