La reforma del capitalismo verde es falsa

Ecosocialismo o barbarie

El salmn contracorriente

Con sorprendente frecuencia se oyen y leen crticas sobre los excesos del capitalismo financiero, causante cierto de la crisis global que padece el sistema econmico que l mismo ha creado y que sufre la gran mayora de la sociedad. Es la gran paradoja de un modelo, neoliberal se dice hoy, que se reinventa cada algunas dcadas pero que en el proceso de automantenerse deja desigualdades, injusticias sociales, desequilibrios y tendencias neofascistas, pero tambin, y de forma cada vez ms creciente, gravsimas huellas ecolgicas en un Planeta ahogado, en una Tierra que no tiene capacidad para acoger ms impactos sobre sus elementos vivos: los ecosistemas y entre ellos el humano.

En algunos crculos progresistas s se plantea que no hay economa sin ecologa, pero el fondo de la cuestin es, qu economa? Hay una realidad incontestable y es que la economa de mercado, basada en modelos de crecimiento infinito, est ciertamente abocada al fracaso en tanto en cuanto ella misma depende de unos recursos naturales que son finitos, que se acaban, que se estn acabando. Esta falacia sin duda la conoce bien el capitalismo; como tambin conoce que los ritmos que posee la naturaleza no le son suficientes para mantener su estructura de creacin de permanentes dependencias, independientemente de que no se conozcan bien los efectos ambientales derivados de ellas.

La nica opcin viable y sostenible es que el propio modelo econmico tenga en cuenta primordialmente los ciclos naturales: del agua, del aire, del suelo... que se armonice con ellos teniendo en cuenta su renovabilidad. As, por ejemplo cualquier planificacin hdrica debe tener en cuenta los ciclos del agua, su capacidad de renovacin, de regeneracin y no derivar el agua de una cuenca a otra, cuando apenas quedar agua que mover: la prediccin para las prximas dcadas es un 20 % menos de precipitaciones. O una poltica energtica que agota ms y ms recursos fsiles contribuyendo a que los hbitats humanos (ciudades) sean inhabitables porque no autodepuran su aire, habiendo energas renovables tecnolgicamente optimizadas, o actuaciones humanas que no tienen en cuenta el suelo y los daos que provoca el ciclo erosin/sedimentacin en la economa, o daar a la biodiversidad que al margen de hacernos sentir vivos tambin nos da salud con sus agentes activos farmacolgicos.

Pero esta forma de bioeconoma no vale para un capitalismo de crecimiento econmico rpido y permanente, razn sustantiva de su existencia, y especialmente en su mxima expresin actual de financiarizacin especulativa neoliberal de la economa. Exige ms, aun a sabiendas de que su modelo fracasar adentrndose en caminos de crecientes riesgos sociales, ambientales y econmicos que se retroalimentan.

El cambio climtico es el gran indicador del fracaso del modelo econmico actual, perceptible en tiempos suficientemente prolongados como para que el capitalismo genere ilusiones tecnolgicas de correccin, pero tales ilusiones son falsas. La Tierra, sus ecosistemas, estn ya daados, solo un esfuerzo coordinado de la poltica y la sociedad civil detendr el deterioro.

Apelar a los equilibrios ecosistmicos (homeostasis) es apelar a los equilibrios sociales, que en trminos polticos podemos denominar equidad. La relacin entre dficits ambientales y sociales es directa. Un ejemplo claro es el cambio climtico, como lo demostrara la permanente homeostasis social de los procesos migratorios primero, refugiados despus, que vienen de pases castigados por sequas y consiguientes hambrunas que generaron guerras, en un perverso proceso catalizado por el propio calentamiento global generado histricamente por los pases desarrollados.

En este sentido hay otro hecho cierto: en tanto que los recursos naturales son bienes comunes, y lo son pues soportan el sistema basal de la especie humana, del mismo modo son generadores de derechos. Tenemos derecho al agua (as lo cree la ONU), al sol (al autoconsumo), al aire limpio... Tenemos derecho a que no haya cambio climtico; tenemos derecho a nuestra seguridad ambiental (la sostenibilidad es un instrumento, una herramienta para hacer efectiva esta seguridad).

Podr aducirse que est en marcha una reforma del capitalismo de mercado, un "capitalismo verde" corrector de los desequilibrios, pero es falso. Los resultados de los ltimos aos as lo atestiguan: ms contaminacin, ms cambio climtico, menos biodiversidad... ms riesgos globales. Para que el medio ambiente deje de ser una asignatura pendiente del capitalismo y no sea su rea de conflicto permanente, es preciso que no haya capitalismo. No se trata de dar la vuelta a la tortilla, sino de cambiar de sartn.

Pero hay soluciones. Para evitar este previsible colapso ambiental y social que ya se vislumbra se precisa en primera instancia el blindaje pblico de los recursos naturales con un Estado regulador independiente que asegure estos bienes comunes en un necesario proceso democrtico colaborativo donde la ciudadana ejerza sus derechos y sus deberes. Ya se vislumbran soluciones poscapitalistas que rescatan algunos viejos principios de la autogestin. La economa social, solidaria, los procesos de autogestin energtica y de soberana alimentaria... insinuan un futuro diferente. Alternativas hay.

Pero para lograr que esta alternativa sea firme se debe partir inevitablemente de extender el concepto y praxis (polticas) de justicia ambiental a la justicia social y econmica. La defensa de esta justicia global es la defensa de los bienes comunes que solo puede venir del socialismo, que a su vez extiende su mbito de solidaridad incluso a los no nacidos. Una solidaridad intergeneracional, nica salida a un futuro comn digno para las sociedades humanas y para el Planeta. Por ello, rememorando y casi actualizando a la gran Rosa Luxemburgo, solo el socialismo ecolgico o ecosocialismo nos salvar del colapso, de la barbarie.

Alberto Fragua, ATTAC Madrid.

Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Ecosocialismo-o-barbarie