Sionismo y apartheid, dos palabras para un mismo significado

Una nueva derrota de la poltica sionista en Palestina y de la proteccin del gobierno estadounidense a su socio, representa el informe de una agencia de las Naciones Unidas, que establece la existencia de un rgimen de apartheid israel, que somete al pueblo palestino en los territorios ocupados tanto de la Ribera occidental como de la Franja de Gaza.

La denominada Comisin Econmica y Social de las Naciones Unidas Para el Asia Occidental ESCWA por sus siglas en ingls - es una entidad dependiente de las Naciones Unidas cuya misin es apoyar el desarrollo social de sus miembros. Algunos Estados que componen este grupo de 18 pases rabes y de Asia Occidental, solicit un informe sobre la situacin vivida por el pueblo palestino en los territorios ocupados, concluyendo, en parte de su informe que Israel ha establecido un rgimen de apartheid que somete al pueblo palestino en su conjunto.

Apartheid versin sionista

El texto del informe, entregado al conocimiento pblico, constituye un legajo de ms de 60 pginas, que reconoce la poltica de segregacin racial de Israel contra el pueblo palestino y concluye con un captulo de recomendaciones en el que pide a la ONU y a la comunidad internacional que estudien acciones para responder a las polticas israeles contra los palestinos y tomen medidas contra sus responsables. El redactor principal de este lapidario informe de condena a la poltica de apartheid de Israel es el estadounidense Richard Falk, profesor emrito de derecho internacional de la Universidad de Princeton y quien cumpli aos atrs la funcin de Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situacin de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

El documento de la ESCWA refleja una acusacin que no es indita, que se une a la Resolucin N 2334 del 23 de diciembre del ao 2016, que exige a Israel cesar de inmediato y en forma completa todas las actividades de colonialismo en territorio palestino. Incluyendo en esta exigencia a Al Quds Jerusaln Este ocupados desde el ao 1967. Colonialismo que se expresa a travs de la construccin de asentamientos 140 en el West Bank - poblados con hombres y mujeres de religin juda trados de diversas partes del mundo, considerados los ms extremistas dentro de la sociedad israel.

El cumplimiento de las resoluciones o las conclusiones derivadas de informes como el de la ESCWA son ignorados, permanentemente, por las autoridades sionistas, contando para ello con el apoyo de su principal valedor: Estados Unidos. En esta ocasin, tal como la Resolucin 242 del ao 1967 o la N 2334 del ao 2016 y el medio centenar de estos llamados, que no han sido cumplidos por Israel; este nuevo Informe de la ESCWA ser ignorado por los polticos sionistas. Teniendo adems que ser testigos de una lluvia de crticas por el padre putativo de Israel: el gobierno estadounidense, que tiene en su primer mandatario, un adalid en la defensa del sionismo como no lo ha tenido presidente alguno en los ltimos aos y donde el lobby del Comit de Asuntos Pblicos estadounidenses-Israel AIPAC - genera la verdadera poltica exterior de Washington.

La Secretaria Ejecutiva de la ESCWA y que adems ocupa el cargo de Subsecretaria General de la ONU, la jordana Rima Khalaf, sostuvo ante medios de prensa que el reporte que hemos entregado para conocimiento de la comunidad internacional es el primero de su tipo en que clara y honestamente concluye que Israel es una entidad racista que ha establecido un sistema de segregacin que persigue al pueblo palestino. El informe que vuelve a colocar al sionismo en el centro de la condena internacional seala que el principal mtodo usado por el rgimen ocupante de Palestina en el plano del apartheid denunciado es la fragmentacin estratgica de los palestinos que ha provocado la divisin del pueblo palestino no slo en dos zonas diferenciadas: la Franja de Gaza y el West Bank, sino que tambin dentro de la ribera occidental ha creado bantustanes, que impiden en forma prctica el concretar la idea de un Estado palestino. Se ha dividido al pueblo palestino en dos regiones diferentes geogrficamente administradas por distintos tipos de legislacin.

