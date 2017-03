Del #21F al #21M

Bolivia y una peligrosa coincidencia

Corra el ao 1994, Bolivia se desangraba en los siglos de historia de saqueo y expoliacin. Como si no bastara, ese ao, el 21 de marzo firmaron el nuevo captulo de la depresin. El Gringo go home rubricaba la Ley de la Capitalizacin.

A sus espaldas, entre otros personajes, se apostaba el cementero Samuel Doria Medina listo con la pluma para firmar la venta de la riqueza nacional. l mismo quien el 21 de febrero pasado se ufanaba en defender la consigna Bolivia Dijo No cual si fuera una victoria de la cual hubiera que vanagloriarse.

Entre el 21 de febrero aquel y este 21 de marzo, corre un ro de sangre. Porque el 21F deja la huella de una fecha histrica secuestrada por la mentira. La invencin tramada por el No a la dignidad, No a la soberana, No a la posibilidad de consolidar un nuevo pas.

Ese No hecho bandera por opositores de twiter y Facebook, es el mismo que hace 23 aos puso en venta la riqueza de todo un pueblo, que sin voz ni voto, atestig casi mudo la rifa de YPFB, ENFE, TELECOMUNICACIONES, LLOYD, ENDE, COMIBOL, VINTO, entre otras empresas ms.

El eufemismo de la capitalizacin

As se recuerda, este 21 de marzo, el captulo ms despiadado de la privatizacin, cuyo eufemismo capitalizacin, no quieren rememorar los sbditos del neoliberalismo. La danza de millones en prdidas para el Estado llega a ser, cuando menos, grosera. El caso de las empresas pblicas de las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES) arroja la prdida de 192 millones dlares por la venta de 36 empresas ubicadas en el rubro productivo, industrial y alimenticio, segn un informe de la Comisin Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Otro ejemplo que muestra la falsa idea de capitalizar las empresas pblicas remonta a las telecomunicaciones. La empresa del rubro se vendi a Euro Telecom International por 610 millones de dlares, de los cuales 130 se destinara al capital y 480 a la inversin. Segn el mismo informe legislativo, la inversin nunca se hizo y adems el Estado boliviano pag 100 millones de dlares por la transferencia de tecnologa.

Pero la prdida ms dolorosa fue YPFB. La desmembraron para rifarla por partes, siendo que constitua el sostn de la economa. Sin ningn pudor moral ni econmico, Snchez de Lozada la entreg por 384 millones de dlares, cuando generaba un promedio anual de 400 millones de dlares. Para sellar tan impo negocio, promulgaron un decreto supremo por el cual era imposible conocer el estado de las empresas capitalizadas.

Y as sucedi: una a una se fueron vendiendo sin clemencia. En cada firma de los privatizadores iba el No al pas; el No al futuro; el No a los bolivianos. Por eso, nuestra memoria no puede borrar aquel 21 de marzo. As como tampoco debemos soslayar que un 21 de febrero, los mismos privatizadores de entonces, intentaron a golpe de mentiras sepultar las conquistas del pueblo que redescubri su poder, su fuerza y su destino.

Claudia Espinoza I. Es comunicadora

@warmiclau

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.