Medio siglo despus de su primer arsenal y cinco aos despus de Aiete, ETA est a punto de culminar un proceso de desarme obstaculizado constantemente por los estados y completado gracias a la innovadora aportacin de la sociedad civil. Ser el 8 de abril, si no antes, segn revel ayer Le monde de boca de los artesanos de la paz.

ETA ha contado con grandes arsenales desde los aos 60. La primera partida importante de armas la adquiri en Checoslovaquia en 1967. Y ser justo medio siglo despus cuando pase a convertirse en una organizacin desarmada. El giro histrico tiene fecha an ms concreta: 8 de abril, sbado.

Lo revel a medioda de ayer el diario parisino Le Monde a travs de las declaraciones de uno de los artesanos de la paz detenido en diciembre en Luhuso, Txetx Etcheverry. Desde primera hora de la maana, la entrevista realizada por GARA a este activista ya haba aumentado el runrn al respecto, dado que Etcheverry dejaba muy claro que seguan trabajando y hablaba incluso de culminar el desarme antes de las elecciones presidenciales francesas.

La concrecin de la fecha sorprendi e impact informativamente, provocando un doble efecto inmediato: dejar en fuera de juego a los estados espaol y francs que no han tenido participacin alguna en este proceso salvo para intentar obstruirlo y estimular la implicacin de las instituciones vascas con comparecencias urgentes de apoyo de los lehendakaris Iigo Urkullu y Uxue Barkos.

No menos sorprendente resulta la afirmacin de que en la fase final de este intento revelado en Luhuso en diciembre participan cientos de activistas entre los que hay representantes institucionales. El propio alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-Ren Etchegaray, lo justifica as en el reportaje de Le Monde: Si el Estado quiere seguir ciego y sordo a esta demanda unnime, no habr ms remedio que este: que la sociedad civil tome la iniciativa. Este proceso compromete nuestro futuro, vivimos con el conflicto desde hace decenios, es insoportable.

No podemos esperar ms

El trabajo periodstico de Le Monde, que tuvo eco inmediato e incluso previo, tambin recoge declaraciones del expresidente de la Liga de Derechos del Hombre Michel Tubiana, otro de los artesanos de la paz que contact con ETA. Seala que han existido mltiples contactos con las autoridades francesas, pero parece que no quieren escuchar nada.

Tubiana estar hoy en Biarritz para participar en un foro especial sobre el desarme que cobra un inters an mayor tras lo conocido ayer. Si el Gobierno quiere escuchar, muy bien. Si no, se enfrentar al conjunto de la sociedad civil y poltica vasca, sostiene este activista. De hecho, en algunas entrevistas realizadas durante el da Etcheverry subray que el 8 de abril solo es una fecha de referencia tope, pero que si existiera receptividad estatal ETA podra desarmarse antes. No podemos esperar ms, hemos decidido tomar nuestras responsabilidades, aadi Etcheverry ayer tarde en Radio Euskadi, donde calific incluso ese sbado 8 de da del desarme.

Significativamente, el rotativo parisino titula el reportaje con la afirmacin de que esta cuestin es un quebradero de cabeza para las autoridades francesas. Que el desarme de ETA haya llegado a adquirir tal connotacin negativa da muestra de la obcecacin de los estados.

Frente a ello, la iniciativa civil ha mostrado una capacidad de desbloqueo que supera las expectativas previsibles cuando aflor el 16 de diciembre en Luhuso, tras la detencin de Batrice Molle-Haran, Michel Berhokoirigoin, Michel Bergouignan, Txetx Etcheverry y Stphane Etchegaray. Segn se revel en la correspondencia mantenida por los activistas sociales y los representantes de ETA, en la casa de la localidad bajonavarra se estaba destruyendo el 15% del total del arsenal de ETA, por lo que en apenas tres meses y medio ms ETA habra logrado con la colaboracin civil inutilizar el 85% restante.

Ese punto de inflexin de Luhuso tuvo adems la virtud de activar una unidad de accin poltica en torno al desarme que en Ipar Euskal Herria alcanz incluso a la derecha francesa (700 electos de todas las tendencias emplazaron a Pars) y en el sur se plasm en la declaracin conjunta de PNV, EH Bildu, Podemos Nafarroa, Geroa Bai, ELA y LAB, entre otros. Y esa semilla ha facilitado que brote ahora la implicacin de los gobiernos de Lakua e Iruea, labrada tambin por la constante labor de interlocucin y propuesta del Foro Social Permanente.