No haba terminado de darse a conocer el citado informe, lapidario con la conducta segregacionista del sionismo respecto al pueblo palestino, cuando al unsono, en coro vociferante e histrico, el gobierno de Tel Aviv y el de Washington expresaron su indignacin por el informe. En el caso del gobierno de Donald Trump, la clera se expres a travs de las palabras de la Embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien sostuvo que este informe se debera suprimir. Las Naciones Unidas estn enojadas con este informe y el Secretario General hace lo correcto al tomar distancia de este documento pero, debera ir an ms lejos y retirarlo lisa y llanamente", aadi la funcionaria estadounidense en una especie de dictak imperial. Refirindose con ello a la declaracin del portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, quien ante medios periodsticos en Estados Unidos sostuvo que el reporte se public sin consultas previas con el Secretario General de la ONU, el portugus Antonio Guterres. Cuestin lgica, pues se trata de informes que las distintas comisiones y agencias de las Naciones Unidas emiten de acuerdo a su grado de autonoma y objetivos determinados en su misin.

Las presiones se han dejado sentir con fuerza a travs de amenazas de la entidad sionista, al mismo nivel de las efectuadas en diciembre del ao 2016 donde la furia del gobierno de Netanyahu lleg al extremo de convocar a sus embajadores desde los pases que aprobaron la Resolucin N 2334 y amenazar con sanciones. Danny Danon, un reconocido colono israel con estudios en Estados Unidos y que hoy cumple la funcin de representante de Tel Aviv ante las Naciones Unidas a pesar de menospreciar pblicamente al organismo internacional convencido que no debe influir en las decisiones de la entidad sionista seal con respecto al informe de la ESCWA que estamos ante una mentira descarada, despreciable que tiene el intento de manchar el nombre de Israel. No es difcil imaginarse que se hablar de retirar los fondos de mantencin de la ONU que entregan ambos pases, con sanciones a organismos y agencias de esa entidad multinacional, en fin, lo conocido cuando el criminal es conminado a no seguir delinquiendo.

En la mentalidad sionista y en la explicacin Hasbara en el lenguaje hebrero - resulta lgico que un rgimen que hace de la ocupacin de las tierras palestinas, del crimen contra su pueblo, la discriminacin, segregacin, usurpacin y robo de sus riquezas naturales, de la negacin del otro como ser humano, que construye muros de separacin, en ese marco resulta lgico que trate de justificarlo y niegue que su poltica contra el pueblo palestino sea una poltica de apartheid y lo denomine como territorios administrados y en disputa en lugar de ocupados. Que hable de valla de seguridad en lugar de muros de separacin, que demonice a la sociedad palestina con legtimo derecho a combatir al ocupante.

El esfuerzo sionista va cada da encaminado a fortalecer tcticas de deshumanizacin de la poblacin palestina mediante la retrica del terrorismo, tildndolos de una sociedad que no quiere la paz. Es en funcin de estos esfuerzos propagandsticos que la Universidad de Haifa, por ejemplo, ha comenzado a ofrecer desde el ao 2014 a la fecha, un curso de ciberguerra para combatir lo que ellos llaman la deslegitimizacin de Israel en internet. Prctica que se une al trabajo de coordinacin y otras iniciativas de Hasbara como la Universidad Hebrea, la Universidad Ben Gurion o entidades ms de choque destinadas al pblico de habla castellana como Hatzad Hasheni.

Desde el ao 2001 el rgimen israel ofrece a universitarios de Estados Unidos Becas Hasbara destinadas a ofrecer educacin proisrael para que esos pasantes puedan combatir lo que llaman propaganda anti israel en los campus de estudio estadounidenses, tal como lo sostiene el estudiante Zach Sandler de la Universidad de Illinios que afirma: Las Becas Hasbara me proporcionaron la capacidad estratgica para ser un lder pro-Israel eficaz en mi campus siempre voltil".

El Informe de la ESCWA legitima la campaa BDS

Perono se puede tapar el sol con un dedo y seguir negando aquello que ya es evidente para la humanidad en su conjunto, con excepcin del gobierno de Estados Unidos, Gran Bretaa, Francia y algn otro diletante solitario, con la pesada mochila del lobby sionista sobre sus espaldas: Israel es una Entidad que practica un sistema de segregacin racial y eso se llama Apartheid, tal como lo seala en su informe la Comisin Econmica y Social de las Naciones Unidas Para el Asia Occidental ESCWA -.

