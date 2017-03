Entrevista a Claudio Katz de Economistas de Izquierda (EDI)

"En la lucha de los docentes se juega la posibilidad de ponerle un freno a la agenda neoliberal virulenta que est pensando Macri"

C.K.: Estamos viviendo un momento clave, marzo comenz con manifestaciones realmente monumentales, inesperadas por su magnitud. La marcha docente desbord todo lo imaginado, las expectativas de los organizadores y ni hablar el acto de la CGT sobre el cual todava siguen los clculos sobre el nmero de concurrentes y una marcha multitudinaria como fue la de las mujeres, ya en ese cuadro ni se comenta por el nmero de personas que est en la calle en Argentina en este momento.

Me parece que esto es el principio, sabemos que esta semana ya se viene una marcha muy importante de los movimientos sociales y tenemos la conmemoracin del 24 de marzo y probablemente haya otra movilizacin de la CGT.

Estamos en un momento de gran convulsin y yo creo que por lejos el conflicto clave es el docente, es el que determina la balanza, el que define la correlacin de fuerzas, por eso el gobierno est tan lanzado con provocaciones que fueron calculadas de forma premeditada, por eso alargaron cualquier negociacin hasta una semana antes de empezar las clases y desconocieron la paritaria nacional, sepultando lo obtenido despus de dos dcadas de marchas federales y carpas blancas.

Yo creo que el gobierno sabe que doblegar a los docentes es el golpe contra todos los estatales, es siempre la paritaria clave, pero esta vez estn buscando un golpe del tipo de Reagan contra los controladores areos, el de Thatcher contra los mineros, quizs el de Menem contra ferroviarios, un golpe brutal del neoliberalismo para doblegar a todos los trabajadores y por eso estas cosas inslitas de convocar voluntarios rompehuelgas de los servicios de inteligencia, algo que pondra en peligro a los chicos en las escuelas. Esta vez s es tomar a los alumnos de rehenes.

Estamos en medio del conflicto, maana se reinician los paros, creo que hasta ahora hay una resistencia muy fuerte de los docentes, ninguna de las campaas mediticas del gobierno han logrado torcer la fuerte unidad que existe en el movimiento docente pero las campaas van a seguir, esta idea de que hay que seguir la lucha con los chicos adentro, con los docentes dando clase, que es una demagogia que se suele hacer para que se bajen los brazos porque eso de discutir sin interrumpir las clases es perpetuar salarios inferiores a la canasta de pobreza. Adems, estos que dicen entender a los docentes son en general unos hipcritas que nunca dicen cunto ganan ellos, los grandes funcionarios, los periodistas de los medios hegemnicos que no comparan el salario docente con el suyo. Me parece que estuvo el antecedente del triunfo de los bancarios, que demuestra que se puede ganar la pulseada contra el gobierno y creo que nunca fue tan cierto eso de si ganan los docentes ganamos todos porque en la lucha de los docentes se juega la posibilidad de ponerle un freno a la agenda neoliberal virulenta que est pensando Macri.

M.H.: En el programa radial de Fernando Bravo escuch lo siguiente: si convocan a una movilizacin en defensa de la democracia yo voy.

C.K.: Qu quiso decir con eso? Como yo sigo poco la radio, no puedo formular una interpretacin, hay mensajes crpticos que suelen sobrevolar.

M.H.: Est en peligro la democracia?

C.K.: Es lo nico que falta, que el macrismo alegue que le estn haciendo una medida destituyente, esta gente que se ha especializado en apoyar todo tipo de conspiraciones contra los gobiernos populares aqu y en todo el mundo. Me parece que hay un nerviosismo muy grande en todo el establishment por lo que est ocurriendo, creo que todos han registrado con mucha preocupacin especialmente el acto de la CGT y no solo por el nmero de gente, que indic cual es el grado de fastidio que hay con el ajuste del gobierno, sino por lo que ocurri ah, es un punto de inflexin.

Hay un agotamiento de la paciencia popular y un gran desconcierto del establishment

M.H.: Pasar a la historia la consigna pon la fecha la puta que te pari.

C.K.: Exacto. Y creo que es un giro porque quedaron todos sorprendidos, empezaron con esos argumentos ridculos de una conspiracin de la izquierda, cuando es muy evidente que no fueron grupos organizados, fue una sublevacin espontnea de las bases frente a una burocracia sindical que cruz la raya en materia de agachadas, porque despus de un ao tan brutal como el que hemos tenido, no hicieron nada cuando se vet la ley anti despidos, convalidaron el recorte del salario, la flexibilizacin laboral y terminaron en un brindis de fin de ao con Michetti y Macri. Incluso pensaron este acto para volver a posponer la huelga, por eso fue tan curioso el acto fallido de Daer cuando dijo vamos a convocar al paro antes de fin de ao, se le escap.

