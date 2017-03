Manifiesto de respaldo a candidatura de Lenn Moreno

Suscribimos y ampliamos el pronunciamiento pblico, realizado por el escritor Abdn Ubidia, para compartir con fuerza nuestras razones con el pueblo ecuatoriano:

Respaldamos a Lenn Moreno porque no queremos perder la salud, la educacin, el seguro social y los bienes pblicos como son las carreteras, las hidroelctricas y los puentes. Porque queremos que el petrleo, el agua y la luz sigan siendo recursos pblicos. Porque no queremos que los privaticen. Porque el bien pblico es el capital de los que no tienen capital. Porque el bien pblico es el capital de los pobres y de la clase media.

Apoyamos a Lenn Moreno porque demasiado sabemos del neoliberalismo y sus alzas brutales, de los tarifazos y privatizaciones que forman parte de la dictadura del capital financiero. Porque no queremos que el Ecuador se convierta en la Argentina neoliberal de Macri, con fbricas cerradas, pobreza y desempleo.

Lo respaldamos porque no queremos que vuelvan los Isaas, ni los Mahuad, ni los Lucio Gutirrez. Porque no queremos otra vez convertirnos en presas del gran capital financiero, que solo sabe de negocios y olvida toda conquista social. El fantasma de la flexibilizacin y precarizacin laboral est all presente. Porque no queremos que retornen los feriados bancarios. Porque no queremos un gobierno de ricos y para ricos.

Apoyamos a Lenn porque es un hombre bueno que ha sabido del dolor y cmo superarlo. Porque lo ha demostrado. Porque ha sido capaz de crear la gigantesca Misin Manuela Espejo, reconocida internacionalmente. Porque su carcter es AFABLE y sabe ELUDIR la confrontacin vana y desgastante, y la enemistad intil.

Lo respaldamos porque tiene un programa que pone por delante la poltica social CON ESPECIAL acento en la cultura HUMANISTA, la educacin y la solidaridad. Porque la cultura es un derecho que no se transa; porque es un bien pblico y es responsabilidad del Estado y de cada ciudadano. Porque estamos seguros de que Lenn defender la libre creacin y expresin.

Porque Lenn comprende que el arte y la cultura cohesionan al Ecuador y consolidan sus identidades locales y nacionales. Porque valora los derechos culturales y el trabajo de los artistas, creadores y gestores, y defender su derecho a la seguridad social.

Respaldamos a Lenn porque est convencido de que la educacin y el arte van de la mano para formar mejores seres humanos, mejores ecuatorianos. Porque la cultura y sus expresiones constituyen la esencia para reconocer en la diversidad a la mayor de nuestras riquezas.

Quito, 14 de marzo de 2017.

Abdn Ubidia, Jorge Dvila Vzquez, Julio Pazos Barrera, Pilar Bustos, Ral Prez Torres, Mara Fernanda Espinosa, Julio Bueno, Kintto Lucas, Luis Ziga, Antonio Ordez, Jorge Nez, Edgar Allan Garca, Alfredo Vera, Ivn gez, Lucrecia Maldonado, Pablo Guayasamn, Carlos Rosero, Jess Cobo, Pavel gez, Pablo Salgado, Ral Serrano, Omar Ospina, Juan Meriguet Martnez, Enriquestuardo Alvarez, Amapola Naranjo, Marcela Costales, Javier Villacs, Hugo Idrovo, Jos Unda, Patricio Palacios, Fernando Naranjo, Gabriel Cisneros, Pedro Saad Vargas, Adulcir Saad, Santiago Rivadeneira, Ilonka Vargas, Jenny Londoo, Mara Luisa Gonzlez, Juan Paredes, Paco Salazar, Guido Daz, Xavier Oquendo Troncoso, Silvia Vera Viteri, Max Berr, Leonardo Parrini, Pedro Gil, Diego Brito, Eduardo Flor, Eddie Crespo, Lindberg Valencia, Enrique Arias, Julio Pea y Lillo, Gabriela Ordez, Julia Erazo Delgado, Adriana Manzo, Fernando Cedeo, Gustavo Prez, Manolo Criollo, Ivn Morales, Adrin De la Torre, Joaqun Serrano, Juan Flores Ruales, Roy Sigenza, Pedro Gil, Leonel Valenzuela, Mara Beln Moncayo, Mao Moreno, Jorge Prcel, Rosendo Yugcha, Mara Aveiga, Omar Medrano, Eilson Haro, Francisco Garca, Rafael Soria, Patricio Morales, Emily Fierro, Rodrigo Vieira, Nelson Ullauri, Fernando Lpez Guevara, Sandra Martnez, Sonia Viveros, Stalin Gonzlez, Rosa Ponce, Ramiro Acosta, Washo Flores, Paolo Snchez, Kevin Elian, Olmedo Moncayo, Aly Andrade, Willam Trujillo, Yumac Ortiz, Washo Barreno, Marisol Bowen, Wagner Acosta, Luis Conejo, Toni Balseca, Sherman Congo, Pal Trujillo, David Noboa, Ral Moncada, Sebastin Garca, Santiago Buitrn, Rusbel Valencia, Roy Borja, Ricardo Taco, Ral Moncada,Nazim Flores, Ramiro Espn, Doris Merino, Rafael Heredia, Patricio Jacho, Patricia Hidalgo, Patricia Guevara, Patricia Robalino, Paolo Jativa, Silvio Teyes Heras, Enrique Madrid, Francisco Jaramillo, Mnica Bolaos, Milton Morales, Milton Carrin, Mauricio Maldonado, Susana Mario, Marco Orozco, Marcelo Rodrguez, Manolo Criollo, Luis Beltrn, Gabriela Tejada, Luis Supliguicha, Andrs Zerega, Luis Nawel, Luis Aguilar, Leonardo Loor, Katy Egas, Julia Matovelle, Fabin Amores, Jos Augusto Fonseca, Jorge Salazar, Jorge Rodrguez, Jorge Erazo, Jaime Paz y Mio, Isabel Balln, Ibsen Hernndez, Fabin Lucero, Hctor Garzn, Gino Delvis, Gem Viteri, Germnico Larriva, Freddy Flores, Fernando Guevara, Fabin Herrera, Estelita Quilumba, Edwin Lpez, Dolores Nazate, Diego Borja, Denisse Iturburo, Danilo Ruiz, Cristian Castro, Csar Snchez, Csar Eduardo Galarza, Csar Soria, Byron Viteri, Gabriel Valenzuela, Bernardo Caizares, Aurelio Herrera, Arturo Rueda, Antonio Granda, Antonio Contreras, Alex Snchez, Julia Mayorga, Luis Viveros, Otto Alvear Sares, Oswaldo Cherrez, Franklin Encarnacin, Marco Patricio Espinosa, Ginger Cassola, Juan Carlos Barrera, Juan Aquino, Douglas Cuello, Johnny Germn Pesantes, Yotty Borja, Marco Alexander, Luis Alfredo Jaramillo, Pablo Pazmio Neyra, Allison Castillo.