Hasta en la propia entidad sionista, algunos medios de comunicacin, centros especializados de investigacin y ONGs defensoras de los derechos humanos muy minoritarios an - dan cuenta de la mala imagen de Israel ante el mundo, por ms trabajo de limpieza de imagen que se haga. Por ejemplo, el Think Tank Reut Institute resume el cmo es visualizado Israel en el mundo: un pas que no est interesado en la paz, sino que en perpetuar la ocupacin de los territorios palestinos. Se le identifica con el rgimen del apartheid en Sudfrica. Se le acusa de discriminar a la poblacin palestina y de violar sus derechos humanos sistemticamente. Se intenta aplicar las leyes internacionales contra sus dirigentes. Su sistema legal es denunciado por falta de legitimidad. El trato a los ciudadanos rabe-israeles es objeto de anlisis y crticas internacionales.

Uno de los resultados importantes del Informe de la ESCWA radica en reconocer que la entidad sionista practica un sistema de segregacin racial apartheid lo que legitima toda la campaa internacional de Boicot, Desinversin y Sanciones BDS contra el colonialismo, el apartheid y la ocupacin israel. Y eso, el gobierno sionista sabe que son palabras mayores, ya dimensionadas en dao econmico, imagen poltica y desinversin que segn clculos de las propias autoridades ocupantes ha significado prdidas por 35 mil millones de dlares el ao 2016 y que hay que multiplicar desde que se dio inicio a la campaa el ao 2005, desde la propia sociedad civil palestina y que ha prendido en gran parte del mundo.

Daos que han obligado al anlisis poltico-militar sionista, con llamados a eliminar fsicamente a los promotores de la campaa BDS. Tal como aconteci en marzo del ao 2016 en la ciudad ocupada de Al Quds Jerusaln donde una gran nmero de responsables polticos, militares y periodistas israeles particip en una conferencia denominada Stop BDS. Ocasin en la cual, Yisrael Katz, ministro de inteligencia del rgimen de Israel, pidi realizar "asesinatos selectivos" de activistas que apoyan el movimiento BDS con la ayuda de la inteligencia del rgimen de Tel Aviv. Ejemplar llamado desde la mayor democracia de Oriente Medio con que suelen vanagloriarse los sionistas, que sacan a relucir sus demonios cuando se ven acorralados al revelarse sus crmenes y polticas de segregacin.

Para los promotores del BDS el informe de la ESCWA refleja el hecho que ha sido la primera entidad de la ONU que prueba, sin lugar a dudas, que Israel es culpable del crimen de apartheid contra el pueblo palestino. Esto confirma las conclusiones del movimiento BDS desde el ao 2005 cuando se da inicio a esta lucha. Dado que el apartheid es el segundo crimen ms grave contra la humanidad en el derecho internacional despus del delito de genocidio esta demoledora conclusin de esta comisin de la ONU reforzar el argumento a favor de las sanciones mundiales contra Israel, que tuvo el ao 2015 un fuerte apoyo por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aprob en Ginebra, Suiza, la confeccin de una lista negra de las compaas israeles e internacionales que operan directa o indirectamente en los asentamientos ilegales israeles de la Ribera Occidental, Al-Quds Jerusaln - y en el Goln, territorio usurpado al pueblo sirio desde la Guerra del ao 1967.

Para Omar Omar Barghouti, cofundador del movimiento BDS, el nuevo informe de la ONU refleja que el apartheid sionista est destinado a terminar ms temprano que tarde tal como se hizo con Sudfrica.. BDS no slo est creciendo de manera impresionante en los campus, en iglesias, sindicatos, organizaciones culturales y movimientos sociales, hoy es adoptado por una Comisin de la ONU. Este bien puede ser el primer rayo de luz que abra el alba de las sanciones contra el rgimen de ocupacin, colonialismo y apartheid de Israel.

Y, sin duda, esto ser as, a pesar de la contumacia criminal de la alianza entre Benjamn Netanyahu y Donald Trump, decididos a legitimar la ampliacin inmoral, ilegtima y criminal de las colonias sionistas en territorio palestino con toda su carga de segregacin y violacin de los derechos humanos de la poblacin palestina ocupada. Sionismo como ideologa y Apartheid como prctica de ocupacin se constituyen as en dos palabras para un mismo significado: crmenes de lesa humanidad.