Hay un agotamiento de la paciencia popular y un gran desconcierto del establishment, de los medios, de la burocracia frente a lo que est ocurriendo por abajo, entonces aparecen todo este tipo de argumentos raros, ste que seals, si est en peligro la democracia es tan disparatado como el argumento que circul que estamos volviendo a la poca de Herminio Iglesias o Lorenzo Miguel, o de los incidentes entre patotas peronistas. Nadie quiere ver lo que est pasando ahora, entonces se refugian en imgenes del pasado y estn suponiendo que lo que ocurre en la realidad es una repeticin de algo sucedido en el pasado, cuando est ocurriendo algo completamente diferente. Aqu no hay ninguna conspiracin del justicialismo contra Macri, al revs, los renovadores, el Partido Justicialista, las bancadas de los senadores estn sosteniendo al gobierno. Entonces, despus de lo que se vivi la semana pasada, est todo el mundo reflexionando qu hacer, yo creo que los jerarcas sindicales discuten si le ponen o no da al paro, si lo ponen estn pensando en algo muy dominguero, en algo para descomprimir, algo de hecho, en acuerdo con Macri; pero la semana pasada se demostr que eso no es fcil, que el espritu popular est cambiando y me parece que hay datos importantes de un cambio en el nivel de organizacin y conciencia popular, hay una acumulacin de muchos aos, desde el 2001, pasando por la dcada pasada de organizacin y militancia juvenil muy consistente que cualquiera que visite los barrios o vaya a una marcha lo nota. Y si Macri aprieta y va a una confrontacin fuerte, esta vez tiene un pueblo que est dispuesto a librar una batalla importante.

M.H.: Esta situacin por abajo, se combina con una economa que no arranca.

C.K.: Es el punto crtico, porque ellos no esperaban estar a esta altura del ao haciendo el ajuste sin ninguna compensacin, les fall la lluvia de dlares que iba a llegar, fall el segundo semestre del ao pasado y les est fallando el principio de este ao. Todas estas imgenes que transmite Dujovne, que la recesin se acab, estn solo en su cerebro, nadie lo ve, a lo sumo habr algn indicador estadstico respecto de la cada fuerte del ao pasado con un rebote puramente matemtico, pero no hay una reactivacin de ninguna manera y la causa es evidente, si aplasts el consumo con una retraccin del 6 al 10% del salario, si en vez de combatir la pobreza cres un milln y medio de nuevos pobres y 600.000 indigentes, si producs situaciones de desastre social tan fuerte como que la empresa Sancor se dirija a la quiebra porque el consumo de leche entre los nios est cayendo en forma significativa, si hacs una transferencia tan fuerte de los sectores populares hacia los ricos, nadie consume, nadie que tiene miedo de perder el empleo consume, entonces hay un crculo vicioso donde la economa est frenada y creo que lo ms importante es que el gobierno no tiene un plan B.

M.H.: Se le ha dado mucha manija al Procrear.

C.K.: S, pero el Procrear as como la obra pblica, no te mueve el ampermetro, no va a cambiar una situacin de este tipo, adems siempre son planes muy limitados porque siempre que hacen un gasto de una magnitud importante viene Dujovne y dice pongamos un techo fiscal, hay que cuidar el gasto pblico porque sabe que est jugando con fuego porque han incrementado la deuda de una manera descomunal, en un ao emitieron el 15% del PBI, 77.000 millones de dlares, estn colocando deuda en forma completamente alocada y los acreedores de esa deuda saben que se la estn dando a la Argentina, un defaulteador serial, a un pas que apenas empiecen a husmear que la cosa no camina va a empezar la presin fuerte. Por eso cada vez que el gobierno hace un gasto tiene que quedar bien con los acreedores, sobre todo porque este es un gobierno del capital financiero, si haba alguna duda con Prat Gay, con Dujovne quedaron disipados los ltimos interrogantes, es un gobierno que se financia como siempre ocurri, como en la poca de Martnez de Hoz, de Cavallo, como ocurri con la Alianza, es un gobierno que toma deuda pblica para financiar fuga de capitales.

