Gdeim Izik, las venturas y desventuras de un proceso sucio

Equipe Media

En la ciudad de Sal (Rabat-Marruecos) se desarrolla un juicio a los presos saharauis del campamento de Gdeim Izik, las autoridades de ocupacin marroques quieren hacer creer que dicho proceso es un juicio justo por la muerte de varios agentes marroques durante el desmantelamiento violento del campamento saharaui en las afueras de la ciudad del Aaiun ocupada (Sahara Occidental). Mientras los familiares de los acusados, la sociedad saharaui y gran parte de la comunidad internacional, sealan que el mismo no deja de ser un proceso poltico por el cual Marruecos quiere escarmentar a la sociedad saharaui y mostrar musculo y mano dura, revestido todo ello de un fino pao de seda de justicia.Todo el mundo sabe que los hroes de Gdeim Izik, eran en su gran mayora los representantes as confirmados de los 20.000 saharauis que estuvieron en dicho campamento, no lo eran por asignacin propia, sino por designacin en asamblea popular, ellos en nombre de los all acampados estaban negociando con las autoridades de ocupacin en la ciudad del Aaiun las exigencias y mejoras para la poblacin saharaui; las autoridades marroques al verse sorprendidas por las lgicas y certeras reivindicaciones de los harapientos acampados, y al constatar que el asentamiento creca da a da y ante el miedo al contagio a otros lugares, actuaron de la nica forma que conocen y se les da bien, rodear el campamento con policas y fuerzas auxiliares junto a los militares y disolverlo a la fuerza.Lo que ocurri posteriormente es ya conocido, el xodo a pie por el desierto en direccin a la ciudad del Aaiun ocupado (20 km de distancia) de mujeres ancianos y nios, mientras los hombres y jvenes se resistan en el campamento e intentaban frenar a los militares y policas marroques con lo que tenan a mano, para darles tiempo a los que iban a pie y que pudieran alejarse de las fuerzas militares que les agredan, aguantaron lo que pudieron pero el despliegue policial y militar marroqu sobre el terreno era imposible de detener, camiones llenos de agentes y militares marroques salieron de la ciudad de Smara ocupada la tarde antes del desalojo para ayudar a reprimir a los all acampados, helicpteros, fuerzas antidisturbios armados de equipamiento represivo, camiones con caones de agua, camiones y vehculos 4x4, furgonetas antimotines, equipos de sonido para desmoralizar con su estruendo, fuerzas militares y policiales trados de todos los rincones de Marruecos y el Sahara ocupado, y alguien cree que los mismos fueron con flores en la mano?; si lo creen as lo tienen fcil, busquen imgenes y vern a los policas con cascos, escudos porras y escopetas en mano. A lo mejor las flores las dejaron en los vehculos?Hoy por hoy (marzo del 2017) en la hermosa ciudad de Sal (Rabat, Marruecos) antiguo refugio de piratas berberiscos, se libra una lucha ms soterrada por parte de las autoridades marroques, ya que su intencin es, como mencionamos desde Equipe Media, el distorsionar el proceso para revestirlo de justicia y en esa labor, cuan piratas del siglo XXI se valen de todas sus artimaas y les aseguramos a los lectores que de eso saben mucho.Hemos sido testigos de movilizaciones de menores para insultar a los saharauis que se desplazaron en apoyo de los hroes enjuiciados, movilizaron desempleados de la zona, incluso el gremio de los taxistas, todos con el fin de acallar a los presentes, han entorpecido el acceso a la sala donde se celebra el juicio a familiares de los acusados, mientras se facilitaba el mismo a marroques que nada tenan que hacer all, cortaron la comunicacin en los alrededores del tribunal con inhibidores de seal para complicar la informacin y retardarla, facilitaron equipos de sonido de gran potencia, para que los marroques afines pudieran increpar insultar y acallar a los saharauis, y lo gracioso de todo es que les facilitaban la electricidad desde la misma sede judicial, movilizaron a su ejrcito de navegantes en la red (Facebook, Twitter y otras redes) para inundarla y tratar de silenciar al pueblo saharaui, facilitaron el acceso a sus simpatizantes extranjeros Pseudos especialistas y observadores as como algn letrado, que eso s, no pierden la ocasin de sugerir la marroquinidad del Sahara en cuanto tienen ocasin de ver un micrfono cerca.Y eso no es todo, ya que decidieron desplazar a lo ms selecto de los notables saharauis y otros iluminados desde el Aaiun ocupado, alojndolos en hoteles y desplazndolos a la sede del tribunal, con la intencin de mostrar como esos saharauis (vendidos al mejor postor) rechazan a los condenados en un intento de mostrar una unidad completa de la sociedad marroqu en contra de los acusados, pero amigos lectores de Equipe Media, si crean que la imaginacin de los servicios secretos marroques se acababa aqu, nosotros mismos nos vimos sorprendidos por la imaginacin de dicho servicio secreto, y de no ser por la seriedad de lo que sucede, hasta resultara cmico, ya que emplearon y utilizaron a inmigrantes africanos en su afn de sumar grupos en su cruzada contra los hroes de Gdeim Izik y los que les apoyan.Eres africano?, no has podido legalizar tu situacin en Marruecos?, no te preocupes tenemos la solucin, demustranos el amor que sientes por Marruecos y su Rey, y nosotros te ayudaremos a conseguir papeles, y eso como lo hago?, tranquilo acude a las inmediaciones del tribunal de Sal (Rabat, Marruecos) y nete a los all presentes levanta fotos del Rey y grita Viva el Rey! , Viva Marruecos!, Fuera a los saharauis!, y tranquilo que luego tendrs tu recompensa. El prximo da 20 cuando se reanude el proceso los ataques continuaran, lo dicho PIRATAS DEL SIGLO XXI.Fuente original: http://www.emsahara.com/articl e3001.html