Denuncian al titular de Justicia y a los dos frigorficos ms importantes de Brasil

Un ministro apaa ventas de carne podrida

Pgina 12

En estado de descomposicin. Michel Temer puede sufrir nuevas bajas en su gabinete, del que ya se fueron 8 ministros en su mayora sospechados de corruptos, a raz del escndalo de carne podrida destapado ayer en el que estn implicados el titular de Justicia, Osmar Serraglio, del Partido Movimiento Democrtico Brasileo (PDMB) y, en menor grado, el jefe de Agricultura Blairo Maggi.

El caso Carne Dbil, segn lo llam la polica, involucra a los dos frigorficos ms importantes del pas, JBS y BRF, que sobornaron a funcionarios e inspectores de Agricultura, para autorizar la venta en el mercado interno y, posiblemente el externo, de ganado muerto por dolencias, de reses putrefactas lavadas y desodorizadas y de salchichas rellenas con productos no autorizados, hasta cancergenos, segn la denuncia. El ministro Osmar Serraglio fue grabado cuando le deca gran jefe a Daniel Gonalvez Filho, el superintendente del Ministerio de Agricultura indicado como uno de los cabecillas de la organizacin delictiva que habra autorizado, entre otras cosas, la venta de embutidos adulterados a comedores escolares.

Si bien Serraglio no fue imputado, pues tiene foro privilegiado y este caso se tramita en la Justicia ordinaria, se sospecha que movi sus influencias para beneficiar a empresarios de la carne de su confianza.

Y eso no es todo: los investigadores definieron como claros los indicios de que parte de las propinas de las empresas fueron al PMDB, de Serraglio y Michel Temer.

La noticia estremeci al gobierno que an no se recuperaba de las marchas del mircoles en las que cientos de miles de brasileos bramaron Fuera Temer en ms de 20 capitales, durante una jornada de protesta cerrada con el discurso de Luiz Incio Lula da Silva en Sao Paulo, cuando ante una multitud prometi no dar tregua hasta que vuelva la democracia.

El bloque de diputados del Partido de los Trabajadores anunci que en razn de la gravedad de las denuncias por la adulteracin de carnes el prximo lunes inicia una campaa para crear una Comisin Parlamentaria de Investigaciones sobre las relaciones de Serraglio con las mafias frigorficas.

Las reses agusanadas colgadas en una heladera industrial de JBS o BRF siven como alegora de este Brasil postdemocrtico en estado de putrefaccin: donde la corrupcin devora a un gobierno surgido de un golpe hace 9 meses, mientras varios grupos en pugna parecen dispuestos a entrar en una guerra fraticida o salvarse cada uno por las suyas si el proyecto restaurador naufraga. El Operativo Carne Dbil lanzado por la Polica Federal contiene algunos mensajes cifrados.

El despliegue de 1.100 agentes en Brasilia, Sao Paulo, Goias, Paran, Ro Grande do Sul y Minas Gerais anunciado como el ms grande de la historia de la polica coincidi con el tercer aniversario del proceso Lava Jato, conducido por el juez Sergio Moro.

El operativo fue una ostentacin de fuerza de la corporacin policial que, en tanto partido de facto, ha demostrado algn descontento con Temer visto como el responsable, junto a polticos y altos magistrados, de querer enterrar a Lava Jato.

Hace un mes el sindicato de comisarios federales pidi pblicamente que el gobierno cambie al director de esa fuerza y lo reemplace por alguno de los cuadros del Grupo de Tareas de Lava Jato.

A las ocho de la maana de ayer el fiscal Deltan Dallagnol, ladero de Moro, adverta que su guerra a la corrupcin seguir hasta el fin a pesar de la mayora de los congresistas intenten legislar una amnista.

Dallagnol, evanglico practicante, no rompi con el gobierno y sigue militando en la causa restauradora-antipetista.

Ayer repiti que su cruzada es contra Lula, a quien compar con un general que cometi crmenes de guerra. No se puede dar por segura, y mucho menos irreversible, la ruptura de sectores de la Polica y la Justicia con el Palacio del Planalto, pero algo hay.

Se observan sntomas de desgaste prematuro de un bloque formado ad hoc, para derrocar a Dilma Rousseff, dominado por disputas intestinas, agravadas por el creciente descontento popular, la desocupacin y el ascenso de Lula.

A travs de ataques como el de ayer el aparato judicial-policial (o parte de ste) le demostr a sus aliados, los polticos conservadores a, su capacidad de destruccin.

El operativo Carne Dbil dej tambaleando al ministro de Justicia Serraglio que asumi hace slo diez das y debilit al de Agricultura, el empresario Blairo Maggi, el otrora Rey de la Soja, un representante del agronegocio responsable de buena parte de las divisas que ingresan por las exportaciones.

Pero lo peor, para el gobierno y la coalicin en el poder, fue el efecto econmico del escndalo. Una hora despus de la conferencia de prensa ofrecida por la Polica Federal en Paran, tierra del juez Moro y el fiscal Dallagnol, comenzaron a desplomarse las acciones de los frigorficos. Y al final de la ronda de negocios la Bolsa de Valores de Sao Paulo caa el 2, 39% y las acciones de JBS se hundan el 11%.

Brasil representa casi el 40% del mercado mundial de carnes vacunas y pollo, una posicin que qued amenazada con este escndalo. Las consecuencias pueden ser graves dijo Maggi, quien este fin de semana se reuna con diplomticos de la Unin Europea que pueden suspender las importaciones, igual que Estados Unidos.