Lo ms inslito es que los que ya tenemos cierta edad hemos visto esto ms de 3 o 4 veces en nuestra vida, exactamente lo mismo, con los mismos mecanismos. Se les dispara la inflacin, que el gobierno mismo promueve con los tarifazos de la electricidad, del peaje, de los combustibles, y para contenerla abre las importaciones y cuando lo hace se producen cierres de fbricas, de plantas, despidos. Estamos en el pozo de ese crculo vicioso de inflacin-recesin-deuda- deuda- inflacin-recesin-ms deuda-inflacin.

Creo que la gravedad de lo que est pasando en la Argentina, se ve en cierta perspectiva mirando Brasil, porque Argentina tiene todava la carta de un gran endeudamiento que Brasil no tiene, entonces, con esa carta de endeudamiento puede posponer lo que ya se ve en Brasil, que ha tenido los dos aos con la mayor cada del producto bruto desde los 30. Entonces el gobierno frente a esta situacin lo que va a intentar hacer es buena letra con el crculo rojo, con el gran capital y tratar de implementar medidas neoliberales fuertes, ms de largo plazo que le ganen la confianza de los capitalistas, que le demuestre que este no es solo su gobierno sino un gobierno capaz de implementar el ajuste.

Ah viene la gran contradiccin que vamos a vivir en los prximos meses, todos imaginaban que el gobierno iba a posponer el ajuste para despus de las elecciones, incluso es lo que sugiri el propio Macri a fines del ao pasado. Pero al mismo tiempo, como la economa no le arranca, tiene que hacer ms buena letra con los grandes capitalistas. Entonces creo que va a ir con dos proyectos fuertes, la flexibilizacin laboral primero, porque no solo est el convenio del primer empleo para precarizar el trabajo de la juventud como en Mcdonalds, tambin ese convenio de Vaca Muerta que es todo un principio de flexibilizacin general.

M.H.: Que ahora se extender a los automotrices.

C.K.: Exacto, ese mismo modelo que anula descansos, donde se cobra por productividad, se instrumenta la rotacin, eso va para las automotrices, va para Tierra del Fuego, lo estn discutiendo tambin en metalrgicos y viene de la mano con transformar los planes sociales en subsidios a los empleadores, entonces con eso hay una baja muy fuerte de los salarios porque en vez de pagar una asignacin universal el gobierno se la paga a la empresa que toma un empleado y si eso sucede con ese salario insignificante todo el promedio salarial se empieza a derrumbar.

El mes pasado por decreto empezaron a anular feriados, tambin vena por decreto la Ley de riesgo de trabajo que la pasaron por el Parlamento pero es lo mismo, y es toda una vuelta a la idea de disminuir las cargas sociales para crear empleo, es exactamente el discurso de Cavallo de la poca de Menem de nuevo. Entonces creo que uno podra preguntarse cmo es que si quieren ganar las elecciones estn haciendo todo esto, me parece que una posibilidad es que no pueden hacer otra cosa, son el PRO, son la derecha, son neoliberales, no son un gobierno peronista que puede pasar de Menem a Kirchner, de Kirchner a Isabel, de Isabel a Pern, que tiene todo el espectro del peronismo. Ellos son la derecha, su margen para salirse del discurso y de la agenda derechista es muy pequeo. Macri es Macri, a lo sumo es un pragmtico, a lo sumo explica el si pasa, pasa, el manejo de los errores, lanzan una medida reaccionaria y si hay mucha protesta social paran un poco, lo que pas con los tarifazos, se tomaron un respiro y volvieron.

Hay dos conclusiones estratgicas polticas que me parece que hay que pensarlas bien, hay que tenerlas como ordenador de un planteo de la izquierda. La primera es que no es cierto que si a Macri le va bien nos va bien a todos, es exactamente lo contrario, si no derrotamos a Macri, Macri nos derrota a nosotros. Si no empujamos todos para el mismo lado, si l gana, nos hundimos nosotros, si nosotros ganamos lo derrotamos a l y al ajuste. La otra conclusin clave es que hay que ganarle a Macri antes que masifique el desempleo.

M.H.: Ayer publicaste un artculo Ebullicin frente al ajuste donde plantes es mejor batallar con huelgas de asalariados que con piquetes de desocupados.

