20 millones de personas en riesgo de inanicin necesitan alimentos, no bombas

Democracy Now!

El mundo se enfrenta a la catstrofe humanitaria ms grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, Nigeria y Sudn del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situacin ha sido cerrarles la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al tiempo que propone una importante ampliacin de fondos para el ejrcito estadounidense.Antnio Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: Millones de personas apenas logran sobrevivir entre la desnutricin y la muerte, vulnerables a enfermedades y epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para la siembre del ao que viene. Guterres continu: Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en comn. Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que hagamos mucho ms en cuanto a prevencin y resolucin.Mientras Naciones Unidas se apresura a recaudar los 5.600 millones de dlares necesarios para evitar el peor impacto de estas crisis, el gobierno de Trump recorta los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, segn el borrador de una orden ejecutiva obtenido por el peridico The New York Times, tambin los de Naciones Unidas. La orden, tal como est redactada (aunque todava no fue firmada ni emitida oficialmente) indica al menos un 40% de reduccin general de las contribuciones voluntarias de Estados Unidos a programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unicef. Francamente, esta es una actitud infantil que no es digna de la nica superpotencia del mundo, escribi Stewart M. Patrick, un ex funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, que ahora integra el Consejo de Relaciones Exteriores.Esta actitud, que podra calificarse de infantil, tiene un impacto letal en la poblacin infantil real. Siete millones de personas en Yemen corren peligro de inanicin, de las cuales 2,2 millones son nios. Cerca de medio milln de esos nios estn grave y agudamente desnutridos, lo que implica que ya han sufrido daos de desarrollo, posiblemente de por vida, debido al hambre.El director de la sede estadounidense del Consejo Noruego para Refugiados, Joel Charny, dijo en una entrevista para Democracy Now!: Si la guerra contina, mucha gente morir de hambre. No creo que haya ninguna duda al respecto. Tenemos que hallar la forma de que la guerra termine.Para ello habra que empezar por ponerle fin a la entrega de armamento a Arabia Saud, que bombardea Yemen sin piedad. En su lugar, el presidente Trump se reuni el martes en la Casa Blanca con el prncipe heredero de Arabia Saud y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, donde presuntamente habran hablado de reanudar la venta de proyectiles guiados de precisin a la dictadura saud. Amnista Internacional inst a Trump a bloquear las nuevas ventas de armas. La organizacin emiti una declaracin, en la que escribi: Armar a los gobiernos de Arabia Saud y Bahrin representa el riesgo de ser cmplice de crmenes de guerra, y hacerlo mientras simultneamente se prohbe a las personas viajar a Estados Unidos desde Yemen sera aun ms inadmisible.La guerra en Yemen es considerada mayormente como un conflicto de poder entre Arabia Saud e Irn, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama y ahora con mayor intensidad bajo el de Trump, brinda armamento a los saudes y apoya logsticamente su bombardeo a Yemen. Cabe destacar que esto no comenz el 20 de enero. Esta es una poltica llevada a cabo por Estados Unidos desde hace cierto tiempo", dijo el funcionario humanitario Joel Charny en referencia a la asuncin de mando de Trump y las polticas de Obama. A lo largo de sus dos mandatos, el presidente Obama le vendi armas a Arabia Saud por un rcord de 115.000 millones de dlares. Solo suspendi las ventas despus de que un avin saud atacara un funeral yemen con una serie de bombardeos sucesivos, que dejaron un saldo de 140 muertos y 500 heridos.Millones de personas ms se enfrentan al hambre y a una dolorosa muerte por inanicin en Somalia, Sudn del Sur y Nigeria. Segn Charny, en Sudn del Sur, pese a las ganancias por el petrleo y su tierra frtil, los conflictos polticos no resueltos al interior de la clase gobernante de Sudn del Sur, que se remontan a la dcada de 1990 y quedaron disimulados durante la lucha por la independencia, ahora comenzaron a resurgir y han conducido al pas a la hambruna. En el noreste de Nigeria, el conflicto armado entre el grupo Boko Haram y el gobierno hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy peligrosa. Respecto a Somalia, donde la hambruna amenaza a poblaciones que pueden ser alcanzables por el debilitado gobierno central y las agencias de ayuda humanitaria, Charny expres comentarios ms optimistas: Si podemos movilizar rpidamente alimentos y dinero en efectivo, podremos superar la situacin en Somalia si nos ponemos en marcha.Evitar la situacin de hambruna en estos cuatro pases es posible. El presidente Trump debera financiar totalmente los envos de alimentos no los envos de armas y liderar la tan necesaria diplomacia para evitar la inmensa catstrofe de 20 millones de muertes terribles a causa del hambre. Eso es lo que hara grande a Estados Unidos.2017 Amy GoodmanTraduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected] es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado porFuente: http://www.democracynow.org/es/2017/3/17/20_millones_de_personas_en_riesgo