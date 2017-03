Guillermo Lasso, el Piera ecuatoriano

Ad portas ya del 2 de abril, fecha del balotaje en Ecuador donde el gobierno de Alianza Pas pretende continuar con su legado social, poltico y econmico, y donde adems se juega la chance de continuismo el socialismo del siglo XXI; eleccin que por lo dems ha sido denominada desde la primera vuelta, por el escritor Atilio Born, como la Batalla de Stalingrado, es menester que los chilenos sepamos de qu trata el perodo ms oscuro de la historia reciente de ese pas y quin fue uno de sus principales responsables (Guillermo Lasso), y refrescarle la memoria a los ciudadanos ecuatorianos afincados en Chile para que nunca olviden estos luctuosos momentos y acudan a las urnas a votar en contra de uno de los autores intelectuales y materiales de dicho atraco financiero.



El feriado bancario fue la mayor crisis econmica, financiera y social del Ecuador de las ltimas dcadas. Se inici un 8 de marzo de 1999 cuando el gobierno del entonces presidente Jamil Mahuad (1998-2000) decret el congelamiento de los depsitos de miles de clientes de entidades financieras, que ms tarde desaparecieron.



El gobierno anunci que el feriado bancario deba durar 24 horas, pero se extendi al punto de que los ecuatorianos tuvieron congelados sus ahorros con consecuencias que permanecen hasta la actualidad.



Los efectos del feriado bancario se vieron reflejados en la reduccin del poder adquisitivo de las familias con el sucre, la moneda nacional que desapareci poco despus para ser reemplazada por el dlar, con un cambio de un dlar por 25.000 sucres.



Adems, unos 17 bancos fueron cerrados por malos manejos, crditos vinculados y otras irregularidades. El Estado sali a su rescate con un "salvataje" que se hizo con bonos AGD por unos 1.400 millones de sucres que luego los bancos no pagaron.



Los clientes de las entidades bancarias perdieron su dinero, otros vieron sus deudas crecer al punto de ser impagables y muy pocos de los responsables de esa crisis pagaron sus acciones. Por ejemplo, 16 aos despus, los dueos del Filanbanco, William y Roberto Isaas, prfugos en Estados Unidos, no han podido ser extraditados a pesar de que fueron condenados a ocho aos de prisin por peculado.



El feriado bancario tambin marc lo que vendra despus: una migracin nunca antes vista. Ms de dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a salir hacia Estados Unidos y Espaa.



Tras el congelamiento de depsitos, en enero de 2000, se decretara la dolarizacin de la economa.



Es aqu donde debemos recordar la figura de un personaje que aspira a obtener la primera magistratura el 2 de abril, Guillermo Lasso, dueo del Banco Guayaquil. l fue superministro de Economa en el gobierno de Mahuad y ha negado su vinculacin al feriado bancario argumentando que en ese gobierno solo firm su nombramiento y su renuncia.



Sin embrago, hay varios factores que confirman su responsabilidad y vinculacin en este suceso que marc negativamente la historia del pas.



En 1993 asumi como presidente del Banco de Guayaquil y fue nombrado presidente de la Asociacin de Bancos. Como tal en 1994 fue vocal de la Junta Bancaria e hizo aprobar que el Banco Central entregue un crdito de salvataje al Banco Continental que quebr en 1996.



En 1994 lider (junto con Alberto Dahik) la aprobacin de la Ley General de Instituciones Financieras que permiti la liberalizacin de los mercados financieros.



El 10 de agosto de 1998 asumi como Gobernador del Guayas del Gobierno de Jamil Mahuad, cargo que ejerci hasta el 17 de agosto de 1999. Durante ese ao ocurri en marzo el feriado bancario y la quiebra del Banco del Progreso, siendo Lasso Gobernador del Guayas y al mismo tiempo Vicepresidente de la Asociacin de Bancos.



Luego del feriado bancario, en agosto de 1999, asumi como superministro de Economa. Lasso deja el cargo de Superministro en septiembre de ese ao (37 das despus de asumir el cargo) porque fracas en hacer que el Congreso Nacional aprobara (sin dficit) el Presupuesto del Estado para el aol 2000, condicin que haba puesto el FMI para concederle al gobierno de Mahuad un crdito externo.



Es aqu donde debemos recalcar que con el congelamiento de depsitos, los cuenta ahorristas reciban Certificados de Depsito Reprogramados (CDRs) a cambio de su dinero que estaba congelado. Pero, la gente que necesitaba su dinero y no poda esperar durante un ao, tena la opcin de canjear sus CDR en los bancos, con una penalizacin de entre el 40 y 50% del valor real, es decir que por cada 100 dlares un ciudadano reciba apenas 50 o 60 dlares. Pero, los bancos que hacan esta transaccin podan canjear los CDR posteriormente en la Corporacin Financiera Nacional (CFN) al valor real, es decir que el banco se quedaba con los 40 o 50 dlares que le pertenecan al cuenta ahorrista.



El Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de CDR canje, esto quiere decir que se aprovech de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cmplice de la peor crisis econmica del pas, pues se benefici del salvataje bancario.



Las cifras que dej el feriado bancario fueron las siguientes: la inflacin alcanz hasta el 60 por ciento, el desempleo se ubic en 14,7 por ciento, la depreciacin del sucre aument un 190 por ciento y la fuga neta de capitales fue de 422 millones de dlares en 1998 y de 891 millones en 1999.



Los efectos del feriado bancario fueron los siguientes: reduccin del poder adquisitivo de las familias con el sucre, la moneda nacional que desapareci tras reemplazarse por el dlar (un dlar por 25.000 sucres al cambio); unas 17 entidades bancarias fueron cerradas debido a malos manejos crediticios; el Estado realiz bonos AGD por 1.400 millones de sucres que los bancos no pagaron despus; luego del congelamiento de los depsitos, se decret la dolarizacin de la economa en el ao 2000 y dos millones de personas debieron emigrar de su pas para volver a empezar desde cero sus vidas en otros pases y continentes.



Finalmente hay que sealar que el expresidente chileno de talante neoliberal, Sebastin Piera, que en 1982 se benefici patrimonialmente de la quiebra del Banco de Talca y que estuvo prfugo de la justicia, en septiembre del pretrito ao viaj a Ecuador a entregarle su respaldo al banquero Lasso En lugar del dicho popular que reza que "la sangre llama", en este caso "el dinero llama". Como dicen en Ecuador, y espero que en Chile tambin se invoque para las prximas elecciones presidenciales: Prohibido olvidar!



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.