C.K.: As es. Esa es la idea central. Ya tenemos una experiencia muy fuerte en la Argentina respecto de cmo este tipo de planes producen un ejrcito de desempleados importante y a partir de ah lo que tuvo Menem, una base de desempleados lo suficientemente fuerte como para empezar una ciruga neoliberal fuerte. Hubo que esperar hasta los piquetes y cortes de ruta. Despus tuvimos una dcada de recomposicin del movimiento obrero y del nivel de sindicalizacin. No hay que perder eso, hay que luchar con lo que hemos conseguido y tenemos la fuerza suficiente como para presentarle batalla y ponerle un freno a las polticas de este gobierno.

Es un gobierno de cleptcratas, de un grupo que se apodera del Estado para beneficio propio

M.H.: Otro aspecto que destacs en ese artculo, es el tema de la cleptocracia.

C.K.: Yo creo que en los ltimos meses nos ilustraron algo que quizs no lo veamos con tanta claridad antes, cuando gan Macri dijimos que era un gobierno de ricos, de la clase dominante, de los dueos del pas, el pas manejado por los CEOS. Pero se ha demostrado que es un gobierno de cleptcratas no solo de cecratas, es decir, de un grupo que se apodera del Estado para beneficio propio. En la cumbre del gabinete de los CEOS opera una red de corrupcin mayscula, no es solo un gobierno de ricos, es un gobierno que le asegura los bolsillos al ms rico de todos.

M.H.: Es al revs de lo que pensaron en algn momento los sectores populares que votaron a Macri: No va a robar porque ya es rico.

C.K.: Es esa ingenuidad. Hay dos errores ah, el primero es pensar que la ambicin tiene un lmite, que la codicia tiene un lmite, que un capitalista puede decir hasta aqu llegu y, por otro lado, los capitalistas argentinos se han especializado en estafar al Estado, entonces cuando ellos lo manejan directamente, rienda suelta al robo a cuatro manos.

Yo creo que la poblacin est empezando a percibir esto, el gran giro que hemos visto en la movilizacin esta semana de los sectores populares, es porque empiezan a notar que en el primer ao de este gobierno hay ms denuncias por malversaciones de fondos pblicos que cualquier otro primer ao de gobierno de las ltimas dcadas. No hay ningn rea exenta, desde el rabino Bergman hasta la vicepresidenta Michetti, pasando por toda la gente del Ministerio de Energa. Pero la clave es Macri que es una acumulacin de denuncias casi sin pausas, desde los Panam Pappers, pasamos a los financistas de Qatar, despus al escndalo del Correo, despus a Avianca y ahora lo de Arribas que quiz puede terminar siendo lo ms sustancial de todo, porque es la mano derecha de Macri en materia de negocios desde que se dedicaban a la intermediacin de jugadores en Boca y si recordamos la causa que tuvo Macri por espionaje bajo su gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, es evidente que este grupo mafioso del macrismo suele utilizar el Estado y los servicios de inteligencia para servicios propios y para conspiraciones familiares.

Todo esto se est destapando y al hacerlo crece la indignacin popular y la resistencia, en un escenario donde el propio crculo del gobierno est prendiendo luces rojas.

M.H.: Sobre todo por la presencia masiva de los sectores obreros y populares en la calle.

C.K.: Y adems porque es un gobierno derechista con poca capacidad para aplicar el proyecto derechista, si fuera por ellos ya hubieran liberado a todos los genocidas, no me caben dudas y, sin embargo, no pueden evitar el 24 de marzo, no pueden evitar tener que pedir en forma hipcrita perdn por los virulentos deslices que tienen. Macri instaur la Ley antipiquetes pero no la puede aplicar, tiene una carta represiva que no puede instrumentar. Lo pone preso a Milani para socavarle el piso a Cristina y eso le afecta tambin su proyecto de cerrar los juicios y liberar militares genocidas. Tiene una serie de lmites muy grandes y para m, el punto que ha mareado al gobierno, que lo tiene en un estado de desconcierto es la situacin internacional, el triunfo de Trump, que es una noticia complicada para muchos gobiernos del mundo, pero para algunos, como el mexicano, el brasileo, el argentino, los ha dejado en shock frente al cual Macri no puede reordenar la poltica exterior, no sabe para dnde ir. Busca hacer buena letra con Trump hablando mal de Venezuela, resucitando el caso Nisman por pedido de la Embajada de Israel.

M.H.: E insistiendo con el acuerdo con la Comunidad Europea a travs de Espaa.

C.K.: Pero eso ya est en el mundo de lo grotesco.

M.H.: Parece que no tom nota de lo que le dijo Merkel cuando viaj a Alemania.