La culminacin del desarme de ETA servir para pasar pantalla en el largo y costoso proceso de resolucin del conflicto, poniendo el foco sobre otras consecuencias pendientes de resolucin como la situacin de las personas presas y exiliadas o la desmilitarizacin, aunque el ministro de Interior espaol, Jos Ignacio Zoido, se apresur a declarar que el Gobierno no contempla ni condiciones ni transacciones.

Los dos lehendakaris coinciden en prometer colaboracin y reclamar altura de miras

Tanto Iigo Urkullu como Uxue Barkos expresaron con rotundidad su compromiso con este proceso en comparecencias especficas para valorar la noticia. Los dos pidieron alturas de miras, en clara apelacin a los estados espaol y francs. El apoyo a este plan del presidente de la recin creada Mancomunidad Vasca tambin resulta evidente, hasta el punto de que Jean-Ren Etchegaray acudi a la estacin de tren para recibir a los artesanos de la paz tras su liberacin.

La primera comparecencia fue la del lehendakari de la CAV y tuvo el valor aadido de reforzar la credibilidad del anuncio de Le Monde en ese momento inicial de cierta indefinicin, dado que dej claro que estaba perfectamente informado de lo que va ocurriendo en torno al desarme. Iigo Urkullu sali a escena en Donostia para aadir que se dan condiciones para completar esta cuestin y subrayar que el Gobierno que preside har todo lo que est en su mano, pese a que no todo est en su mano.

Dijo en su declaracin que Lakua ha estado directamente informada sobre esta posibilidad y ha manifestado a quien ha correspondido en cada momento su valoracin sobre los pasos que deberan darse de cara a materializar un desarme definitivo de ETA de carcter unilateral, irreversible, completo y legal.

A partir de ah, reclam a los gobiernos espaol y francs altura de miras y canales de comunicacin alejados de la sobreexposicin meditica y centrados en el logro de un objetivo de valor histrico para la sociedad, para que el proceso de desarme pueda llegar a buen puerto.

Tambin quiso solicitar discrecin en todo cuanto sea posible porque lo considera imprescindible debido a la seriedad de este tipo de procesos.

Una hora despus fue su homloga navarra, Uxue Barkos, quien compareci ante los medios para emplazar a todas las instituciones concernidas a trabajar para conseguir el desarme definitivo de ETA. Mostr su compromiso de contribuir en esta cuestin. Cabe recordar que desde el Foro Social Permanente se incluye desde el mes de octubre pasado a Lakua e Iruea en las propuestas para encarrilar este tema, destacando que tanto uno como otro ejecutivo tienen competencias propias en materia de seguridad.

La lehendakari navarra aadi que el desarme es un mandato incontestable largamente demandado por la ciudadana. Por ello, reclam que tenga un carcter total, unilateral y definitivo. Coincidiendo con Urkullu, Barkos estim imprescindible que el proceso de desarme se lleve a cabo con rigor. Y tambin se dirigi claramente a los estados espaol y francs para subrayar que espera que todos y todas sepamos estar a la altura de la importancia y trascendencia del momento.

OCTUBRE 2011

Aiete insta a ETA a dejar la lucha armada y a los estados a dar respuesta positiva y afrontar las consecuencias del conflicto. ETA responde en das; Madrid y Pars optan por inhibirse.

NOVIEMBRE 2012

ETA propone a los gobiernos abordar plazos y frmulas para temas como el desarme. La reaccin de Madrid es forzar la expulsin de Oslo de su interlocucin.

FEBRERO 2014

La Comisin Internacional de Verificacin difunde, con prueba grfica, el inicio del sellado e inventariado del arsenal. Sus miembros son llevados a declarar.

JULIO 2014

ETA da a conocer en un comunicado que ha desmantelado unilateralmente sus estructuras militares, aquellas con las que atent durante casi medio siglo.

DICIEMBRE 2014

Los verificadores internacionales dan a conocer que hay nuevos avances en el proceso hacia el desarme. Lakua presenta un plan propio e insta a acelerar la cuestin.

DICIEMBRE 2016

Los hechos de Luhuso revelan que ETA ha pasado a la fase del desarme tras concluir el sellado e inventariado, con apoyo de activistas civiles que tambin son perseguidos.

