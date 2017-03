Desafos

La supuesta algaraba generada por el triunfo de Cambiemos en las ltimas elecciones presidenciales y la catarata demaggica de promesas a cumplir se imposta de lleno con la realidad de su gestin.

El sumun parangn del marketing poltico quizs pudo tapar el cielo con la mano pero la gestin del actual presidente Macri dista de lleno entre esas promesas y las consecuencias de una gesta cada vez ms restrictiva a un porcentaje de privilegio de la poblacin.

Quizs la paradoja es cmo fue posible la reconversin de sectores populares y medios con orientacin hacia el voto conservador y aqu podemos entablar relaciones entre campaas mediticas y falencias que ha tenido la gestin estatal anterior o per se la falta de reconocimiento pblico a una serie de polticas que permitieron vigorizar a la Argentina.

Es por eso un desafo no menor recuperar en su cauce casi natural a dichos sectores para conformar una alternativa propositiva dentro de un Frente poltico intersectorial y poli clasista donde an el Peronismo no allana por falta de consenso los interlocutores vlidos ante dicha gesta.

Con dicha o con desdn estos sectores son los principales afectados por el avance brutal de una nueva versin del Neoliberalismo a la Argentina donde sector privado y sector pblico se entrecruzan en negocios que libran hacia la re confirmacin de una economa monoplica y concentrada donde los consumidores son rehenes de los precios y las ganancias empresarias son extraordinarias por ende.

El reordenamiento regresivo del ingreso en favor de los sectores de poder se manifiesta casi diariamente desde las impuestas pautas salariales primero a los trabajadores de la educacin y luego al conjunto de la clase trabajadora hasta los continuos aumentos en los servicios pblicos esenciales que van cercenando el poder adquisitivo de la poblacin.

Una de las banderas de Cambiemos fue su denuncia a la corrupcin kirchnerista pero desde que han asumido el gobierno no para de suscitarse escndalos que corroen esa imagen de reconstruccin de la republica que ellos mismos quieren propiciar.

Pero vayamos al plano internacional, cual ha sido la estrategia argentina?

Por lo visto aliarse al sector demcrata de los EEUU via la visita de Obama y los lazos con la frustrada candidata Clinton y de tenues vinculaciones con la nueva administracin de Donald Trump cuya primera medida fue la prohibicin del ingreso del limn tucumano a su territorio.

En orden regional, asimilarse a la irregular administracin Temer en Brasil cuyo ciclo recesivo impacta de lleno en nuestro pas.

Espaa, con condecoraciones patrias al Rey, para la reafirmacin de nuestro carcter de colonia ante nuestro ex imperio y quizs como un puente de apertura hacia la Unin Europea.

Sr. Macri, le falta Geopoltica a su gestin pues no visualiza los cambios en la llamada Eurasia donde Rusia, Iran y China formarn un nuevo conglomerado que ser el futuro porvenir mundial.

Occidente est en decadencia y Oriente toma la apuesta mientras que en la Argentina las prioridades son bajar el Consumo para bajar la Inflacin - eso s, de los verdaderos generadores no se habla ni se tocan , estigmatizar a los distintos estamentos de la clase trabajadora y continuar con las transferencias de ingreso bajo un descomunal proceso de Endeudamiento y Fuga de Capitales va la ya conocida y fallida bicicleta financiera donde el dlar pierde valor ante un peso artificialmente re valuado.

Sin gesta altiva pero con experiencia histrica, los argentinos sabemos cmo termina esta historia y ser la prxima administracin gubernamental la que tendr que resolver los mltiples dilemas sesgados por Uds claudicando en la posibilidad de re establecer las bases para un potencial estadio de desarrollo.

No son errores ni desaciertos, es una poltica certera.

Ezequiel Beer, Geografo UBA. Analista Politico