C.K.: Claro, es casi grotesco porque ir a Espaa y condecorar al rey con la Orden de San Martn, despus de haber dicho el 9 de julio que los patriotas estaban muy conflictuados por decidir la Independencia en 1816 ante la presencia del ex rey Juan Carlos y este coqueteo con el rey actual, con Rajoy, no solo es ridculo sino que est a contramano de lo que ocurre, porque Espaa est pensando en cualquier otro problema menos en invertir en Argentina.

Adems Macri est buscando una sintona fuerte con Espaa en un momento en que en ambos pases hay una indignacin popular creciente, a diferencia de los 90 donde no pasaba nada en Espaa y aqu estbamos en reflujo, ahora hay una gran resistencia popular, un gran movimiento de crtica al neoliberalismo en Espaa y tambin ac. Entonces se disean ejes de resistencia a nivel regional, iberoamericano, que crean un escenario interesante para los que estamos en el campo popular.

M.H.: El otro da me comentaba Eduardo Lucita de una convocatoria de Economistas de Izquierda para analizar toda esta situacin poltica nacional e internacional el prximo 1 de abril.

C.K.: S. Hemos llegado a la conclusin obvia de que hay que discutir bien de qu se trata Trump, porque ms all de la coyuntura y lo que ocurra en cada lugar y, obviamente, la prioridad que tiene para todos nosotros lo que est sucediendo en Argentina, queremos hacer un debate con un conjunto de personas que estudian el problema sobre qu significa la llegada de un mandatario que lanza una agenda virulenta, construccin del muro, visado para inmigrantes, que hace un gobierno de generales y multimillonarios, que rehabilita la construccin de oleoductos contaminantes, que justifica la tortura, que ataca a los musulmanes. Qu significa? Decir que es un populista es una caracterizacin muy superficial, no nos explica ni la naturaleza de clase de ese gobierno ni la modalidad autoritaria especfica que tiene ni su componente derechista activo con milicias que lindan con acciones violentas y adems nos interesa porque EE. UU. ha pasado a ser un campo de resistencia muy importante, esta vez no vamos a hablar solamente de la resistencia en Amrica Latina, son cuatro millones de manifestantes que tuvo Trump el da de la asuncin con una cultura que se est renovando por abajo, que recuerda los aos 60, la batalla contra la guerra de Vietnam, un cambio que se refleja en lo que fue Sanders y, por lo tanto, el fin del juicio negativo de un sector del pueblo norteamericano hacia el significado del socialismo y la izquierda.

Sobre todo nos interesa mucho analizar la estrategia internacional de Trump, qu significa en materia poltica de EE. UU. Muchos pensamos que viene a generar una gran pulseada con China, modificar el panorama internacional a travs de la tensin con China, buscando una alianza con Rusia, para que EE. UU. recupere hegemona dentro del marco de la mundializacin, por lo menos yo no pienso que Trump sea el fin de la mundializacin, el fin del neoliberalismo, el fin del libre comercio. Me parece que es reordenar el papel de EE. UU. dentro de ese contexto y dado que China ha sido la principal beneficiaria en las ltimas dcadas del curso neoliberal, buscar un equilibrio donde se intente doblegar a la economa china y recuperar gravitacin para la economa norteamericana. Creo que Trump est pensando la agresin en trminos econmicos pero tambin de presin militar. Haba una idea ingenua sobre Trump que para m toma conciencia del reflujo de Estados Unidos, Trump ha decidido aumentar el presupuesto militar, ha felicitado a la CIA y tiene en danza varios proyectos de intervencin fuertes que me parece que estn frenados porque hay una indita divisin en la clase dominante norteamericana.

Hay una parte muy importante de la elite norteamericana que no est de acuerdo con este acercamiento a Rusia para ir contra China. Obama haba sostenido una convivencia con China para mantener mano dura sobre Rusia. Estamos en un momento en que se est definiendo, hay una pulseada externa de Trump y una interna muy importante dentro de Estados Unidos y el seminario est pensado para esclarecer esto y las consecuencias sobre Amrica Latina que es el corolario, lo que nos interesa discutir como conclusin, porque es evidente que el efecto Trump sobre Amrica Latina es alarmante tanto en el plano econmico como en el plano poltico. Y hacer caracterizaciones slidas de Trump, no ridculas como la que hizo uno diciendo que Trump es peronista. Una caracterizacin que lo ubique donde est, en el campo de los opresores, del imperialismo, de los enemigos de los pueblos de Amrica Latina y de los proyectos de emancipacin de toda la humanidad.

